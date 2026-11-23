Η ελληνική σκηνή της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας δίνει το ετήσιο, μεγάλο της ραντεβού.

Τα Startupper Awards, ο κορυφαίος θεσμός επιβράβευσης του εγχώριου οικοσυστήματος που διοργανώνει το Startupper.gr, συμπληρώνουν φέτος δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας και επιστρέφουν με ανανεωμένη δυναμική τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Από το 2016 που ξεκίνησαν, τα Startupper Awards αποτελούν τη στιγμή που η καθημερινή ροή των ειδήσεων σταματά για να ρίξει φως στους πραγματικούς πρωταγωνιστές της χρονιάς: τις ομάδες που βλέπουν τις ιδέες τους να παίρνουν σάρκα και οστά, τους ιδρυτές που ξεπερνούν τα εμπόδια και τις επιχειρήσεις που ωριμάζουν και πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Η πιο πλήρης διοργάνωση της δεκαετίας

Η επετειακή διοργάνωση του 2026 είναι η πιο πλήρης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 20 διακριτές κατηγορίες βράβευσης. Με στόχο την ακριβή αποτύπωση της πολυφωνίας που χαρακτηρίζει την ελληνική καινοτομία, οι κατηγορίες καλύπτουν κάθε σύγχρονο κλάδο της οικονομίας, από την Τεχνολογία Υγείας (HEALTHTECh) και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (FINTECH), μέχρι τις λύσεις Βιωσιμότητας (SUSTAINABILITY) και την Έξυπνη Κινητικότητα (SMART MOBILITY), διασφαλίζοντας ότι κάθε αξιόλογη προσπάθεια βρίσκει τον δικό της χώρο.

Παράλληλα με τις θεματικές διακρίσεις, τα φώτα της βραδιάς θα πέσουν στα δύο μεγάλα βραβεία του θεσμού:

Startup της Χρονιάς: Η κορυφαία διάκριση που αναγνωρίζει και επιβραβεύει την επιχείρηση με την πιο γρήγορη και ουσιαστική εξέλιξη μέσα στο 2026. Scaleup της Χρονιάς: Το βραβείο που εστιάζει στις εταιρείες οι οποίες έχουν περάσει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης, έχουν εδραιώσει τη θέση τους στην αγορά και διεκδικούν πλέον σημαντικό μερίδιο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δείχνοντας πώς μια μικρή ομάδα μπορεί να μετεξελιχθεί σε έναν ισχυρό επιχειρηματικό παίκτη. Startupper της Χρονιάς: Για τον άνθρωπο που τόλμησε, καινοτόμησε και «έτρεξε» σαν υπεραθλητής στον «στίβο» της επιχειρηματικότητας σε έναν συνεχή μαραθώνιο.

Ο λόγος στην κοινότητα: Ψηφίστε για το Βραβείο Κοινού 2026

Στα Startupper Awards 2026, τον πρώτο λόγο δεν τον έχει μόνο η συντακτική ομάδα του Startupper.gr, αλλά και ολόκληρη η κοινότητα που στηρίζει καθημερινά το οικοσύστημα. Η ψηφοφορία του κοινού αποτελεί κεντρικό πυλώνα της διοργάνωσης, δίνοντας το βήμα στους αναγνώστες, στους επαγγελματίες της αγοράς και στους υποστηρικτές της νεοφυούς επιχειρηματικότητας να καθορίσουν το αποτέλεσμα.

Μέσα από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα της διοργάνωσης που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, το κοινό μπορεί να εξερευνήσει τις υποψηφιότητες και να ψηφίσει την αγαπημένη του ομάδα, αναδεικνύοντας τη Startup που θα κερδίσει το Βραβείο Κοινού 2026, μια διάκριση με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προέρχεται απευθείας από τους ανθρώπους που παρακολουθούν την αγορά και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτών των εταιρειών.

Πληροφορίες συμμετοχής – ψηφοφορίας:

– Ημερομηνία τελετής απονομής: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026

– Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος)

– Σύνδεσμος ψηφοφορίας κοινού: awards.startupper.gr