Η Revolut επεκτείνει τα RevPoints σε κορυφαία ξενοδοχειακά προγράμματα

Η Revolut, η παγκόσμια χρηματοοικονομική πλατφόρμα με περισσότερους από 80 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο, επεκτείνει το πρόγραμμα επιβράβευσης RevPoints, προσθέτοντας στην εφαρμογή τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς πόντων σε ξενοδοχειακά προγράμματα επιβράβευσης. Οι πελάτες μπορούν πλέον να μεταφέρουν απευθείας τα RevPoints στα προγράμματα επιβράβευσης των ALL Accor, Hilton Honors, I Prefer Hotel Rewards, Radisson Rewards και Wyndham Rewards, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερα από 20.000 καταλύματα παγκοσμίως.

Από τον πρωινό καφέ μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, οι πελάτες μπορούν να μετατρέπουν τις καθημερινές τους δαπάνες σε ονειρεμένες ταξιδιωτικές αποδράσεις. Συνδέοντας τις καθημερινές αγορές με κορυφαία διεθνή προγράμματα ξενοδοχειακής επιβράβευσης, η Revolut δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να μειώνουν το κόστος των ταξιδιών τους, αξιοποιώντας τα RevPoints για διανυκτερεύσεις, αναβαθμίσεις δωματίων, γαστρονομικές εμπειρίες και επιλεγμένες εμπειρίες, χωρίς επιπλέον κόστος.

Είτε σχεδιάζουν καλοκαιρινές διακοπές δίπλα στη θάλασσα είτε μια χειμερινή απόδραση στο βουνό, τα RevPoints προσφέρουν στους πελάτες απόλυτη ευελιξία:

Άμεση μεταφορά πόντων: Μεταφέρετε τα RevPoints σε πόντους ξενοδοχειακών προγραμμάτων επιβράβευσης και αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικές ανταμοιβές των συνεργαζόμενων brands, σε περισσότερα από 20.000 καταλύματα παγκοσμίως.

Μεταφέρετε τα RevPoints σε πόντους ξενοδοχειακών προγραμμάτων επιβράβευσης και αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικές ανταμοιβές των συνεργαζόμενων brands, σε περισσότερα από 20.000 καταλύματα παγκοσμίως. Revolut Stays: Κάντε κράτηση απευθείας μέσω της εφαρμογής Revolut στο Revolut Stays, με επιλογές σε περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια καταλύματα παγκοσμίως, και κερδίστε έως και 10x RevPoints.

Ο Christopher Guttridge, Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Lifestyle της Revolut, δήλωσε: «Διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο του RevPoints ώστε να περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή ξενοδοχειακά brands με παγκόσμια παρουσία στην Ευρώπη, μετατρέπουμε τις καθημερινές δαπάνες σε ταξιδιωτικές ανταμοιβές υψηλής αξίας, χωρίς επιπλέον κόστος. Από την πρόσβαση σε lounges αεροδρομίων και eSIM για παγκόσμια συνδεσιμότητα έως τις υπηρεσίες Fast Track στα αεροδρόμια και τις διαμονές σε ξενοδοχεία, το RevPoints βοηθά τους πελάτες να αξιοποιούν ακόμη περισσότερο τα χρήματα που ήδη δαπανούν.»

Οι πελάτες της Revolut μπορούν επίσης να εξαργυρώνουν RevPoints για αεροπορικά μίλια, δεδομένα eSIM, μοναδικές εμπειρίες, πρόσβαση στις υπηρεσίες Fast Track στα αεροδρόμια, πρόσβαση σε lounges αεροδρομίων και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το RevPoints και τους διαθέσιμους τρόπους εξαργύρωσης των πόντων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση revolut.com/el-GR/rev-points.