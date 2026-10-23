QnR Group: νέο στρατηγικό έργο Digital Health για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Το QnR Group ενισχύει περαιτέρω το διεθνές του αποτύπωμα και τις capabilities του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, με την Quality & Reliability A.E. (QnR) να αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση, εκπαίδευση και υποστήριξη ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος HIS, LIS και ERP στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (CING). Το έργο, συνολικής αξίας 1.156.074 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του QnR Group στην κυπριακή αγορά και την επέκταση της δραστηριότητάς του στον τομέα της Υγείας.

Η νέα ανάθεση εντάσσεται στη στρατηγική κατεύθυνση του QnR Group να μετατρέπει την πολυετή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές του capabilities σε ολοκληρωμένες, end-to-end λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του σε στρατηγικούς κλάδους και αγορές του εξωτερικού. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι ένα μη κερδοσκοπικό ιατρικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό κέντρο, που συνδυάζει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας με την έρευνα και την εκπαίδευση. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίξει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Ινστιτούτου, ενοποιώντας τις κλινικές, εργαστηριακές και διοικητικές λειτουργίες του σε ένα σύγχρονο και διαλειτουργικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:

Σύστημα κλινικής διαχείρισης ( HIS ) , για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, των ραντεβού, της νοσηλείας και των κλινικών υπηρεσιών.

, για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, των ραντεβού, της νοσηλείας και των κλινικών υπηρεσιών. Σύστημα εργαστηριακής διαχείρισης ( LIS ) , για την παρακολούθηση των δειγμάτων, τη διαχείριση των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση με εργαστηριακό εξοπλισμό.

, για την παρακολούθηση των δειγμάτων, τη διαχείριση των εξετάσεων και των αποτελεσμάτων και τη διασύνδεση με εργαστηριακό εξοπλισμό. Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), για την οικονομική και διοικητική λειτουργία, την τιμολόγηση, τις προμήθειες, τις αποθήκες και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Από την ενοποίηση συστημάτων στη λειτουργική αξία

Η ενοποίηση των συστημάτων στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιμότητας της πληροφορίας, στην απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Ινστιτούτου. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη μετάπτωση δεδομένων και την εκπαίδευση των χρηστών, ώστε να υποστηριχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον.

Η προβλεπόμενη περίοδος υλοποίησης είναι είκοσι (20) μήνες, ενώ το συνολικό χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον δώδεκα (12) μήνες εγγύησης και σαράντα οκτώ (48) μήνες συντήρησης και υποστήριξης.

Στρατηγική επένδυση στην Υγεία και διεθνής ανάπτυξη

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής του QnR Group, Μιχάλης Πιερέττης, δήλωσε: «Η ανάθεση του έργου από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου έχει ιδιαίτερη σημασία για το QnR Group. Ενισχύει τη στρατηγική μας επένδυση στον τομέα της Υγείας και τη συνεχή επέκταση του Ομίλου σε έργα εκτός Ελλάδας. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε την τεχνογνωσία μας σε πρακτικά οφέλη για τους οργανισμούς υγείας, τους επαγγελματίες και τους ασθενείς που εξυπηρετούν».

Η Quality & Reliability A.E., με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων έργων Πληροφορικής, επιβεβαιώνει τη θέση της ως αξιόπιστος στρατηγικός συνεργάτης για ψηφιακές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η νέα ανάθεση ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στην Κύπρο και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, αποτελώντας έμπρακτη εφαρμογή της στρατηγικής του QnR Group για διεθνή επέκταση, αξιοποίηση complementary capabilities και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων που δημιουργούν ουσιαστική αξία για οργανισμούς και επιχειρήσεις.