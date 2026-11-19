Η LG Electronics ανακοίνωσε σήμερα οργανωτικές αλλαγές και τοποθετήσεις στελεχών για το 2027, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των μελλοντικών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της ρομποτικής, των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, της κινητικότητας και των έξυπνων εργοστασίων. Η νέα οργανωτική δομή περιορίζει επίσης τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας την ταχύτητα ανταπόκρισης και υλοποίησης. Οι οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι προαγωγές στελεχών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η LG διατηρεί τις τέσσερις εταιρείες Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution και Eco Solution. Κάθε εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί με συνέπεια τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, υπό την καθοδήγηση της δικής της διοικητικής ομάδας.

Ενίσχυση των βάσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, η LG δημιουργεί έναν νέο οργανισμό στο πλαίσιο της LG Eco Solution Company, με την ονομασία Applied Business, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και στις παραγγελίες για λύσεις ψύξης κέντρων δεδομένων. Επικεφαλής της νέας μονάδας αναλαμβάνει ο Lee Jae-hyun, μέχρι σήμερα επικεφαλής του Global Operation Center, ο οποίος προάγεται σε Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Παράλληλα, η LG προχωρά στη δημιουργία παραγωγικής θυγατρικής εταιρείας στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και στην επέκταση της παραγωγικής της οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας σε συστήματα ψύξης (chillers) και την ταχύτερη ανταπόκριση στις παραγγελίες.

Στον τομέα της κινητικότητας, η LG δημιουργεί τη διεύθυνση ανάπτυξης HPC/ADAS στο πλαίσιο της LG Vehicle Solution Company. Η νέα διεύθυνση συνενώνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High-Performance Computing – HPC) και των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS), με στόχο την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης και υπολογιστικών συστημάτων επόμενης γενιάς για οχήματα. Επικεφαλής της θα είναι ο Αντιπρόεδρος Jun Hong-gul, ο οποίος μέχρι σήμερα ηγείται της διεύθυνσης ανάπτυξης Head Unit Development Division της LG Vehicle Solution Company.

Στον τομέα των έξυπνων εργοστασίων, το Smart Factory Solution Center, το οποίο υπάγεται στο LG Production engineering Research Institute, αναβαθμίζεται σε Smart Factory Business Center. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει ειδική διεύθυνση πωλήσεων και μάρκετινγκ, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την προσέγγιση δυνητικών πελατών και την εξασφάλιση παραγγελιών έως την υλοποίηση και παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων.

Οι παραπάνω αλλαγές έρχονται να συμπληρώσουν τη δημιουργία του Robotics Business Center, το οποίο η LG έθεσε υπό την άμεση εποπτεία του CEO τον Ιούλιο του 2026. Με τις νέες αυτές δομές, η εταιρεία διαμορφώνει το απαραίτητο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής, των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, της κινητικότητας και των έξυπνων εργοστασίων, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της στο Physical AI.

Ταχύτερη λήψη αποφάσεων στις διεθνείς δραστηριότητες

Οι επικεφαλής των πέντε διεθνών γεωγραφικών περιφερειών της LG – Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, καθώς και Ασία – οι οποίοι μέχρι σήμερα υπάγονταν στην Overseas Sales and Marketing Company, θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον CEO, Lyu Jae-cheol. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη ανταπόκριση της εταιρείας στις εξελίξεις της αγοράς και στις προκλήσεις που ανακύπτουν σε κάθε περιφέρεια.

Παράλληλα, η Overseas Sales and Marketing Company αναδιοργανώνεται σε Overseas Sales and Marketing Office, με αντικείμενο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της υλοποίησης της στρατηγικής στις διεθνείς περιφέρειες και τις θυγατρικές εταιρείες. Επικεφαλής της νέας δομής αναλαμβάνει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Lee Choong-hwoan, ο οποίος μέχρι σήμερα ηγείται του Display Business της LG Media Entertainment Solution Company.

Επιπλέον, η LG δημιουργεί το Global Partnership Center, το οποίο θα αναφέρεται απευθείας στον CEO. Στην εποχή του Physical AI, το νέο κέντρο θα έχει ως αποστολή την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και άλλους συνεργάτες. Παράλληλα, θα εντοπίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες πέρα από τα όρια των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων συνεργειών στο πλαίσιο της φιλοσοφίας «One LG», αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του Ομίλου LG. Επικεφαλής του θα είναι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Chung Sue-hyun, μέχρι σήμερα επικεφαλής του LG Science Park.

Επιπρόσθετα, η LG ενοποιεί το CX Center και το Corporate Design Center σε ένα ενιαίο CX/Design Center. Η συγχώνευση αποσκοπεί στη στενότερη διασύνδεση της έρευνας γύρω από την εμπειρία του πελάτη (Customer Experience – CX) με τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων. Επικεφαλής της νέας δομής αναλαμβάνει ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Lee Chul-bae, μέχρι σήμερα επικεφαλής του CX Center.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα νέο Communication Center, υπό την ηγεσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Park Jun-sung, ο οποίος μέχρι σήμερα ηγείται της ομάδας ESG της LG Corp. Το νέο κέντρο θα ενισχύσει την επικοινωνία της εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και το περιβάλλον πολιτικής και κανονιστικών εξελίξεων.

Τοποθετήσεις στελεχών και προαγωγές

Η LG προχωρά στην προαγωγή συνολικά 44 στελεχών: δύο Προέδρων, τριών Εκτελεστικών Αντιπροέδρων, 10 Ανώτερων Αντιπροέδρων και 29 Αντιπροέδρων. Οι προαγωγές αναγνωρίζουν την επιχειρηματική απόδοση και την εξειδίκευση των στελεχών, ενώ παράλληλα ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ρομποτική, οι λύσεις ψύξης για κέντρα δεδομένων AI και η Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).

Ο Baek Seung-tae, ο οποίος ηγείται της LG Home Appliance Solution Company από τον Δεκέμβριο του 2025, προάγεται στον βαθμό του Προέδρου. Υπό την ηγεσία του, ο τομέας των οικιακών συσκευών συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα, προώθησε νέες πρωτοβουλίες, όπως την εμπορική αξιοποίηση ενεργοποιητών ρομπότ (robot actuators), βασισμένων στις βασικές τεχνολογίες της LG στον τομέα των εξαρτημάτων οικιακών συσκευών. Ο Baek εντάχθηκε στην LG το 1990 και στο παρελθόν έχει διατελέσει επικεφαλής των επιχειρηματικών μονάδων Living Solution και Kitchen Solution.

Ο Lee Sang-woo, επικεφαλής της Corporate Strategy στην LG Corp., προάγεται επίσης στον βαθμό του Προέδρου και αναλαμβάνει την ηγεσία της LG Media Entertainment Solution Company, καθώς και του Display Business. Εντάχθηκε στην LG το 1996 και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στους τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της στρατηγικής και της λειτουργίας του τηλεοπτικού κλάδου, μεταξύ των οποίων και τη θέση του επικεφαλής του TV Business Operation Center. Στην LG Corp. είχε την ευθύνη της εποπτείας της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς και της διαχείρισης του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Στις υπόλοιπες προαγωγές σε επίπεδο Εκτελεστικών Αντιπροέδρων περιλαμβάνονται ο Park Ji-hwan, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer – CFO) και Chief Risk Management Officer, καθώς και ο Lee Jin-hyo, επικεφαλής του Legal Group και του Compliance Bureau.

Τέλος, ο Song Shi-yong, επικεφαλής του Robotics Business Center, προάγεται στον βαθμό του Ανώτερου Αντιπροέδρου.