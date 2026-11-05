H Huawei παρουσιάζει τη νέα γενιά κεραιών για πιο αποδοτικά και ευφυή δίκτυα τηλεπικοινωνίας

Μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη των δικτύων κινητής επικοινωνίας, με έμφαση στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και τη μετάβαση σε πιο ευφυή δίκτυα, με τη χρήση της νέας σειράς κεραιών Alpha 6000 παρουσίασε η Huawei στο Global Antenna Technology & Industry Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι.

Η νέα σειρά ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής συνδεσιμότητας, συνδυάζοντας υψηλότερη απόδοση στη μετάδοση δεδομένων, απλούστερη εγκατάσταση και προηγμένες δυνατότητες ψηφιακής διαχείρισης. Στόχος είναι οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών να μπορούν να αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους, αξιοποιώντας καλύτερα τον υπάρχοντα εξοπλισμό και περιορίζοντας την ανάγκη για εκτεταμένες παρεμβάσεις στις υποδομές τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η σειρά Alpha 6000 συνδυάζει τέσσερις βασικούς άξονες καινοτομίας: την αποδοτικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την ενίσχυση της μετάδοσης δεδομένων (Uplink Boost), τη δημιουργία ψηφιακών διδύμων και την ψηφιοποίηση των πληροφοριών των εγκαταστάσεων, επιτρέποντας στους παρόχους να βελτιώνουν την απόδοση των δικτύων τους, περιορίζοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα και το κόστος των αναβαθμίσεων.

Υψηλότερη απόδοση χωρίς μεγαλύτερες εγκαταστάσεις

Η σειρά Alpha 6000 εισάγει νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν στους παρόχους να ενισχύουν τις δυνατότητες των δικτύων τους χωρίς να απαιτούνται μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Μέσω της τεχνολογίας SCIF, οι κεραίες και ο εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας ενσωματώνονται σε ένα πιο ενιαίο σύστημα, χωρίς τις παραδοσιακές καλωδιακές συνδέσεις. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει τις απώλειες σήματος, εξοικονομεί χώρο και διευκολύνει τη μελλοντική αναβάθμιση των σταθμών βάσης, προετοιμάζοντάς τους για την αξιοποίηση νέων ζωνών συχνοτήτων, όπως η U6G.

Παράλληλα, η τεχνολογία SUEF διπλασιάζει τα κανάλια μετάδοσης δεδομένων από τις συσκευές προς το δίκτυο, χωρίς να αυξάνει το μέγεθος των κεραιών. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες καινοτομίες, επιτυγχάνεται η βελτίωση της εμπειρίας μετάδοσης δεδομένων από τους χρήστες προς το δίκτυο (Uplink) κατά 50%, ενισχύοντας δραστηριότητες όπως η αποστολή μεγάλων αρχείων και η ζωντανή μετάδοση βίντεο.

Από τις συμβατικές εγκαταστάσεις στην έξυπνη διαχείριση δικτύων

Η τεχνολογική εξέλιξη της Alpha 6000 επεκτείνεται και στον τρόπο με τον οποίο οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται.

Μέσω του AISU 2.0, προσφέρει δεκαπλάσια ακρίβεια στον σχεδιασμό δικτύων και αυξάνει κατά 50% την αποδοτικότητα ενεργοποίησης νέων εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, αξιοποιεί την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων (digital twins), επιτρέποντας την ψηφιακή αποτύπωση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των σταθμών βάσης. Οι δυνατότητες αυτές υποστηρίζουν τη μετάβαση προς πιο αυτόνομα δίκτυα, ενώ ο νέος σχεδιασμός των κεραιών επιτρέπει την εύκολη προσθήκη λειτουργικών μονάδων για την ανάπτυξη πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε ο Andy Sun, President of Huawei Antenna Product Line, κατά την παρουσίαση της νέας σειράς: «Η νέα σειρά Alpha 6000 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών κεραιών από τη Huawei. Μέσα από νέες τεχνολογίες, όπως οι SDIF, SCIF και SUEF, αναβαθμίζουμε συνολικά την αρχιτεκτονική των συστημάτων, συνδυάζοντας την απλούστερη εγκατάσταση με την υψηλότερη απόδοση στη μετάδοση δεδομένων και τις προηγμένες δυνατότητες ψηφιακής διαχείρισης. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους παρόχους να εξελίσσουν τα δίκτυά τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Η σειρά Alpha 6000 αποτυπώνει τη νέα κατεύθυνση στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπου η τεχνολογική πρόοδος δεν βασίζεται μόνο στην αύξηση της χωρητικότητας, αλλά και στην εξυπνότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η Huawei συμβάλλει στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς συνδεσιμότητας, με δίκτυα που συνδυάζουν υψηλότερη απόδοση, ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικές ανάγκες.