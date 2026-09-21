Από την υποδομή cloud στο Agentic AI: Ένας γρήγορος οδηγός μετάβασης

Στην Cloud Office πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) απαιτεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική που βασίζεται στην υποδομή, τα δεδομένα, την ασφάλεια και τις σύγχρονες πλατφόρμες εργασίας. Ως στρατηγικός συνεργάτης περισσότερων από 800 εταιρειών σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, έχουμε θεσπίσει μία πρακτική που ακολουθεί μια αρχιτεκτονική 5 σταδίων για τη μετατροπή των αυτόνομων πρακτόρων AI (AI agents) σε ένα ενορχηστρωμένο ψηφιακό εργατικό δυναμικό.

Στάδιο 0: Θεμέλιο Υποδομής Cloud

Οι εταιρείες χρειάζονται μία σταθερή υποδομή για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για το AI, να ενοποιήσουν τα δεδομένα σε μια ενιαία πηγή αλήθειας (single source of truth) και να ενσωματώσουν το Google Workspace για μια απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και AI.

Στάδιο 1: Ενοποίηση Δεδομένων και Πλαίσιο (Context)

Οι πράκτορες AI συνδέονται με τις εταιρικές βάσεις δεδομένων μέσω ασφαλών πρωτοκόλλων πρόσβασης. Το σύστημα διασφαλίζει ότι λειτουργούν με ακριβή δεδομένα και διατηρούν μακροπρόθεσμο πλαίσιο αναφοράς.

Στάδιο 2: Ενορχήστρωση και Διαδικασίες

Το Κιτ Ανάπτυξης Πρακτόρων (Agent Development Kit – ADK) δομεί τις σύνθετες εργασίες και επιτρέπει τη δυναμική διαχείριση των πρακτόρων. Οι υποχρεωτικοί μηχανισμοί ανθρώπινης παρέμβασης (human-in-the-loop) επιβάλλονται για κρίσιμες εγκρίσεις.

Στάδιο 3: Διαχείριση Ταυτότητας και Πρόσβασης

Κάθε πράκτορας καταχωρείται σε έναν κεντρικό ψηφιακό κατάλογο με μοναδική ψηφιακή ταυτότητα και περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα εταιρικά δεδομένα.

Στάδιο 4: Δοκιμή και Βελτιστοποίηση

Δημιουργούνται απομονωμένα περιβάλλοντα δοκιμών (sandboxes) για την αξιολόγηση των πρακτόρων. Προσομοιωμένα σενάρια και εργαλεία παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο βελτιστοποιούν τη λογική, την ασφάλεια και τους δείκτες απόδοσης πριν από την κανονική λειτουργία.

Στάδιο 5: Υλοποίηση και Εταιρική Ασφάλεια

Η ζωντανή κίνηση (live traffic) δρομολογείται μέσω μίας πύλης ελέγχου ταυτότητας (authentication gateway). Λύσεις όπως το Model Armor θωρακίζουν το περιβάλλον έναντι εξωτερικών παρεμβολών, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία των δεδομένων.

Βοηθάμε κορυφαίες εταιρίες στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, των χρηματοοικονομικών και του iGaming να υιοθετήσουν με ασφάλεια το Agentic AI για να εξασφαλίσουν ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν ενδιαφέρεστε να μετατρέψετε την επιχείρησή σας σε έναν οργανισμό με βάση το AI (AI-native), επικοινωνήστε μαζί μας για μία δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση.