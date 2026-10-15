Η ΕΠΑΦΟΣ περνά σε νέα φάση ανάπτυξης με νέα διοικητική δομή

Η ΕΠΑΦΟΣ περνά σε μια νέα φάση της αναπτυξιακής της πορείας, με νέα διοικητική δομή που συνδυάζει τη συνέχεια και την εμπειρία με τη νέα δυναμική, την εξωστρέφεια και τη στρατηγική ανάπτυξη.

Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στο «τιμόνι» της εταιρείας, ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Χρήστος Χαλδαιόπουλος παραδίδει τη διοίκηση, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά την ΕΠΑΦΟΣ από τη θέση του Συμβούλου Διοίκησης, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό και μεταφέροντας την πολύχρονη εμπειρία και γνώση του στη νέα διοικητική ομάδα.

Καθήκοντα CEO αναλαμβάνει ο Κωστής Λιάκος, έμπειρο στέλεχος του Ομίλου Quest, με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής πορείας στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα τελευταία 17 χρόνια κατείχε θέσεις ευθύνης στην iSquare, επίσημο διανομέα της Apple, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι απόφοιτος του University of Surrey, κάτοχος MSc από το University of Kent και Executive mini MBA από το ALBA Graduate Business School.

Παράλληλα, ο Γιώργος Ρούντος αναλαμβάνει καθήκοντα Deputy CEO & Commercial Director, με διευρυμένες αρμοδιότητες και ενεργό ρόλο στην αναπτυξιακή και εμπορική στρατηγική της εταιρείας. Βρίσκεται στην ΕΠΑΦΟΣ από το 2008, έχοντας εξελιχθεί μέσα από θέσεις ευθύνης στον τομέα των πωλήσεων και της τεχνολογίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Mini MBA)».

Οι δυο τους θα ηγηθούν της ΕΠΑΦΟΣ μέσα από ένα σύγχρονο και συνεργατικό μοντέλο διοίκησης, με στόχο μία ακόμη πιο δυναμική και εξωστρεφή εταιρεία, τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και τη συνεχή εξέλιξη των λύσεων και υπηρεσιών της.

Χρήστος Χαλδαιόπουλος: «Ανοίγει ένα νέο, ακόμη πιο φιλόδοξο κεφάλαιο»

Με αφορμή τη διοικητική αλλαγή, ο Χρήστος Χαλδαιόπουλος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι δεν κλείνει ένας κύκλος, αλλά ανοίγει ένα νέο, ακόμη πιο φιλόδοξο κεφάλαιο για την ΕΠΑΦΟΣ, πάντα με τις ίδιες αρχές που μας καθοδήγησαν από την πρώτη ημέρα: Σοβαρότητα, Καινοτομία και Αξιοπιστία.»

Κωστής Λιάκος: «Η επόμενη ημέρα αποτελεί τη δυναμική συνέχεια ενός έργου ζωής»

Ο νέος CEO της ΕΠΑΦΟΣ, Κωστής Λιάκος, σημείωσε: «Αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά επίγνωση της ευθύνης που τον συνοδεύει. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διοίκηση του Ομίλου Quest και τον Χρήστο Χαλδαιόπουλο για την εμπιστοσύνη και για την εξαιρετική παρακαταθήκη που αφήνει στην ΕΠΑΦΟΣ. Η επόμενη ημέρα αποτελεί τη δυναμική συνέχεια ενός έργου ζωής. Θα επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στους ανθρώπους μας, στις συνεργασίες, στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια, ώστε η ΕΠΑΦΟΣ να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να δημιουργεί πραγματική αξία για τους πελάτες και την κοινωνία. Μαζί με τον Γιώργο Ρούντο και όλη τη διοικητική ομάδα, θα εργαστούμε με πάθος, συνεργασία και φιλοδοξία για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.»