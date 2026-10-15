Αυξάνεται η χρήση υπηρεσιών DDoS από ομάδες ακτιβιστών χάκερ

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι ομάδες ακτιβιστών χάκερ (hacktivists) φαίνεται να αξιοποιούν υπηρεσίες επιθέσεων DDoS επί πληρωμή (DDoS-for-hire). Από τους 148 φορείς που αναλύθηκαν, οι 9 παρουσίασαν διασυνδέσεις με ομάδες ακτιβιστών χάκερ, υποδεικνύοντας στενότερη σύνδεση μεταξύ κυβερνοεπιθέσεων με ιδεολογικά κίνητρα και παρόχων εμπορικών υπηρεσιών επιθέσεων.

Η έρευνα της Kaspersky Digital Footprint Intelligence σχετικά με την αγορά υπηρεσιών DDoS διαπίστωσε ότι ορισμένες ομάδες ακτιβιστών χάκερ συνεργάζονται με παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων. Παράλληλα, οι πάροχοι αξιοποιούν τη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι εκστρατείες των ομάδων αυτών, για να αυξήσουν την προβολή των υπηρεσιών τους. Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, οι επιθέσεις ανακοινώνονταν δημόσια, ενώ τα αποτελέσματά τους κοινοποιούνταν μέσω συνδεδεμένων καναλιών επικοινωνίας. Η πρακτική αυτή ενδέχεται να ωφελεί τους παρόχους υπηρεσιών DDoS, καθώς η σύνδεσή τους με ενεργές κυβερνοεπιχειρήσεις τούς επιτρέπει να παρουσιάζουν σε δυνητικούς πελάτες του dark web απτά αποτελέσματα των κυβερνοεπιθέσεων. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τουλάχιστον τέσσερις ενεργές ομάδες ακτιβιστών χάκερ προωθούσαν εργαλεία DDoS που είχαν αναπτύξει οι ίδιες. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι στο σημερινό τοπίο των κυβερνοαπειλών συνυπάρχουν τόσο ομάδες που αναπτύσσουν τις δικές τους υποδομές επιθέσεων όσο και ομάδες που βασίζονται σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών DDoS ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον, αξιοποιώντας ένα πολυεπίπεδο οικοσύστημα διαφήμισης, το οποίο περιλαμβάνει πλατφόρμες συγκέντρωσης υπηρεσιών DDoS (DDoS aggregators), εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και φόρουμ κυβερνοεγκληματιών. Οι πλατφόρμες συγκέντρωσης υπηρεσιών DDoS λειτουργούν ως κατάλογοι με δυνατότητα αναζήτησης, οι οποίοι κατατάσσουν τους παρόχους με βάση τα χαρακτηριστικά που ισχυρίζονται ότι προσφέρουν, τις ενδείξεις αξιοπιστίας τους ή τις «αξιολογήσεις χρηστών». Παράλληλα, τα κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων χρησιμοποιούνται για τη συστηματική δημοσίευση προωθητικού περιεχομένου, ορισμένες φορές μέσω ειδικών συζητήσεων που προορίζονται αποκλειστικά για διαφημίσεις. Παρότι τα συγκεκριμένα κανάλια εξελίσσονται, τα παραδοσιακά φόρουμ κυβερνοεγκληματιών εξακολουθούν να αποτελούν σταθερό μέσο προώθησης. Σε αυτές τις πλατφόρμες, τα συστήματα αξιολόγησης της φήμης των χρηστών μπορούν να ενισχύσουν την αξιοπιστία των παρόχων στα μάτια των δυνητικών πελατών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον εντοπισμό πιθανών απατεώνων.

