Η Samsung Electronics Hellas, σε συνεργασία με την IKEA Ελλάδας, προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις καθημερινές ψηφιακές τους συναλλαγές με προνόμια και επιβραβεύσεις. Η ενέργεια απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που πραγματοποιούν αγορές στην ΙΚΕΑ, αξίας 50€ και άνω, και επιλέγουν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους μέσω το Samsung Wallet με κάρτα VISA.

Συγκεκριμένα, όσοι πραγματοποιούν αγορές αξίας τουλάχιστον 50 € και εξοφλούν το συνολικό ποσό με κάρτα VISA μέσω Samsung Wallet αποκτούν τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας δωροκάρτας ΙΚΕΑ αξίας 50 €, μέσω της εφαρμογής Samsung Members. Στο πλαίσιο της ενέργειας θα διατεθούν έως 1.893 δωροκάρτες αξίας 50 €, ενώ δύο επιπλέον δωροκάρτες αξίας 500 € η καθεμία θα αποδοθούν κατόπιν κλήρωσης.

Η συμμετοχή είναι απλή και ψηφιακή και ολοκληρώνεται σε τρία βήματα:

Πώς συμμετέχουν οι χρήστες

ΙΚΕΑ αγορά 50€ και άνω με Samsung Wallet και VISA: Έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, ο χρήστης πραγματοποιεί μία εφάπαξ αγορά τουλάχιστον 50€ στην ΙΚΕΑ, είτε σε φυσικό κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα ikea.gr, και εξοφλεί ολόκληρο το ποσό μέσω Samsung Wallet και κάρτα VISA της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς που έχει προστεθεί στο ψηφιακό του πορτοφόλι. Υποβολή συμμετοχής μέσω Samsung Members: Ο συμμετέχων επισκέπτεται την εφαρμογή Samsung Members, επιλέγει την ενέργεια από την καρτέλα «Προσφορές» (Benefits) της εφαρμογής, πατά «Συμμετοχή» και συμπληρώνει τη φόρμα έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026. Επισυνάπτει φωτογραφία του παραστατικού αγοράς και στιγμιότυπο οθόνης της συναλλαγής από το Samsung Wallet, όπου εμφανίζονται ευκρινώς η επωνυμία του καταστήματος, η ημερομηνία και το ποσό. Παραλαβή δωροκάρτας ΙΚΕΑ 50 €: Με βάση τη χρονική σειρά υποβολής, οι πρώτες 1.893 έγκυρες συμμετοχές λαμβάνουν δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 50 €, η οποία αποστέλλεται στο email του Samsung Account εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τον έλεγχο της συμμετοχής. Οι δωροκάρτες διατίθενται έως εξαντλήσεως, γι’ αυτό συνιστάται η έγκαιρη υποβολή της συμμετοχής.

Επιπλέον, όλες οι έγκυρες συμμετοχές μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση της 14ης Δεκεμβρίου 2026, η οποία θα διεξαχθεί παρουσία συμβολαιογράφου, με δύο νικητές να λαμβάνουν από μία δωροκάρτα ΙΚΕΑ αξίας 500 € η καθεμία. Συνολικά, η αξία των δώρων της ενέργειας ανέρχεται έως και τα 95.650 €. Οι αναλυτικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στη επίσημη ιστοσελίδα της Samsung.

Η ενέργεια απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα ή είναι κάτοικοι Ελλάδας.

Απαιτούνται συμβατή συσκευή Samsung Galaxy, λογαριασμός Samsung Account και συμμετέχουσα κάρτα VISA της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς, καταχωρημένη στο Samsung Wallet.

Επιτρέπεται μία (1) συμμετοχή ανά λογαριασμό Samsung Account.

Οι δωροκάρτες ΙΚΕΑ δεν είναι ονομαστικές και δεν απαιτείται λογαριασμός IKEA Family για την εξαργύρωσή τους. Ισχύουν σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ, στα Κέντρα Παραγγελιών & Παραλαβών και στο ΙΚΕΑ e-shop στην Ελλάδα.