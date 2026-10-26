Το μέλλον των logistics στην Ελλάδα: Από την τεχνολογική καινοτομία στη ρυθμιστική μεταρρύθμιση

Η αυτοματοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η διασύνδεση των μεταφορικών συστημάτων επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TRACE αναδεικνύει τις προϋποθέσεις ώστε το οικοσύστημα logistics να γίνει πιο ολοκληρωμένο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό, προσφέροντας χρήσιμα συμπεράσματα για την ελληνική πραγματικότητα.

Η ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διπλό μετασχηματισμό: την ψηφιοποίηση και την περιβαλλοντική μετάβαση. Αυτόνομα οχήματα διανομής, έξυπνες πλατφόρμες συντονισμού, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και συνδυασμένες μεταφορές δημιουργούν νέες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη διακίνηση εμπορευμάτων. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος δεν αρκεί από μόνη της.

Μέσα από πιλοτικές εφαρμογές και ολοκληρωμένες προτάσεις πολιτικής, το TRACE καταδεικνύει ότι η μετάβαση σε σύγχρονα logistics προϋποθέτει κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον, διαλειτουργικότητα, αξιόπιστες υποδομές και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση, σημαντικά λιμάνια και προοπτικές ανάπτυξης διαμετακομιστικών δραστηριοτήτων, τα συμπεράσματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Αυτοματοποιημένες μεταφορές: Η ανάγκη για σαφείς κανόνες

Η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ρομπότ διανομής και μη επανδρωμένων αεροσκαφών θέτει νέες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές. Παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκών κανόνων για την αυτοματοποιημένη οδήγηση, την αεροπορία και την τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθούν να ανακύπτουν ζητήματα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών κανονιστικών πλαισίων, διαδικασιών αδειοδότησης και κατανομής ευθυνών.

Το TRACE προτείνει πιο εναρμονισμένες ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την πιστοποίηση, την ασφάλεια, την αστική ευθύνη και την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοματοποιημένων συστημάτων logistics. Παράλληλα, επισημαίνει τη χρησιμότητα των ρυθμιστικών δοκιμαστικών περιβαλλόντων (regulatory sandboxes), στα οποία καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργούν πιλοτικά υπό εποπτεία και σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες.

Στην Ελλάδα, η δημιουργία αντίστοιχων μηχανισμών θα μπορούσε να διευκολύνει τη σταδιακή εφαρμογή αυτόνομων λύσεων σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπως πανεπιστημιουπόλεις, επιχειρηματικά πάρκα και οργανωμένες εγκαταστάσεις logistics, πριν αυτές επεκταθούν στον δημόσιο χώρο.

Διαλειτουργικότητα: Το θεμέλιο της ψηφιακής εφοδιαστικής αλυσίδας

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στον εκσυγχρονισμό των logistics είναι ο κατακερματισμός των πληροφοριακών συστημάτων. Μεταφορικές εταιρείες, διαχειριστές υποδομών, λιμάνια και πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες, γεγονός που περιορίζει την ανταλλαγή δεδομένων και τον αποτελεσματικό συντονισμό.

Το TRACE προτείνει κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών, διαλειτουργικές ψηφιακές διεπαφές και ουδέτερες πλατφόρμες συνεργασίας, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η προστασία των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η αποφυγή εξάρτησης από μεμονωμένους τεχνολογικούς παρόχους.

Για την ελληνική αγορά, όπου δραστηριοποιούνται πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταφορών και διανομής, η προώθηση ανοικτών προτύπων και προσιτών ψηφιακών λύσεων μπορεί να περιορίσει τα εμπόδια συμμετοχής στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συνδυασμένες μεταφορές και περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η αποτελεσματική διασύνδεση οδικών, σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Στο ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα του TRACE εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών, με την εφαρμογή συμφωνημένων διαδικασιών παράδοσης και παραλαβής φορτίων από τις οδικές στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το παράδειγμα αναδεικνύει τη σημασία της επιχειρησιακής συνεργασίας και της ανταλλαγής αξιόπιστων πληροφοριών.

Σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, προτείνονται στοχευμένα οικονομικά κίνητρα για λύσεις που επιτυγχάνουν μετρήσιμη βελτίωση της μεταφορικής αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής επίδοσης. Για την Ελλάδα, η ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών προϋποθέτει συντονισμένες επενδύσεις σε σιδηροδρομικές συνδέσεις, λιμενικές εγκαταστάσεις και ψηφιακές υποδομές, με παράλληλη αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας κάθε παρέμβασης.

Από τα πιλοτικά έργα στην πραγματική οικονομία

Η μετάβαση από την ερευνητική δοκιμή στην εμπορική εφαρμογή παραμένει κρίσιμη πρόκληση. Το TRACE υπογραμμίζει ότι μια επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή δεν αποδεικνύει αυτομάτως την οικονομική βιωσιμότητα ούτε τη δυνατότητα αναπαραγωγής της σε διαφορετικές συνθήκες. Απαιτούνται σταδιακή ανάπτυξη, αξιολόγηση των υποδομών, σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από προγράμματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, μέτρα προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού και πρόβλεψη για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών. Οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις και οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με τεκμηριωμένες ανάγκες και μετρήσιμους στόχους.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Ελλάδα

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί συντονισμό ανάμεσα σε υπουργεία, ρυθμιστικές αρχές, περιφέρειες, δήμους, διαχειριστές υποδομών και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή εμπειρία, αναπτύσσοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο που θα συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τη ρυθμιστική σαφήνεια, τη διαλειτουργικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το ουσιαστικό ζητούμενο δεν είναι απλώς η υιοθέτηση περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά η δημιουργία των θεσμικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την ασφαλή, οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη αξιοποίησή τους.

Η επόμενη ημέρα των ελληνικών logistics θα κριθεί όχι μόνο από την ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά και από την ικανότητα της χώρας να μετατρέψει την καινοτομία σε λειτουργικές υποδομές, αποτελεσματικές υπηρεσίες και διατηρήσιμη ανταγωνιστικότητα.

Η συμβολή της InCites Consulting

Η InCites Consulting, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον σχεδιασμό πολιτικών, την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και τη διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμμετείχε ενεργά στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TRACE. Έχοντας την ευθύνη συντονισμού του πακέτου εργασίας για τις προτάσεις πολιτικής, η εταιρεία συνέβαλε στον εντοπισμό των υφιστάμενων ρυθμιστικών και επιχειρησιακών κενών, στην ανάδειξη των βασικών προκλήσεων και στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη μετάβαση σε ένα πιο ολοκληρωμένο, ψηφιακό και βιώσιμο ευρωπαϊκό οικοσύστημα logistics.

Γράφει ο Ιωάννης Νεοκοσμίδης, CEO, InCites Consulting

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom