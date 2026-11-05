Η Check Point Research (CPR), το ερευνητικό τμήμα της Check Point Software Technologies, ανακάλυψε ευπάθεια που επέτρεπε την παράκαμψη του ChatGPT Lockdown Mode, μιας προηγμένης λειτουργίας προστασίας από τη διαρροή δεδομένων μέσω επιθέσεων prompt injection. Η αδυναμία μπορούσε να αξιοποιηθεί για υποκλοπή περιεχομένου συνομιλιών, phishing και διανομή κακόβουλου λογισμικού.

Η σοβαρότερη επίδειξη αφορούσε τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων χωρίς κλικ ή έγκριση του χρήστη, μέσω της εφαρμογής ChatGPT για υπολογιστές. Η OpenAI διόρθωσε την ευπάθεια μετά την υπεύθυνη γνωστοποίησή της και οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι η περιγραφόμενη τεχνική δεν λειτουργεί πλέον.

Τι είναι το Lockdown Mode και γιατί έχει σημασία

Το Lockdown Mode είναι προαιρετική προηγμένη ρύθμιση ασφαλείας που περιορίζει τη δυνατότητα κακόβουλων οδηγιών, κρυμμένων σε περιεχόμενο που επεξεργάζεται το AI, να οδηγήσουν σε διαρροή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό περιορίζει ορισμένες εξερχόμενες συνδέσεις και απενεργοποιεί λειτουργίες όπως Deep Research, Agent Mode, ενεργές συνδέσεις με εξωτερικές υπηρεσίες και λήψεις αρχείων.

Η Check Point Research διαπίστωσε ότι η προεπισκόπηση HTML μέσα σε τμήματα κώδικα του ChatGPT μπορούσε, λόγω αδυναμίας στη διαχείριση αναδυόμενων παραθύρων, να παρακάμψει τα όρια ενός απομονωμένου περιβάλλοντος εκτέλεσης (sandbox). Με τη χρήση εμφωλευμένων πλαισίων, οι ερευνητές κατάφεραν να ανοίξουν περιεχόμενο εκτός των αρχικών περιορισμών, αναδεικνύοντας ότι μια αδυναμία στην εφαρμογή μπορεί να υπονομεύσει εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας του AI.

Από το phishing έως τη διαρροή δεδομένων χωρίς κλικ

Η δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου ενός αναδυόμενου παραθύρου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για πειστικά μηνύματα κοινωνικής μηχανικής μέσα σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Στην εφαρμογή για υπολογιστές, οι ερευνητές παρουσίασαν ψεύτικη ενημέρωση ChatGPT που παρότρυνε σε λήψη malware, καθώς και δυνατότητα εξαναγκασμένης αποσύνδεσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλανητική σελίδα σύνδεσης. Η λήψη κακόβουλου αρχείου εξακολουθούσε να απαιτεί κλικ.

Στο σοβαρότερο σενάριο, η εφαρμογή για υπολογιστές που βασίζεται στο Electron επέτρεπε την ενεργοποίηση αναδυόμενου παραθύρου χωρίς ενέργεια του χρήστη. Οι ερευνητές απέδειξαν ότι ένα κακόβουλο GPT μπορούσε να μεταφέρει αθόρυβα μηνύματα συνομιλίας σε διακομιστή επιτιθέμενου όσο ο χρήστης συνομιλούσε. Η βασική τεχνική δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στο περιβάλλον υπολογιστή, παρότι εκεί πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη επίδειξη.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Καθώς οι εργαζόμενοι αξιοποιούν ολοένα περισσότερο βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης για την επεξεργασία εγγράφων και εταιρικών πληροφοριών, η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει όχι μόνο το μοντέλο αλλά και τις εφαρμογές, τα περιβάλλοντα εκτέλεσης, τα εργαλεία και τις συνδέσεις που το περιβάλλουν.

Οι οργανισμοί χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες AI χρησιμοποιούνται, να εφαρμόζουν πολιτικές για τα δεδομένα που επιτρέπεται να κοινοποιούνται, να ελέγχουν τις συνδεδεμένες εφαρμογές και να περιορίζουν την πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Οι έλεγχοι αυτοί δεν διορθώνουν την ευπάθεια της πλατφόρμας, μπορούν όμως να μειώσουν τις συνέπειες από αντίστοιχες αδυναμίες τρίτων.

Η ευπάθεια έχει διορθωθεί

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, η OpenAI ενημέρωσε τη Check Point Research ότι είχε αφαιρέσει τις άδειες sandbox που επέτρεπαν την εκμετάλλευση. Η Check Point Research επανέλεγξε το ζήτημα και επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν λειτουργεί πλέον. Η έρευνα περιγράφει αποδεδειγμένα πιθανά σενάρια εκμετάλλευσης και δεν τεκμηριώνει μαζική υποκλοπή πραγματικών συνομιλιών.