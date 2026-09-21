Η τεχνολογική ηγεσία στην εποχή της ψηφιακής ανθεκτικότητας

Ζούμε σε μία περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο υποστήριξης της επιχειρησιακής λειτουργίας. Έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και ανθεκτικότητας για κάθε οργανισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αξιοποίηση των δεδομένων, το cloud computing, η κυβερνοασφάλεια και οι σύγχρονες ψηφιακές υποδομές διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο η τεχνολογική στρατηγική συνδέεται άμεσα με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Για πολλά χρόνια, η τεχνολογία αντιμετωπιζόταν κυρίως ως λειτουργική ανάγκη. Σήμερα αποτελεί στρατηγικό κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να αξιοποιούν τα δεδομένα τους αποτελεσματικά, να αυτοματοποιούν διαδικασίες, να αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και να λειτουργούν με υψηλά επίπεδα ψηφιακής ασφάλειας αποκτούν σαφές πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Αυτό μεταβάλλει ουσιαστικά και τον ρόλο των τεχνολογικών ηγετών. Ο CIO, ο IT Director και τα στελέχη τεχνολογίας δεν καλούνται πλέον μόνο να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων. Καλούνται να διαμορφώσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο οργανισμός θα καινοτομήσει, θα αναπτυχθεί και θα παραμείνει ανταγωνιστικός σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας. Δημιουργεί νέες δυνατότητες παραγωγικότητας, βελτίωσης της εμπειρίας πελάτη, υποστήριξης της λήψης αποφάσεων και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, όμως, δημιουργεί και νέες ευθύνες. Η αξιοπιστία των δεδομένων, η διαφάνεια των αλγορίθμων, η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και η προστασία της πληροφορίας γίνονται κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Η αποτελεσματική αξιοποίηση της AI ξεκινά από τη σωστή διακυβέρνηση των δεδομένων και από την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια και αξιοπιστία αυτά τα νέα φορτία εργασίας.

Η ανάπτυξη AI εφαρμογών δεν είναι μόνο τεχνολογική απόφαση – είναι και απόφαση δεδομένων. Πού βρίσκονται τα δεδομένα με τα οποία λειτουργούν τα μοντέλα; Ποιος νόμος τα διέπει; Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά; Τα διάφορα κανονιστικά πλαίσια όπως τα NIS2, DORA, EU AI Act, οι απαιτήσεις του data localization θέτουν αυτά τα ερωτήματα με αυξανόμενη σαφήνεια και επιτακτικότατα. Για οργανισμούς που λειτουργούν σε ρυθμιζόμενους κλάδους – χρηματοοικονομικό, υγεία, δημόσιος τομέας – η επιλογή υποδομής εντός ΕΕ, υπό ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν είναι προτίμηση: είναι κανονιστική υποχρέωση. Η ψηφιακή κυριαρχία δεν αντιτίθεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό – είναι προϋπόθεσή του.

Ταυτόχρονα, η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε θεμελιώδη επιχειρηματική προτεραιότητα. Οι κυβερνοαπειλές δεν επηρεάζουν μόνο τα πληροφοριακά συστήματα. Επηρεάζουν τη φήμη, τη λειτουργική συνέχεια και την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών. Για τον λόγο αυτό, η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστικά τεχνικό ζήτημα. Αποτελεί ευθύνη της διοίκησης και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής.

Ακόμη πιο κρίσιμη καθίσταται η έννοια της ψηφιακής ανθεκτικότητας. Σε μία εποχή όπου σχεδόν κάθε επιχειρησιακή λειτουργία εξαρτάται από τις ψηφιακές υπηρεσίες, η δυνατότητα ενός οργανισμού να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμη και σε συνθήκες κρίσης αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Η επιχειρησιακή συνέχεια, η διαθεσιμότητα των δεδομένων και η δυνατότητα ταχείας ανάκαμψης δεν είναι πλέον τεχνικές παράμετροι αλλά βασικοί δείκτες επιχειρηματικής ωριμότητας.

Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκονται οι ψηφιακές υποδομές. Κάθε υπηρεσία cloud, κάθε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, κάθε ψηφιακή συναλλαγή και κάθε κρίσιμο επιχειρησιακό σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές. Τα data centers αποτελούν πλέον κρίσιμη υποδομή για την οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς διασφαλίζουν την ασφαλή φιλοξενία, επεξεργασία και διακίνηση των δεδομένων που κινούν τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν μία σημαντική ευκαιρία. Η χώρα διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακός κόμβος ψηφιακών υποδομών, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις διεθνείς διασυνδέσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και την αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των data centers και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που συνδυάζει καινοτομία, ασφάλεια, υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ρόλος της τεχνολογικής ηγεσίας γίνεται πιο κρίσιμος από ποτέ. Οι οργανισμοί που θα επενδύσουν σήμερα στην ψηφιακή ανθεκτικότητα θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν την ανταγωνιστικότητα του αύριο.

Γράφει ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Greek Data Center Association (GRDCA)