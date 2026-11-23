Η Planetek Hellas ανακοινώνει την επιτυχή αμφίδρομη ανίχνευση φωτεινών σημάτων μεταξύ του ελληνικού δορυφόρου OPTISAT και επίγειων σταθμών στην Αυστραλία και τη Χιλή, ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ολοκληρωμένης οπτικής επικοινωνίας μεταξύ Διαστήματος και Γης. Με απλά λόγια, ο OPTISAT, κινούμενος με ταχύτητα περίπου 27.000 χλμ./ώρα σε ύψος 515 χιλιομέτρων, κατάφερε να στοχεύσει με το λέιζέρ του ένα επίγειο τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο ανίχνευσε τα σήματά του και ο δορυφόρος, με τη σειρά του, ανίχνευσε το φως που του έστειλε ο επίγειος σταθμός.

Οι οπτικές επικοινωνίες με λέιζερ προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες διττής χρήσης για ταχύτερη και ασφαλέστερη μετάδοση δεδομένων, με προστασία από συμβατικές παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων (jamming) και αυξημένη ανθεκτικότητα σε διάφορες μορφές παραπλάνησης σημάτων (spoofing).

Ένα ακόμη ορόσημο για το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Ο OPTISAT, που αναπτύχθηκε από την Planetek Hellas και επιχειρείται από το Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης της εταιρείας στην Αθήνα, είναι ένας κυβοδορυφόρος 6 μετρικών μονάδων (6U CubeSat). Η αποστολή συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & ΤΝ και υλοποιείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διαστημικής Ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ο Frédéric Rouesnel, επικεφαλής του αρμόδιου γραφείου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), δήλωσε: «Η επιτυχής ανίχνευση των οπτικών σημάτων του OPTISAT από το Διάστημα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την αποστολή και για τις αναπτυσσόμενες διαστημικές δυνατότητες της Ελλάδας. Πέρα από το τεχνολογικό επίτευγμα, οι οπτικές επικοινωνίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη ασφαλέστερων και πιο ανθεκτικών διαστημικών υποδομών. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει πώς οι στοχευμένες εθνικές επενδύσεις, με την υποστήριξη της ESA και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μπορούν να μετατρέψουν φιλόδοξες τεχνολογίες σε πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες.»

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνιτής Νοημοσύνης, δήλωσε: «Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα για το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα. Ο OPTISAT, ένας δορυφόρος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος, κατάφερε με επιτυχία να επικοινωνήσει μέσω οπτικής ζεύξης λέιζερ με επίγειους σταθμούς στην Αυστραλία και τη Χιλή. Πρόκειται για μια τεχνολογία που ανοίγει νέες δυνατότητες για ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές δορυφορικές επικοινωνίες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται ελληνικές εταιρείες και επιστήμονες που αποδεικνύουν ότι η χώρα μας διαθέτει την τεχνογνωσία να σχεδιάζει και να υλοποιεί απαιτητικές διαστημικές αποστολές. Μέσα από το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» και τη συνέχειά του, το «HELLAS SPACE 2.0», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει η Ελλάδα δικές της διαστημικές δυνατότητες και μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα του Διαστήματος.»

Ο Στέλιος Μπολλάνος, Διευθύνων Σύμβουλος και Συνιδρυτής της Planetek Hellas, δήλωσε: «Ο OPTISAT είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή από τεχνολογική άποψη και τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου. Στην Planetek Hellas πιστεύουμε ότι η αξιοπιστία χτίζεται μέσα από τα αποτελέσματα. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους, αναλαμβάνουμε δύσκολες προκλήσεις και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι μπορούμε να τις φέρουμε εις πέρας.»

Η αποστολή Optisat αποτελεί επίσης, πλατφόρμα συνεργασίας με Έλληνες και Ευρωπαίους εταίρους. Στην Ελλάδα, η Planetek Hellas συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την JNP και την BitRezus (ESA BIC Greece) για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αποστολή υποστηρίζεται από κορυφαίους προμηθευτές, όπως η TESAT, EnduroSat, SkyLabs, SSC Space, Leaf Sapce, D-Orbit και Planetek Italia, δημιουργώντας ένα ισχυρό βιομηχανικό και τεχνολογικό οικοσύστημα.