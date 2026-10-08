Παγκόσμια πρωτιά για το TCL LINKHUB HH516 με πιστοποίηση prplWare

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ανακοίνωσε ότι το TCL LINKHUB HH516 έγινε η πρώτη παγκοσμίως συσκευή CPE, ειδικά σχεδιασμένη για σταθερή ασύρματη πρόσβαση 5G (Fixed Wireless Access – FWA), που λαμβάνει την πιστοποίηση prplWare 4.0 από το prpl Foundation.

Συνδυάζοντας μια πιστοποιημένη ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού με έξυπνη συνδεσιμότητα 5G και Wi-Fi 7, το HH516 βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών να απλοποιήσουν την ενσωμάτωση της συσκευής στα δίκτυά τους και να προσφέρουν διαφοροποιημένες ευρυζωνικές υπηρεσίες για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Πιο ευέλικτη εγκατάσταση και λειτουργία με πιστοποιημένο open software

Η πιστοποίηση prplWare επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση αυθεντικού λογισμικού prplWare και προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμών prplOS και High-Level API.

Βασισμένο σε αυτή την πιστοποιημένη πλατφόρμα, το HH516 διαθέτει μια ανοιχτή, αρθρωτή αρχιτεκτονική λογισμικού, η οποία επιτρέπει στους παρόχους να:

Αξιοποιούν εκ νέου δυνατότητες διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών σε διαφορετικές γενιές προϊόντων.

Περιορίζουν την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες εργασίες ενσωμάτωσης σε διαφορετικές συσκευές και πλατφόρμες επεξεργαστών.

Αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την υλοποίηση λύσεων που περιλαμβάνουν εξοπλισμό από διαφορετικούς προμηθευτές.

Επιταχύνουν την ανάπτυξη και διάθεση νέων υπηρεσιών FWA.

«Καθώς η υιοθέτηση του 5G FWA διευρύνεται, οι πάροχοι χρειάζονται μια αξιόπιστη βάση λογισμικού που να υποστηρίζει τόσο την ανάπτυξη υπηρεσιών όσο και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους», δήλωσε ο Jesse Wu, General Manager της επιχειρηματικής μονάδας AIoT της TCL. «Με το HH516, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση prplWare, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στη διαδικασία ενσωμάτωσης και περισσότερο στην ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων».

Βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου με συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πέρα από την ευελιξία που προσφέρει, το HH516 συνδυάζει συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων με βελτιστοποίηση του δικτύου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης. Με ταχύτητες 5G έως 7,01 Gbps, dual-band Wi-Fi 7 BE7200 με ταχύτητες έως 7,2 Gbps, δυνατότητα σύνδεσης έως και 512 συσκευών και κεραίες κινητής υψηλής απόδοσης, με μέγιστη απολαβή έως 13 dBi, το HH516 προσφέρει ισχυρή συνδεσιμότητα για σπίτια, γραφεία, χώρους λιανικής και μικρά event.

Χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το HH516 αναγνωρίζει τις ανάγκες κάθε εφαρμογής και προσαρμόζει αυτόματα την κίνηση του δικτύου, δίνοντας προτεραιότητα σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή απόδοση και χαμηλό χρόνο απόκρισης.

Παράλληλα, η λειτουργία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προσαρμόζει αυτόματα την κατανάλωση της συσκευής ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και τις ανάγκες του δικτύου, χωρίς να χρειάζεται καμία χειροκίνητη ρύθμιση.

Παρουσίαση του HH516 στο prpl Summit και το Network X 2026

Η TCL θα παρουσιάσει το HH516 στο prpl Summit και το Network X 2026, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό πιστοποιημένου λογισμικού prplWare και δυνατοτήτων βελτιστοποίησης δικτύου με Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά σχεδιασμένων για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες των παρόχων.