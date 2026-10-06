Ενοποιημένη ασφάλεια υποδομών για τη Mitsopoulos The Meat Family μέσω Fortinet Security Fabric από την BEWISE

Η Mitsopoulos The Meat Family, μια σύγχρονη και καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής προϊόντων κρέατος με περισσότερα από 60 χρόνια παρουσίας στην αγορά και έντονο αποτύπωμα βιωσιμότητας, επενδύει διαχρονικά στην ποιότητα, την ασφάλεια και την τεχνολογική εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, επέλεξε την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κυβερνοασφάλειας, βασισμένου στη φιλοσοφία Fortinet Security Fabric.

Στόχος του έργου είναι η ίδια η βάση της φιλοσοφίας Fortinet Security Fabric που ισούται με την ανίχνευση, παρακολούθηση, αποτροπή και αποκατάσταση επιθέσεων σε ολόκληρη την επιφάνεια επίθεσης ενός οργανισμού.

«Για εμάς, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της συνολικής επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Μέσα από τη συνεργασία μας, διαμορφώσαμε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας που ενισχύει την ασφάλεια των πληροφοριακών και βιομηχανικών μας υποδομών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία, την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων μας. Παράλληλα, η συνεχής υποστήριξη και η αποτελεσματική συνεργασία των ομάδων συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ανθεκτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για την εταιρεία μας.» σημειώνει ο κος Αντώνης Θεοφιλόπουλος, IT department, Mitsopoulos The Meat Family.

Η εμπειρία της ομάδας της BEWISE σε τεχνολογίες Fortinet συνέβαλε σε μια ενιαία αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να δημιουργήσει ένα ευέλικτο και ολιστικό οικοσύστημα προστασίας, ικανό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενός οργανισμού παραγωγής με εκτεταμένες υποδομές και σύγχρονες βιομηχανικές λειτουργίες.

Από το 1964, η Mitsopoulos The Meat Family αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους παραγωγούς κρέατος στην ελληνική αγορά, με καθετοποιημένη παραγωγική δομή που διασφαλίζει πλήρη έλεγχο ποιότητας από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν. Με συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία και σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και σταθερή δέσμευση στην υπεύθυνη παραγωγή, χτίζει διαχρονικά σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.