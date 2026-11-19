Η Samsung Electronics Hellas, σε συνεργασία με την IKEA Ελλάδας, προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις καθημερινές ψηφιακές τους συναλλαγές με προνόμια και επιβραβεύσεις. Η ενέργεια απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που πραγματοποιούν αγορές στην ΙΚΕΑ, αξίας 50€ και άνω, και επιλέγουν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους μέσω το Samsung Wallet με κάρτα VISA.
Συγκεκριμένα, όσοι πραγματοποιούν αγορές αξίας τουλάχιστον 50 € και εξοφλούν το συνολικό ποσό με κάρτα VISA μέσω Samsung Wallet αποκτούν τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας δωροκάρτας ΙΚΕΑ αξίας 50 €, μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Στο πλαίσιο της ενέργειας θα διατεθούν έως 1.893 δωροκάρτες αξίας 50 €, ενώ δύο επιπλέον δωροκάρτες αξίας 500 € η καθεμία θα αποδοθούν κατόπιν κλήρωσης.
Η συμμετοχή είναι απλή και ψηφιακή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:
Πώς συμμετέχουν οι χρήστες
- ΙΚΕΑ αγορά 50€ και άνω με Samsung Wallet και VISA: Έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, ο χρήστης πραγματοποιεί μία εφάπαξ αγορά τουλάχιστον 50€ στην ΙΚΕΑ, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα ikea.gr, και εξοφλεί ολόκληρο το ποσό μέσω Samsung Wallet και κάρτα VISA της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς που έχει προστεθεί στο ψηφιακό του πορτοφόλι.
- Υποβολή συμμετοχής μέσω Samsung Members: Ο συμμετέχων επισκέπτεται την εφαρμογή Samsung Members, επιλέγει την ενέργεια από την καρτέλα «Προσφορές» (Benefits) της εφαρμογής, πατά «Συμμετοχή» και συμπληρώνει τη φόρμα έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026. Επισυνάπτει φωτογραφία του παραστατικού αγοράς και στιγμιότυπο οθόνης της συναλλαγής από το Samsung Wallet, όπου εμφανίζονται ευκρινώς η επωνυμία του καταστήματος, η ημερομηνία και το ποσό.
- Παραλαβή δωροκάρτας ΙΚΕΑ 50 €: Με βάση τη χρονική σειρά υποβολής, οι πρώτες 1.893 έγκυρες συμμετοχές λαμβάνουν δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 50 €, η οποία αποστέλλεται στο email του Samsung Account εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τον έλεγχο της συμμετοχής. Οι δωροκάρτες διατίθενται έως εξαντλήσεως, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη υποβολή της συμμετοχής.
Επιπλέον, όλες οι έγκυρες συμμετοχές μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση της 14ης Δεκεμβρίου 2026, η οποία θα διεξαχθεί παρουσία συμβολαιογράφου, με δύο νικητές να λαμβάνουν από μία δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 500 € η καθεμία. Συνολικά, η αξία των δώρων της ενέργειας ανέρχεται έως και τα 95.650 €. Οι αναλυτικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στη επίσημη ιστοσελίδα της Samsung.
- Η ενέργεια απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα ή είναι κάτοικοι Ελλάδας.
- Απαιτούνται συμβατή συσκευή Samsung Galaxy, λογαριασμός Samsung Account και συμμετέχουσα κάρτα VISA της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς, καταχωρημένη στο Samsung Wallet.
- Επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά λογαριασμό Samsung Account.
- Οι δωροκάρτες ΙΚΕΑ δεν είναι ονομαστικές και δεν απαιτείται λογαριασμός IKEA Family για την εξαργύρωσή τους. Ισχύουν σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ, στα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών και στο ΙΚΕΑ e-shop στην Ελλάδα.