Μεταξύ των διαφορετικών καναλιών προώθησης των υπηρεσιών DDoS, οι ερευνητές της Kaspersky Digital Footprint Intelligence εντόπισαν επίσης πλατφόρμες που βασίζονται σε πίνακες κατάταξης (leaderboards). Πρόκειται για έναν νεότερο μηχανισμό προώθησης, ο οποίος αποσκοπεί στην ανάδειξη των παρόχων και στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

«Η αγορά υπηρεσιών DDoS στο dark web λειτουργεί πλέον με τρόπο που θυμίζει την ευρύτερη διαδικτυακή αγορά, καθώς οι πάροχοι ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον, αξιοποιώντας ουσιαστικά γνώριμες διαφημιστικές πρακτικές. Η συγκεκριμένη μέθοδος προσφέρει στους κυβερνοεγκληματίες περισσότερους τρόπους να διατηρούν την παρουσία τους στο προσκήνιο και να προσεγγίζουν δυνητικούς πελάτες. Για τους επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προωθούνται οι υπηρεσίες σε αυτό το οικοσύστημα συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό νέων παραγόντων απειλής, στην αποτελεσματικότερη ιεράρχηση των καναλιών που χρήζουν παρακολούθησης και στην καλύτερη πρόβλεψη της πιθανής εξάπλωσης των κυβερνοεπιθέσεων», δηλώνει η Kseniya Kudasheva, αναλύτρια της Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

Η ευρύτερη αγορά υπηρεσιών DDoS παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, καθώς μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 16 νέοι πάροχοι. Εάν ο ρυθμός αυτός διατηρηθεί, ο αριθμός των νέων παρόχων που θα εισέλθουν στην αγορά το 2026 ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τουλάχιστον 25% τον αντίστοιχο αριθμό του 2025. Παρά την είσοδο νέων παρόχων, η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μέση καταγεγραμμένη διάρκεια δραστηριότητας των παρόχων ήταν περίπου 2,5 έτη, με βάση το διάστημα από την πρώτη έως την τελευταία διαφήμιση των υπηρεσιών τους για επιθέσεις DDoS. Την ίδια στιγμή, οι παλαιότεροι πάροχοι που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται συμπλήρωσαν το 2025 δέκα χρόνια λειτουργίας, γεγονός που καταδεικνύει ότι στην αγορά συνυπάρχουν τόσο υπηρεσίες με περιορισμένη διάρκεια ζωής όσο και πιο εδραιωμένοι πάροχοι. Οι ειδικοί αποδίδουν την ανάπτυξη αυτή σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η ευρύτερη χρήση επιθέσεων DDoS, η αυξανόμενη συχνότητα εκστρατειών κυβερνοεπιθέσεων που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις και η διαθεσιμότητα εργαλείων stresser ανοιχτού κώδικα, τα οποία διευκολύνουν την είσοδο νέων παρόχων στην αγορά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε εδώ ολόκληρη την έρευνα. Για να ενισχύσετε την προστασία της επιχείρησής σας, η Kaspersky προτείνει τα εξής:

Υιοθετήστε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προστασίας από ψηφιακούς κινδύνους, η οποία παρακολουθεί τους ψηφιακούς πόρους των οργανισμών και εντοπίζει απειλές σε διαφορετικά επίπεδα του διαδικτύου, όπως το surface web, το deep web και το dark web. Μια τέτοια λύση είναι το Kaspersky Digital Footprint Intelligence.

Εξασφαλίστε στους επαγγελματίες ασφάλειας πληροφοριών του οργανισμού σας ολοκληρωμένη εικόνα των κυβερνοαπειλών που τον στοχεύουν. Η λύση Kaspersky Threat Intelligence παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τις απειλές σε όλα τα στάδια διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, βοηθώντας τους επαγγελματίες να εντοπίζουν έγκαιρα τους ψηφιακούς κινδύνους.

Διατηρήστε τους εργαζομένους σας ενημερωμένους για τις απειλές που τους αφορούν. Η πλατφόρμα Kaspersky Automated Security Awareness Platform συμβάλλει στην καλλιέργεια ασφαλών ψηφιακών συνηθειών, εκπαιδεύοντας τους εργαζομένους στην υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών, όπως η ασφαλής λήψη αρχείων από το διαδίκτυο.

Ενισχύστε τους υφιστάμενους μηχανισμούς ασφάλειας με δυνατότητες ανίχνευσης που υποστηρίζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και αξιοποιούν δεδομένα για κυβερνοαπειλές από όλο τον κόσμο, μέσω λύσεων όπως το Kaspersky Managed Detection and Response (MDR). Η λύση προσφέρει 24ωρη παρακολούθηση, ανίχνευση, διερεύνηση και ταχεία απόκριση σε σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις.