Η DOTSOFT συμμετέχει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Η DOTSOFT, στο πλαίσιο της Ένωσης Εταιρειών «KNOWLEDGE – DOTSOFT», αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών και Ενίσχυση των Ψηφιακών Υποδομών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής», συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το έργο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών του Επιμελητηρίου, την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετάβαση προς πλήρως ψηφιακές συναλλαγές με επιχειρήσεις και πολίτες, στην ταχύτερη διοικητική εξυπηρέτηση και στη δημιουργία νέων ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ευρέος οικοσυστήματος εφαρμογών και υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει mobile υπηρεσίες, νέες λειτουργίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικά ραντεβού και τηλεδιάσκεψη, εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για διοικητική εξυπηρέτηση και επιχειρηματική υποστήριξη, ψηφιακή διαχείριση εκδηλώσεων, επιχειρηματικές έρευνες και εργαλεία παρακολούθησης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Η DOTSOFT αναλαμβάνει ειδικότερα την ανάπτυξη της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Ραντεβού και εξυπηρέτησης μέσω Τηλεδιάσκεψης, της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκδηλώσεων και Συνεδρίων, του Συστήματος Δημοσκοπήσεων και Ερευνών επιχειρηματικής σφυγμομέτρησης και του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας Επιχειρήσεων.

Μέσα από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θα μπορεί να παρέχει ταχύτερες, περισσότερο προσβάσιμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, να ενισχύσει την αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη του, να αποτυπώνει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες και τις τάσεις της τοπικής επιχειρηματικότητας και να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων πρακτικών.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια μελέτης εφαρμογής, ανάπτυξης των συστημάτων και εφαρμογών, μετάπτωσης περιεχομένου, πιλοτικής λειτουργίας και εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την οργανωμένη και λειτουργική μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Με τη συμμετοχή της στο έργο, η DOTSOFT συνεχίζει να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό φορέων και οργανισμών, αναπτύσσοντας τεχνολογικές λύσεις που μετατρέπουν τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες σε ουσιαστικές υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.