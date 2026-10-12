Το Πλαίσιο εγκαινιάζει στην Πάτρα το νέο υπερσύγχρονο κατάστημά του

Το πρώτο κατάστημα Πλαίσιο στην Πάτρα κλείνει φέτος 27 χρόνια ζωής, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την πόλη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 13Α, το νέο κατάστημα Πλαίσιο έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του, προσφέροντας στους κατοίκους της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας έναν σύγχρονο προορισμό για την τεχνολογία, το σπίτι και την καθημερινότητά τους.

Το νέο κατάστημα, συνολικής επιφάνειας 1.500 τ.μ., εκτείνεται σε πέντε ορόφους και βρίσκεται σε ένα από τα πλέον εμπορικά σημεία της πόλης, με εύκολη πρόσβαση. Σχεδιασμένο με βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία των καταστημάτων Πλαίσιο, φιλοξενεί πλήρη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας, χαρτοπωλείου και οικιακών συσκευών, συγκεντρώνοντας σε έναν χώρο ολοκληρωμένες λύσεις για διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Ιδιαίτερη θέση στο νέο κατάστημα κατέχει η κατηγορία των οικιακών συσκευών, με τη δική της διακριτή εκθεσιακή παρουσία. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν και να γνωρίσουν από κοντά μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το σπίτι και να επιλέξουν τις λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, με την εξειδικευμένη καθοδήγηση των ανθρώπων του Πλαισίου.

Σημαντικό στοιχείο της εμπειρίας στο νέο κατάστημα αποτελούν τα Experience Points, ειδικά διαμορφωμένα σημεία που δίνουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν, να δοκιμάσουν και να γνωρίσουν καλύτερα τα προϊόντα μέσα από μια πιο άμεση και διαδραστική επαφή. Τα Experience Points εστιάζουν σε κατηγορίες όπως η προσωπική φροντίδα, τα βιντεοπαιχνίδια, το BTO (Build-To-Order), οι χειροτεχνίες και το Lifestyle, δημιουργώντας μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία επίσκεψης και επιλογής.

«Η Πάτρα είναι διαχρονικά ένα βασικό κομμάτι του πανελλαδικού μας δικτύου φυσικών καταστημάτων. Βρισκόμαστε για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην πόλη, αποτελώντας ενεργό μέρος της ζωής και της καθημερινότητάς της. Το νέο μας κατάστημα αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, η οποία δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην οικονομία της περιοχής.

Στόχος μας είναι κάθε νέο κατάστημα να συνδυάζει πολλές επιλογές, σύγχρονους χώρους και μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την εμπειρία έχουν οι άνθρωποί μας, γι’ αυτό και επενδύουμε σταθερά στην εκπαίδευση και τη συνεχή εξέλιξή τους, ώστε να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική καθοδήγηση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Το νέο Πλαίσιο στην Πάτρα αποτυπώνει αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την εξυπηρέτηση, τη γνώση και την ανθρώπινη επαφή», υπογράμμισε ο Αριστείδης Κοροβέσης, Chief Operating Officer του Πλαισίου.

Τα εγκαίνια του νέου καταστήματος (15-17/10) συνοδεύονται από ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, διαγωνισμών και αποκλειστικών προσφορών:

Από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από την ενέργεια «Δώρο η αξία του ΦΠΑ» , για αγορές από δύο τεμάχια και άνω, ανεξαρτήτως τιμής, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από την ενέργεια , για αγορές από δύο τεμάχια και άνω, ανεξαρτήτως τιμής, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Για τους φίλους του gaming θα πραγματοποιηθεί το activation Meet & Play με τους Tech it Serious και την HyperX.

Ξεχωριστές εμπειρίες και για τους μικρότερους επισκέπτες, με τα HP Printables και τα βιωματικά εργαστήρια μαγειρικής Kidchen powered by Bosch.

Η HP -από τους βασικούς συνεργάτες των εγκαινίων- υποστηρίζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μέσα από διαγωνισμούς, δώρα και δράσεις που αναδεικνύουν την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα.

Ο Τροχός των Δώρων powered by HP και το ξεχωριστό live event (15/10, 17:00-20:00) με τον Πέτρο Πολυχρονίδη χαρίζουν δώρα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 19.200 ευρώ.

Με πέντε νέα καταστήματα και έντεκα ανακαινίσεις τα τελευταία τρία χρόνια, το Πλαίσιο συνεχίζει με αμείωτη δυναμική να επενδύει στην εξέλιξη του δικτύου του, δημιουργώντας σύγχρονους χώρους που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Το νέο κατάστημα στην Πάτρα αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, ενισχύοντας τη μακρόχρονη παρουσία της εταιρείας στην περιοχή και φέρνοντας μια νέα εμπειρία Πλαίσιο στη Δυτική Ελλάδα.