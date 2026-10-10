Η Tools of Tech αναλαμβάνει Country Partner του KSF Space Foundation στην Ελλάδα

Η Tools of Tech ανακοινώνει την επίσημη ανάληψη του ρόλου Country Partner του KSF Space Foundation για την Ελλάδα. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη συμμετοχή της εταιρείας στο διεθνές οικοσύστημα του New Space και δημιουργεί νέες γέφυρες συνεργασίας για την ελληνική αγορά.

Το KSF Space Foundation είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εστιάζει στη διεύρυνση της πρόσβασης στο διάστημα. Αναπτύσσει και υποστηρίζει προσιτές λύσεις CubeSat και nanosatellite, τεχνολογίες εκτόξευσης, τεχνική εκπαίδευση και διεθνείς συνεργασίες.

Ο νέος ρόλος της Tools of Tech έχει πρακτική αξία. Η εταιρεία θα λειτουργεί ως σημείο επαφής για φορείς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα. Στόχος είναι η ενημέρωση, η διασύνδεση και η ωρίμανση συνεργασιών γύρω από μικρούς δορυφόρους, ασφαλείς διαστημικές υπηρεσίες και εφαρμογές διττής χρήσης.

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή για το διάστημα. Οι δορυφορικές επικοινωνίες, η παρατήρηση της Γης, η πολιτική προστασία, η ναυτιλία και η κυβερνοασφάλεια αποκτούν μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Η ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και διεθνών συνεργασιών είναι απαραίτητη για να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε δυνατότητα υλοποίησης.

Η Tools of Tech φέρνει σε αυτή τη συνεργασία εμπειρία στην κυβερνοασφάλεια, στις κρίσιμες υποδομές, στις ασφαλείς επικοινωνίες, στη διακυβέρνηση της τεχνολογίας και στην ανθεκτικότητα. Η εταιρεία προσεγγίζει τον διαστημικό τομέα με έμφαση στην ασφάλεια από τον σχεδιασμό, στη διαλειτουργικότητα και στην αξιοποίηση τεχνολογιών με μετρήσιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Η συνεργασία με το KSF Space Foundation ανοίγει έναν δίαυλο για ανταλλαγή γνώσης και για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών. Μπορεί να υποστηρίξει εκπαιδευτικές δράσεις, ερευνητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές που συνδέουν τον διαστημικό τομέα με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, ιδρυτής και CEO της Tools of Tech, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας ως Country Partner του KSF Space αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία για την Ελλάδα. Θέλουμε να συνδέσουμε τη διαστημική τεχνολογία με την ασφάλεια, την καινοτομία και τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών. Η χώρα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και διεθνές αποτύπωμα. Τώρα χρειάζονται σταθερές συνεργασίες και έργα με προοπτική.»

Σχετικά με την Tools of Tech

Η Tools of Tech παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής συμβουλευτικής, κυβερνοασφάλειας, ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών, διακυβέρνησης ΤΝ και τεχνολογιών ασφάλειας. Εστιάζει σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα και σε έργα με υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας.