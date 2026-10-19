Η Aboutnet παρουσιάζει το About Digital School

Μια σύγχρονη πλατφόρμα e-learning που δίνει σε φροντιστήρια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους ψηφιακό σχολείο, με κόστος που ξεκινά από μόλις 290€ τον χρόνο.

Η Aboutnet, με πολυετή παρουσία στον χώρο του Digital και της ανάπτυξης ψηφιακών λύσεων για επιχειρήσεις, διευρύνει τις υπηρεσίες της και στον χώρο της εκπαίδευσης, παρουσιάζοντας το About Digital School.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση ψηφιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένη για φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς κατάρτισης, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επαγγελματίες της εκπαίδευσης που θέλουν να περάσουν στην επόμενη ημέρα της εκπαιδευτικής τους λειτουργίας, χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε πολύπλοκες και υψηλού κόστους τεχνολογικές υποδομές.

Με το About Digital School, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να αποκτήσει το δικό του οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον και να συνδυάσει τη φυσική παρουσία με τη σύγχρονη online εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα προσφέρει, μεταξύ άλλων:

ζωντανά online μαθήματα και εικονικές αίθουσες διδασκαλίας,

διαχείριση μαθητών, καθηγητών, τμημάτων και εγγραφών,

οργάνωση μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος,

προσωπική πρόσβαση για μαθητές, καθηγητές και διαχειριστές,

διανομή εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεων και σημειώσεων,

ανακοινώσεις και προσωποποιημένες ειδοποιήσεις,

χώρους ψηφιακής επικοινωνίας και συζητήσεων ανά μάθημα και τμήμα,

εργαλεία που υποστηρίζουν τόσο την εξ αποστάσεως όσο και τη μικτή (blended) εκπαίδευση.

Από ένα απλό website σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα

Με το About Digital School, η Aboutnet επεκτείνει ουσιαστικά τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευτικό κλάδο.

Πέρα από την κατασκευή ιστοσελίδων, το digital marketing, το SEO και την online διαφήμιση, μπορεί πλέον να υποστηρίξει έναν εκπαιδευτικό οργανισμό και στην ίδια την ψηφιακή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στόχος είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός να μπορεί να έχει έναν συνεργάτη για τη συνολική ψηφιακή του παρουσία: από την προσέλκυση νέων μαθητών και την προβολή του στο διαδίκτυο έως την οργάνωση και παροχή των μαθημάτων του μέσα από ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Ψηφιακή εκπαίδευση από μόλις 299€ τον χρόνο

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του About Digital School είναι ότι λειτουργεί ως έτοιμη SaaS λύση, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο και το κόστος που θα απαιτούσε η δημιουργία μιας αντίστοιχης πλατφόρμας από την αρχή.

Με κόστος που ξεκινά από μόλις 299€ τον χρόνο, ακόμη και ένας μικρός ή μεσαίος εκπαιδευτικός οργανισμός μπορεί να αποκτήσει τη δική του οργανωμένη ψηφιακή εκπαιδευτική παρουσία και να προσφέρει στους μαθητές του μια σύγχρονη εμπειρία μάθησης.

Το About Digital School εντάσσεται στη στρατηγική της Aboutnet για συνεχή διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών της και δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων που δεν περιορίζονται απλώς στην online παρουσία μιας επιχείρησης, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής της λειτουργίας.

About Digital School: Το δικό σας ψηφιακό σχολείο. Απλά, οργανωμένα, online.