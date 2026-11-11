Lancom & Evolink δημιουργούν νέο άξονα διασύνδεσης Ελλάδας–Βουλγαρίας μέσω του Balkan Gate

Η Lancom ανακοινώνει τη νέα στρατηγική συνεργασία της με την Evolink, έναν από τους πλέον καταξιωμένους παρόχους τηλεπικοινωνιακών, Data Center, CDN και Cloud υπηρεσιών στη Βουλγαρία. Η συμφωνία διευρύνει το αποτύπωμα των δύο εταιρειών και δημιουργεί έναν νέο άξονα υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, ενισχύοντας συνολικά τη συνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Lancom θα αναπτύξει νέο Point of Presence (PoP) στο Data Center της Evolink στη Σόφια, ενώ η Evolink θα αποκτήσει αντίστοιχη παρουσία στο Balkan Gate στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο carrier-neutral Data Center της Βόρειας Ελλάδας. Η αμοιβαία αυτή παρουσία συνδέει τα δίκτυα των δύο εταιρειών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο άμεσες διαδρομές, ταχύτερη πρόσβαση σε νέες αγορές και μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό περιφερειακών ψηφιακών υποδομών.

Παράλληλα, η Evolink θα συνδεθεί στο NetIX Greece με χωρητικότητα 100G, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή διάσταση και τη διασυνοριακή εμβέλεια του Internet Exchange.

Το NetIX Greece είναι το πρώτο και μοναδικό distributed Internet Exchange στην Ελλάδα, με διασυνδεδεμένα PoPs στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Κάθε μέλος, ανεξάρτητα από το PoP στο οποίο συνδέεται, μπορεί να ανταλλάσσει κίνηση απρόσκοπτα με όλο το δίκτυο του NetIX Greece, αποκτώντας με μία μόνο σύνδεση πανελλαδική και διασυνοριακή εμβέλεια. Το NetIX Greece έχει ξεπεράσει τα 40 συνδεδεμένα δίκτυα και τα 350 Gbps κίνησης, αποκτώντας ήδη σαφή διεθνή διάσταση, με μέλη από γειτονικές αγορές όπως η Τουρκία, μεταξύ αυτών η TurkNet και η Türksat, η Βουλγαρία και η Σερβία.

Το νέο PoP της Lancom στο Data Center της Evolink διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά της και δημιουργεί στη Σόφια ένα νέο σημείο πρόσβασης στην υπηρεσία Remote IXP. Μέσω του ιδιόκτητου οπτικού δικτύου της Lancom, πάροχοι, επιχειρήσεις και ψηφιακές πλατφόρμες στη Βουλγαρία θα μπορούν να συνδέονται τοπικά και, μέσω μίας μόνο σύνδεσης, να ανταλλάσσουν κίνηση με όλα τα μέλη του NetIX Greece, χωρίς να απαιτείται δική τους φυσική παρουσία στην Ελλάδα.

Με την άφιξη της Evolink στο Balkan Gate, φιλοξενούνται πλέον περισσότερα από 50 δίκτυα, αριθμός-ρεκόρ για Data Center στην Ελλάδα. Παράλληλα, νέες σημαντικές εξελίξεις αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το διασυνδετικό του οικοσύστημα, εδραιώνοντας το Balkan Gate ως το πλέον κομβικό τηλεπικοινωνιακό hub των Βαλκανίων.

«Η συνεργασία μας με τη Lancom αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση των περιφερειακών υποδομών της Evolink και την ενίσχυση της παρουσίας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρατηρούμε αυξανόμενη ζήτηση για συνδεσιμότητα Ethernet υψηλής χωρητικότητας, καθώς επιχειρήσεις, πάροχοι υπηρεσιών και ψηφιακές πλατφόρμες χρειάζονται πιο άμεσες, ανθεκτικές και προβλέψιμες συνδέσεις μεταξύ βασικών αγορών. Παράλληλα, η εδραίωση της παρουσίας μας στην Ελλάδα υποστηρίζει τη συνεχή διεύρυνση του δικτύου CDN της Evolink, φέρνοντας το περιεχόμενο πιο κοντά στους τελικούς χρήστες και βελτιώνοντας την απόδοση των υπηρεσιών σε ολόκληρη την περιοχή. Συνδυάζοντας τις δικτυακές δυνατότητες της Evolink με την ισχυρή παρουσία της Lancom στον τομέα των υποδομών στην Ελλάδα, δημιουργούμε ένα ισχυρότερο και ανθεκτικότερο οικοσύστημα συνδεσιμότητας μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της ευρύτερης αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», δήλωσε ο Svetoslav Hristov, CEO της Evolink.

«Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα που αποτυπώνεται όλο και πιο καθαρά στον χάρτη των ψηφιακών υποδομών: για τα δίκτυα που επιδιώκουν σύνδεση με τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική της Αθήνας, αλλά την πιο άμεση και στρατηγικά ξεκάθαρη επιλογή. Το Balkan Gate σχεδιάστηκε ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική. Όχι απλώς ως ένα Data Center που φιλοξενεί δίκτυα, αλλά ως η υποδομή στην οποία συναντώνται η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η γεωγραφική θέση του Balkan Gate, η υψηλή συγκέντρωση δικτύων, η αυξανόμενη παρουσία διεθνών CDN και οι αναπτυσσόμενες διασυνοριακές υποδομές διαμορφώνουν ένα οικοσύστημα στο οποίο το περιεχόμενο μπορεί να φιλοξενείται και να διανέμεται από τη Θεσσαλονίκη, πλησιέστερα στους χρήστες ολόκληρης της περιοχής, χωρίς η κίνηση να χρειάζεται να ακολουθεί την περιττή και γεωγραφικά μακρύτερη διαδρομή μέσω της Αθήνας. Η παρουσία της Evolink και ο νέος απευθείας άξονας διασύνδεσης με τη Σόφια ενισχύουν έμπρακτα αυτή τη θέση. Το Balkan Gate εξελίσσεται σε φυσικό σημείο εισόδου προς τα Βαλκάνια και την Κεντροανατολική Ευρώπη και σε φυσικό σημείο εξόδου των βαλκανικών δικτύων προς την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τη Δυτική Ευρώπη», πρόσθεσε ο Γιώργος Νώλης, CEO της Lancom.