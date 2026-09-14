LG και ΑΕΚ BC ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια νέα στρατηγική συνεργασία

Η LG Electronics Ελλάς και η ΑΕΚ BC ανακοινώνουν τη νέα τους συνεργασία, εγκαινιάζοντας μια δυναμική σύμπραξη που συνδέει την τεχνολογία και την καινοτομία με το πάθος και τις αξίες του αθλητισμού.

Η LG, ως Technology Partner της SUNEL Arena, ενισχύει την παρουσία της σε έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εμπειρίας για τους φιλάθλους, τους συνεργάτες και το κοινό.

Χαρακτηριστικό της νέας συνεργασίας της LG στη SUNEL Arena αποτελεί το LG LED Cube συνολικής επιφάνειας 112 τ.μ., στο κέντρο του γηπέδου, όπου δεσπόζει το φωτιζόμενο λογότυπο της εταιρείας, σηματοδοτώντας με έναν ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο τη νέα συνεργασία. Η σύγχρονη λύση LED λειτουργεί ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος της SUNEL Arena, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των φιλάθλων.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στο digital οικοσύστημα της ΑΕΚ BC, με τη δυνατότητα υλοποίησης κοινών ενεργειών και περιεχομένου στα social media της ομάδας και της LG, που θα φέρνουν το κοινό ακόμη πιο κοντά στην τεχνολογία και τα προϊόντα της LG. Η συνεργασία περιλαμβάνει, επίσης, τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενισχύοντας τη σύνδεση των δύο οργανισμών με την κοινωνία και αναδεικνύοντας αξίες όπως η ομαδικότητα και η συμπερίληψη.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η LG θα έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας εταιρικών πελατών και στελεχών της στη SUNEL Arena, ενισχύοντας τις ευκαιρίες networking και δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες για τους συνεργάτες και τους καλεσμένους της.

«Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη νέα μας συνεργασία με την ΑΕΚ BC, μια ομάδα με ισχυρή ταυτότητα, πάθος και σημαντική ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Για την LG, ο αθλητισμός αποτελεί έναν πολύτιμο δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό, καθώς εκφράζει αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία: την αριστεία, τη διαρκή καινοτομία και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση. Στο πλαίσιο αυτής της χορηγικής συνεργασίας, τοποθετήθηκε στη SUNEL Arena το υπερσύγχρονο Cube της LG, ένα προϊόν που ξεχωρίζει για την τεχνολογική του υπεροχή, την κορυφαία ποιότητα εικόνας και τον καινοτόμο σχεδιασμό του, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στην αριστεία και τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουμε να σταθούμε δίπλα στην ΑΕΚ BC, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά της», δήλωσε ο Άρης Κουτελός, Country Managing Director στην εταιρεία LG Electronics Hellas.

Για την συνεργασία με την LG, ο Chief Operating Officer της ΑΕΚ ΒC, κ. Μάνθος Μαρινόπουλος δήλωσε: «Μία υπόσχεση προς τους φιλάθλους μας, υλοποιήθηκε την χρονιά που μας πέρασε, με την υποστήριξη της LG Electronics Hellas. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή τη συνεργασία και χαιρόμαστε που η LG συνεχίζει να βρίσκεται στο δυναμικό των χορηγών μας, μιας και πρόκειται για ένα από τα κορυφαία brand στο χώρο.»

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας σύμπραξης, με κοινό όραμα την ανάδειξη της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των αξιών του αθλητισμού.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η LG και η ΑΕΚ BC κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία σύγχρονων και ουσιαστικών εμπειριών, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία και ο αθλητισμός μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυροί καταλύτες σύνδεσης με την κοινωνία και το κοινό.