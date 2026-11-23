Ο Όμιλος Quality & Reliability (QnR) ανακοινώνει την ένταξη του Χρίστου Μπίντζα στη διοικητική ομάδα της QnR, στη θέση του Director of Operations & Delivery, συνεχίζοντας τη στρατηγική ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού του ομίλου με έμπειρα στελέχη της αγοράς τεχνολογίας.

Η νέα αυτή προσθήκη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Ομίλου για την ενδυνάμωση της διοικητικής και επιχειρησιακής του δομής, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της αναπτυξιακής του πορείας, τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών έργων.

Από τη νέα του θέση, ο Χρίστος Μπίντζας θα συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, στη βελτίωση της διαχείρισης και υλοποίησης έργων και στην ανάπτυξη λειτουργικών επιχειρησιακών μοντέλων, που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Πολυετής εμπειρία στη διοίκηση τεχνολογικών δραστηριοτήτων

Ο Χρίστος Μπίντζας διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη διοίκηση τεχνολογικών δραστηριοτήτων, στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Netcompany, η Munich Re HealthTech και η Telefonica, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων χαρτοφυλακίων έργων, στον συντονισμό ομάδων και στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Είναι κάτοχος Διπλώματος και Διδακτορικού τίτλου από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση από το Polytechnic University of Catalonia.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, CEO του Ομίλου QnR, δήλωσε: «Ο Όμιλος QnR διανύει μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και ουσιαστικού μετασχηματισμού, με νέες δυνατότητες, διευρυμένη παρουσία και ακόμη μεγαλύτερες φιλοδοξίες για το μέλλον. Σε αυτή τη διαδρομή, η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι οι άνθρωποί μας, η γνώση, οι ιδέες και η δημιουργικότητά τους. Γι’ αυτό και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και η ενίσχυση της ηγετικής μας ομάδας με έμπειρα στελέχη αποτελούν βασική προτεραιότητα της στρατηγικής μας. Καλωσορίζουμε τον Χρίστο Μπίντζα, του οποίου η εμπειρία και η τεχνογνωσία θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επόμενη φάση ανάπτυξης της QnR, μετατρέποντας τις νέες δυνατότητες του Ομίλου σε απτά αποτελέσματα και διαχρονική αξία για τους πελάτες μας.»

Ο Χρίστος Μπίντζας, Director of Operations & Delivery της QnR, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα ή ένταξη μου στην QnR, σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης και σημαντικών προοπτικών για τον ευρύτερο Όμιλο. Στόχος μου είναι να συμβάλω ουσιαστικά σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και την ποιότητα υλοποίησης των έργων μας, αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, αλλά και την μεγάλη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των ανθρώπων της QnR, ώστε να δημιουργήσουμε διαρκώς μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας.»