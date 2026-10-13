Τέλος στο κυνήγι των αγγελιών: στο Ποδαρικό το σπίτι βρίσκει εσένα

Πώς θα ήταν η αναζήτηση κατοικίας αν δεν χρειαζόταν να ελέγχει κανείς καθημερινά δεκάδες αγγελίες; Και τι θα άλλαζε αν ένας ιδιοκτήτης ή μεσίτης γνώριζε ότι υπάρχουν ήδη άνθρωποι που αναζητούν ένα σπίτι σαν το δικό του;

Για χρόνια, η αναζήτηση σπιτιού ακολουθεί το ίδιο κουραστικό σενάριο: ατελείωτο scroll, οι ίδιες αγγελίες ξανά και ξανά, τηλέφωνα που δεν απαντούν. Το Ποδαρικό (podariko.gr) έρχεται να αντιστρέψει αυτή τη λογική: αντί να ξεκινά η διαδικασία από ένα ακίνητο που περιμένει να βρεθεί, ξεκινά από τον άνθρωπο που ξέρει ήδη τι θέλει.

Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα αντιστοίχισης αναζητήσεων και κατοικιών, μια ιδιωτική «αγορά ζήτησης» (demand marketplace) που συστήνεται ως η πρώτη του είδους της στην ελληνική αγορά ακινήτων και φιλοδοξεί να φέρει μια διαφορετική προσέγγιση. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει μία φορά, με δικά του λόγια, τι σπίτι χρειάζεται, στη συνέχεια, η πλατφόρμα συγκρίνει τα κριτήριά του με τα καταχωρισμένα ακίνητα και εντοπίζει τις καταλληλότερες αντιστοιχίσεις.

Η βασική ιδέα είναι απλή: η ζήτηση μπαίνει πρώτη. Έτσι, οι κατάλληλες κατοικίες μπορούν να φτάσουν στους ανθρώπους που τις αναζητούν, ενώ ιδιοκτήτες, διαχειριστές και μεσιτικά γραφεία αποκτούν εικόνα για το πόσοι ενδιαφέρονται ήδη για ένα ακίνητο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ακόμη και πριν αποφασίσουν να το διαθέσουν.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

◆ Για όποιον ψάχνει σπίτι. Δηλώνει, με την αναζήτηση να παραμένει πάντοτε δωρεάν, την περιοχή, το εμβαδόν, τα υπνοδωμάτια, τον προϋπολογισμό και τον χρονικό ορίζοντα αγοράς ή μετακόμισης, χωρίς να επαναλαμβάνει τα ίδια κριτήρια σε κάθε νέα αγγελία.

◆ Έξυπνη αντιστοίχιση. Το Ποδαρικό συγκρίνει τα διαθέσιμα σπίτια με τις δηλωμένες ανάγκες, υπολογίζει βαθμό συμβατότητας και επιτρέπει στους κατάλληλους ενδιαφερόμενους να δουν ιδιωτική σελίδα για την κατοικία.

◆ Για όποιον διαθέτει ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής ή ο μεσίτης καταχωρίζει την κατοικία και βλέπει πόσες σχετικές αναζητήσεις υπάρχουν, ώστε να αξιολογήσει τη ζήτηση πριν προχωρήσει σε δημόσια προβολή ή ακόμη και πριν αποφασίσει να πουλήσει ή να νοικιάσει.

◆ Επικοινωνία μόνο με διπλό «ναι». Τα προσωπικά στοιχεία ανταλλάσσονται όταν συναινέσουν και οι δύο πλευρές. Η συζήτηση και ο προγραμματισμός επίσκεψης μπορούν να γίνουν μέσω ιδιωτικού chat, με τον έλεγχο της ανταπόκρισης και της κοινοποίησης στοιχείων στα χέρια των χρηστών.

Ένα απλό παράδειγμα: κάποιος ψάχνει διαμέρισμα 70–90 τ.μ. σε συγκεκριμένη περιοχή, με προϋπολογισμό έως 650 ευρώ τον μήνα. Εάν ένας ιδιοκτήτης ή μεσιτικό γραφείο διαθέτει αντίστοιχη κατοικία, το Ποδαρικό μπορεί να αναδείξει αυτή την πιθανή αντιστοίχιση, χωρίς να δημοσιοποιείται η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου.

Ένα επιπλέον εργαλείο για τα μεσιτικά γραφεία

Το Ποδαρικό δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει τον επαγγελματία μεσίτη. Αντίθετα, λειτουργεί ως συμπληρωματικό κανάλι για την ανάδειξη ακινήτων σε ανθρώπους με δηλωμένα κριτήρια αναζήτησης. Τα μεσιτικά γραφεία εμφανίζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα και οι καταχωρίσεις ελέγχονται πριν δημοσιευθούν.

Μέσα από το «Ραντάρ Ζήτησης» μπορούν να παρακολουθούν τι είδους κατοικίες αναζητούνται, σε ποιες περιοχές και με ποιον προϋπολογισμό. Έτσι, η καταγεγραμμένη ζήτηση δεν αξιοποιείται μόνο για τα υπάρχοντα ακίνητα, αλλά μπορεί να προσφέρει χρήσιμη εικόνα και για τις επόμενες επαγγελματικές τους κινήσεις.

Διακριτικότητα, έλεγχος και χωρίς προμήθεια

Το ακίνητο δεν χρειάζεται να εμφανίζεται σε δημόσια αγγελία. Η ακριβής διεύθυνσή του δεν αποκαλύπτεται στον χάρτη: εμφανίζεται μόνο μια ευρύτερη περιοχή, με σχετική κυκλική ένδειξη. Ο χρήστης επιλέγει σε ποιον θα απαντήσει και πότε θα μοιραστεί τα στοιχεία του. Η επικοινωνία παραμένει ιδιωτική και βασίζεται στην αμοιβαία συναίνεση.

Το Ποδαρικό δεν είναι μεσιτικό γραφείο, δεν διαπραγματεύεται και δεν παρεμβαίνει στη συμφωνία των δύο πλευρών. Δεν εισπράττει μεσιτική προμήθεια, δεν κρατά ποσοστό από πώληση ή ενοικίαση. Αποστολή του είναι να φέρνει διακριτικά σε επαφή την κατάλληλη ζήτηση με το κατάλληλο ακίνητο.

Η σκέψη πίσω από την ιδέα

Χρήστος Αποστόλου, ιδρυτής του Ποδαρικού: «Οι αγγελίες βάζουν τον άνθρωπο που ψάχνει σπίτι να τρέχει πίσω από τα σπίτια. Ήθελα να το γυρίσω ανάποδα: τον πρώτο λόγο να τον έχει εκείνος που ξέρει ήδη τι χρειάζεται και ο ιδιοκτήτης να βλέπει την πραγματική ζήτηση πριν δημοσιεύσει αγγελία. Έτσι, όσοι διαθέτουν ακίνητα μπορούν να ανταποκριθούν πιο στοχευμένα. Δεν αντικαθιστούμε τους επαγγελματίες ούτε τις συμφωνίες των δύο πλευρών, κάνουμε πιο ουσιαστικό το πρώτο βήμα. Γιατί όταν ξέρεις ποιος ψάχνει, το σωστό σπίτι βρίσκει πιο εύκολα τον άνθρωπό του.»

Γιατί «Ποδαρικό»;

Το όνομα προέρχεται από το ελληνικό έθιμο του ποδαρικού: το πρώτο βήμα και η πρώτη είσοδος σε ένα σπίτι, σύμβολο καλής τύχης και μιας καινούργιας αρχής.

Σχετικά με το Ποδαρικό

Η ελληνική πλατφόρμα Ποδαρικό απευθύνεται σε ενοικιαστές, αγοραστές, ιδιοκτήτες, διαχειριστές και επαγγελματίες ακινήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, επιδιώκοντας μια πιο στοχευμένη, διακριτική σύνδεση της ζήτησης με την προσφορά κατοικίας.