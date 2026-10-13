IDEAL Holdings: 5 χρόνια επενδύσεων, ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την ελληνική οικονομία

Η επόμενη φάση ανάπτυξης για την Ελλάδα στηρίζεται στη δημιουργία μεγαλύτερων, ισχυρότερων και πιο εξωστρεφών επιχειρήσεων που ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, επενδύουν στον μετασχηματισμό και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της επετειακής εκδήλωσης που πραγματοποίησε χθες η IDEAL Holdings με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών επιτυχημένης πορείας στην ελληνική αγορά.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία κυβερνητικών στελεχών, επικεφαλής θεσμών και φορέων, διακεκριμένων επιχειρηματιών και ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. George Osborne ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση (fireside chat) μεταξύ του κ. George Osborne και του κ. Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας «Η Καθημερινή».

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες επιχειρήσεις με τη φιλοδοξία της IDEAL Holdings

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η διαδρομή της IDEAL Holdings αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που αναπτύχθηκε παράλληλα με την ελληνική οικονομία και πλέον συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε: «Η πορεία της IDEAL Holdings τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα με την εξέλιξη της χώρας. Η επόμενη πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη: περισσότερη ανταγωνιστικότητα, υψηλότερη παραγωγικότητα και ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις μας. Χρειαζόμαστε περισσότερες εταιρείες με τη φιλοδοξία, το μέγεθος και την εξωστρέφεια της IDEAL, γιατί μέσα από αυτές δημιουργούνται καλύτερες δουλειές, νέες επενδύσεις και περισσότερες ευκαιρίες για τη χώρα».

G. Osborne: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ευρωπαϊκό παράδειγμα αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στην κεντρική του ομιλία, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. George Osborne, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε παράδειγμα ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Η Ελλάδα που γνώρισα την περίοδο της κρίσης είναι πολύ διαφορετική από την Ελλάδα που βλέπουμε σήμερα. Σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών και τεχνολογικών μεταβολών, η χώρα εξελίσσεται σε ένα ισχυρό success story ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε μία από τις πιο δυναμικές ευρωπαϊκές χώρες στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου: Η επόμενη φάση ανάπτυξης της Ελλάδας απαιτεί ισχυρότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, αναφέρθηκε στο όραμα και την πορεία της εταιρείας από την ίδρυσή της έως σήμερα και τόνισε «Πριν από πέντε χρόνια επενδύσαμε σε μια ιδέα και σε μια διαφορετική προσέγγιση για τη δημιουργία αξίας: ότι η Ελλάδα μπορούσε να περάσει από την ανάκαμψη και ότι ισχυρές επιχειρήσεις με γερά θεμέλια, ικανές διοικήσεις και σαφές αναπτυξιακό όραμα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας. Σήμερα, με χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €300 εκατ. και έχοντας επενδύσει περισσότερα από €400 εκατ. στην ελληνική οικονομία, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ίδια φιλοσοφία και είμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Η επόμενη πενταετία δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη της IDEAL Holdings. Αφορά τη δημιουργία περισσότερων ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων με μεγαλύτερη κλίμακα, διεθνή παρουσία και υψηλότερες φιλοδοξίες. Και όταν επενδύεις στους ανθρώπους, στις ιδέες και στις επιχειρήσεις μιας χώρας, επενδύεις τελικά στο μέλλον της ίδιας της χώρας».

George Osborne: Από το Brexit και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Στη συζήτησή του με τον Αλέξη Παπαχελά, ο George Osborne αναφέρθηκε στις καθοριστικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία, από την ελληνική κρίση και το Brexit έως τις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, υπογράμμισε την ανάγκη ισχυρής πολιτικής ηγεσίας, δημοσιονομικής πειθαρχίας και μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πλέον μετασχηματιστικές τεχνολογικές εξελίξεις για την οικονομία και το επιχειρείν. Όπως σημείωσε, η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι να ακολουθήσουν απλώς την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά να αναπτύξουν σαφείς στρατηγικές και συγκεκριμένες εφαρμογές που δημιουργούν πραγματική επιχειρηματική αξία, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να επιταχύνει τις πρωτοβουλίες της στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να διατηρήσει τη θέση της σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Κλείνοντας και με την ιδιότητα του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, ο κ. G. Osborne αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, παρά τις νομικές και πολιτικές δυσκολίες, υπάρχει περιθώριο για διάλογο και αμοιβαία αποδεκτές λύσεις μέσα από πνεύμα συνεργασίας.