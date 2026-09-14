Hellenism in Action και SAPJH ενώνουν δυνάμεις για τη νέα γενιά Ελλήνων στη Γαλλία

Το Σωματείο «Ελληνισμός Εν Δράσει» (Hellenism in Action), γνωστό από την επιτυχημένη Πρωτοβουλία BrainReGain και η Société Académique et Professionnelle de la Jeunesse Hellénique en France (SAPJH) ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που θέτει στο επίκεντρο τη νέα γενιά Ελλήνων που σπουδάζουν και εργάζονται στη Γαλλία.

Η συνεργασία των δύο φορέων βασίζεται σε μια κοινή πεποίθηση: ότι η εμπειρία στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να σημαίνει απομάκρυνση από την Ελλάδα. Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ακόμη πιο ουσιαστική σχέση μαζί της.

Μέσα από τη συνεργασία Hellenism in Action και SAPJH δημιουργείται ένας σταθερός δίαυλος ανάμεσα στην Ελλάδα και τους νέους Έλληνες στη Γαλλία, που θα τους επιτρέπει να παραμένουν συνδεδεμένοι με τη χώρα, να διατηρούν ενεργή τη σχέση τους με την ελληνική κοινωνία και οικονομία και να βρίσκουν ευκαιρίες να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να συνεργάζονται και, εφόσον το επιλέξουν, να επιστρέψουν.

Η σύμπραξη εντάσσεται στη συνολική αποστολή του Hellenism in Action και των πρωτοβουλιών BrainExplore, BrainExchange, BrainReGain και BrainReConnect να δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ανθρώπους της σε κάθε στάδιο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους διαδρομής.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η συνεργασία στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα: μια νέα γενιά Ελλήνων μπορεί να είναι εξωστρεφής, διεθνής και ταυτόχρονα ουσιαστικά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Οι νέοι που φεύγουν για να σπουδάσουν, να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό δεν χρειάζεται να χαθούν από το ελληνικό οικοσύστημα. Μπορούν να αποτελούν ενεργό κομμάτι του, μεταφέροντας γνώσεις, ιδέες, εμπειρίες και νέες προοπτικές.

Ο Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος του Σωματείου «Ελληνισμός Εν Δράσει», δήλωσε:

«Κάθε νέος Έλληνας που ανοίγει τα φτερά του στο εξωτερικό δεν είναι ένας άνθρωπος που χάνει η Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να αποκτήσει γνώσεις, εμπειρίες και νέες προοπτικές και να παραμείνει ταυτόχρονα ενεργά συνδεδεμένος μαζί της. Η συνεργασία μας με τη SAPJH δημιουργεί μία ακόμη γέφυρα με τους νέους Έλληνες στη Γαλλία και εκφράζει ακριβώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το Hellenism in Action: μια Ελλάδα που δεν φοβάται την κινητικότητα των νέων της, αλλά παραμένει κοντά τους, τους δίνει λόγους να διατηρούν ζωντανή τη σχέση τους μαζί της και δημιουργεί τις συνθήκες ώστε αυτή η σχέση να εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους».

Προεδρείο της Société Académique et Professionnelle de la Jeunesse Hellénique en France (SAPJH)

Μαρία Μπατζόλη & Θεοφάνης Κοτσώνης

Η νέα γενιά της διασποράς, τόσο στη Γαλλία όσο και ευρύτερα, αποτελεί ένα ενεργό και δυναμικό κομμάτι του σύγχρονου ελληνισμού. Οι νέοι και οι νέες που σπουδάζουν, ερευνούν, καινοτομούν, εργάζονται και διακρίνονται στο εξωτερικό αποκτούν γνώση, ικανότητες και εμπειρία, συμμετέχοντας σε διεθνή δίκτυα που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία της SAPJH με το «Ελληνισμός εν Δράσει / Hellenism in Action» έχει ακριβώς αυτή τη φιλοδοξία: να μετατρέψει τη σχέση των νέων της διασποράς με την Ελλάδα από έναν συναισθηματικό δεσμό σε μια λειτουργική, δημιουργική και αμφίδρομη σχέση με πραγματικό αντίκτυπο.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες γέφυρες συνεργασίας, αληθινές ευκαιρίες συμμετοχής και έναν ισχυρότερο χώρο μέσα στον οποίο οι νέοι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και να θέσει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στην πατρίδα περισσότερων Ελλήνων που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Άλλωστε, η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη όταν αξιοποιεί, συνδέει και εμπνέει το υψηλό ανθρώπινο δυναμικό της – τόσο σε επιστημονικό και ερευνητικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο – όπου κι αν αυτό βρίσκεται.

Η συνεργασία Hellenism in Action και SAPJH φιλοδοξεί να ενισχύσει αυτή τη γέφυρα Ελλάδας–Γαλλίας και, μέσα από αυτήν, να συμβάλει σε έναν σύγχρονο ελληνισμό που παραμένει ενωμένος, εξωστρεφής και παρών πέρα από σύνορα.