Get Paid On Time: Η ελληνική FinTech που αλλάζει τον τρόπο διαχείρισης των εισπράξεων

Οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, επηρεάζοντας άμεσα τη ρευστότητα, το κεφάλαιο κίνησης και την αναπτυξιακή τους δυναμική. Σε ένα περιβάλλον όπου η αποτελεσματική διαχείριση των εισπρακτέων απαιτήσεων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, το Get Paid On Time (GPOT) δημιουργήθηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μετατρέπουν τα τιμολόγιά τους σε εισπράξεις γρηγορότερα, αξιοποιώντας την τεχνολογία και την αυτοματοποίηση.

Ως μέλος του Ομίλου ΚΕΛΕ, το Get Paid On Time συνδυάζει πολυετή εμπειρία στη λογιστική, στα χρηματοοικονομικά και στην επιχειρηματική εκπαίδευση με σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού. Η ομάδα του, γνωρίζει σε βάθος τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές διευθύνσεις, τα λογιστήρια και τα τμήματα πιστωτικού ελέγχου, σχεδιάζοντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η cloud πλατφόρμα του GPOT αυτοματοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης των εισπράξεων, από την παρακολούθηση των τιμολογίων και τον προγραμματισμό ενεργειών follow-up, έως την αποστολή προσωποποιημένων υπενθυμίσεων και την παροχή ολοκληρωμένης εικόνας των απαιτήσεων σε πραγματικό χρόνο. Με δυνατότητες διασύνδεσης με ERP συστήματα και το myDATA, ενσωματώνεται εύκολα στις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.

Το Get Paid On Time δεν αποτελεί απλώς μία εφαρμογή υπενθυμίσεων πληρωμών. Είναι μία σύγχρονη πλατφόρμα Accounts Receivable Automation και Credit Management, σχεδιασμένη για να συμβάλλει στη μείωση του χρόνου είσπραξης απαιτήσεων (DSO), στη βελτίωση του cash flow και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Με όραμα να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Credit Management στην Ελλάδα, το Get Paid On Time φιλοδοξεί να αποτελέσει στρατηγικό συνεργάτη για κάθε επιχείρηση που επιδιώκει ισχυρότερη ρευστότητα, αποδοτικότερες οικονομικές διαδικασίες και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας.