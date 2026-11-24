Η Motorola και η Euroleague Basketball ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την ανανέωση της συνεργασίας τους για μία ακόμη σεζόν, επεκτείνοντας μια σχέση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές και ουσιαστικές συνεργασίες της διοργάνωσης, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Η νέα συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δυναμική μιας συνεργασίας που έχει ξεπεράσει το παραδοσιακό μοντέλο χορηγίας και έχει μετατραπεί σε μια πραγματική σύμπραξη, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι μέσα από τις καινοτόμες τεχνολογίες της Motorola. Δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ψηφίζουν, να μοιράζονται και να ξαναζούν αξέχαστες στιγμές του μπάσκετ, ενώ παράλληλα ενισχύεται η σύνδεσή τους με την ευρύτερη κοινότητα του μπάσκετ, η Motorola συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων και στην ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασής τους με το άθλημα.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη Motorola για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν», δήλωσε ο Gawain Davies, Commercial Officer της Euroleague Basketball. «Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε δει αυτή τη σχέση να εξελίσσεται σε μια πραγματικά συνεργατική σύμπραξη, συνδυάζοντας πρωτοβουλίες καινοτόμου αλληλεπίδρασης των φιλάθλων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, μέσω του προγράμματος One Team. Η Motorola μοιράζεται τη φιλοδοξία μας να καινοτομούμε διαρκώς και να αξιοποιούμε τη δύναμη του μπάσκετ για να συνδέουμε και να επηρεάζουμε θετικά τις κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε όσα έχουμε πετύχει μαζί.»

«Το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα που εμπνέει, ενώνει και φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών χωρών και γενεών», δήλωσε η Daniela Idi, Marketing Director, Motorola Europe and META. «Στη Motorola πιστεύουμε ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά σε όσα αγαπούν και η συνεργασία μας με τη Euroleague Basketball αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη. Καθώς ξεκινάμε την τέταρτη κοινή μας σεζόν, είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε να δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες για τους φιλάθλους, να γιορτάζουμε το πάθος που κάνει το μπάσκετ τόσο ξεχωριστό και να αξιοποιούμε τη δύναμη του αθλητισμού και της τεχνολογίας ώστε να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στις κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.»

Από την έναρξη της συνεργασίας, η Motorola έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικούς πυλώνες: τη σύνδεση της κοινότητας του μπάσκετ μέσω της τεχνολογίας και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αποτυπώματος.

Η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της συμμετοχής των φιλάθλων στο μπάσκετ αποτελούν κοινή προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές, με την τεχνολογία να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στο παιχνίδι και στις πιο αξέχαστες στιγμές του. Το Motorola Magic Moment, η ψηφοφορία των φιλάθλων που αναδεικνύει τις πιο θεαματικές φάσεις της σεζόν, προβάλλει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της EuroLeague, από θεαματικά καρφώματα έως καθοριστικά ασίστ. Η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναμενόμενες ενέργειες κάθε αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 457 εκατομμύρια εμφανίσεις (impressions) και ενισχύοντας τη συμμετοχή των φιλάθλων, οι οποίοι καλούνται να ψηφίσουν τις στιγμές που καθορίζουν κάθε σεζόν της EuroLeague.

Η πρωτοβουλία Bouncing for Good, που αναπτύχθηκε από κοινού με το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης One Team της Euroleague Basketball, έχει επεκτείνει τη συνεργασία πολύ πέρα από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Από την έναρξή της, η δράση έχει προσφέρει εκπαιδευτικά εργαστήρια με επίκεντρο το μπάσκετ, δωρεές αθλητικού εξοπλισμού και τεχνολογική υποστήριξη σε σχολεία και κοινωνικούς φορείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από το 2024 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει ωφελήσει περισσότερα από 1.000 παιδιά από 12 διαφορετικά σχολεία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε πόλεις όπως το Βελιγράδι, η Βαλένθια, η Μπολόνια και η Αθήνα.

Συνδυάζοντας πρωινά εκπαιδευτικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση προπονητών του One Team με απογευματινές εκδηλώσεις δωρεάς εξοπλισμού μπάσκετ, το πρόγραμμα έχει φέρει κοντά περισσότερους από 30 πρεσβευτές συλλόγων, μεταξύ των οποίων οι Sasha Vezenkov, Juancho Hernangómez, Chima Moneke και Daniel Hackett. Μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού, η πρωτοβουλία προάγει τη συμπερίληψη, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, διευρύνοντας διαρκώς το αποτύπωμά της κάθε νέα αγωνιστική περίοδο.

Η ανανεωμένη συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να αξιοποιήσουν τη δυναμική του ευρωπαϊκού μπάσκετ για την ενδυνάμωση του οικοσυστήματος του αθλήματος μέσω της προηγμένης τεχνολογίας της Motorola, να φέρουν τους φιλάθλους ακόμη πιο κοντά στο παιχνίδι μέσα από τη συνέχιση του Motorola Magic Moment και να επεκτείνουν το θετικό αποτύπωμα του μπάσκετ στις τοπικές κοινωνίες μέσω της συνέχισης της πρωτοβουλίας Bouncing for Good, με δράσεις που θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

Καθώς η συνεργασία ανανεώνεται για τέταρτη διαδοχική χρονιά, η Motorola και η Euroleague Basketball θα συνεχίσουν να αναζητούν νέους τρόπους σύνδεσης με τους φιλάθλους, στήριξης των τοπικών κοινωνιών και ανάδειξης των αξιών του μπάσκετ στο φίλαθλο κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη.