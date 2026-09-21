CBS: αναβάθμιση των ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών της Λεοντείου Σχολής Αθηνών

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε έργο αναβάθμισης των ψηφιακών εκπαιδευτικών υποδομών της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου και διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η Λεόντειος Σχολή Αθηνών, ένας από τους ιστορικότερους και πλέον καταξιωμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας, επενδύει συστηματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν τη διδασκαλία, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Στο πλαίσιο του έργου, η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δέκα (10) Διαδραστικών Οθονών CONCEPTUM IMATOUCH IFP 75’’ PLUS, καθώς και δέκα (10) συστημάτων OPS PC με Windows 11 Pro, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση για τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών αιθουσών.

Οι νέες διαδραστικές οθόνες μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα σε περιβάλλον Android, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές, παρουσιάσεις, πολυμεσικό και διαδικτυακό περιεχόμενο. Παράλληλα, μέσω της ενσωμάτωσης των OPS PC, οι εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους ένα πλήρες περιβάλλον Windows 11 Pro, μετατρέποντας κάθε αίθουσα σε έναν σύγχρονο, ευέλικτο και διαδραστικό χώρο διδασκαλίας.

Η νέα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν προηγμένα εργαλεία παρουσίασης, συνεργασίας και διαδραστικής μάθησης, διευρύνοντας τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, ενισχύει την αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο συμμετοχικές και δυναμικές μορφές διδασκαλίας.

Για την Cosmos Business Systems, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στην προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά βασίζεται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, την αξιόπιστη εγκατάσταση, την ορθή παραμετροποίηση και τη συνεχή τεχνική υποστήριξη. Η ανάληψη του έργου της Λεοντείου Σχολής Αθηνών εντάσσεται στη διαρκή στρατηγική της Cosmos Business Systems για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας στον χώρο της Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής.