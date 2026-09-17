Σχέδιο της ΕΕ για απαγόρευση social media κάτω από τα 13

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε σχέδιο πανευρωπαϊκών κανόνων που θα απαγορεύουν τη χρήση κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 13 ετών και θα θέτουν ειδικούς όρους για χρήστες 13 και 14 ετών. Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε την πρωτοβουλία EU Kids Act στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, περιγράφοντάς την ως παρέμβαση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Για ηλικίες 13 και 14 ετών, το σχέδιο προβλέπει «mini accounts» με γονική επίβλεψη, περιορισμένη επικοινωνία με αγνώστους και όριο χρήσης μίας ώρας ημερησίως. Ανεξάρτητος προσωπικός λογαριασμός θα επιτρέπεται από τα 15, ενώ οι πλατφόρμες θα καλούνται να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για ανηλίκους.

Ενιαίοι κανόνες για 27 χώρες

Η πρόεδρος της Επιτροπής επέμεινε ότι η Ένωση μπορεί να επιβάλει τους όρους της στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. «Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να δράσει. Εμείς αποφασίζουμε τους κανόνες, όχι η Big Tech», είπε.

Η πρωτοβουλία αφορά μια αγορά 450 εκατομμυρίων κατοίκων και θα αποτελούσε μία από τις ευρύτερες πολιτικές παρεμβάσεις διεθνώς για τον περιορισμό του χρόνου οθόνης και της πρόσβασης των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Η ΕΕ έχει ήδη χρησιμοποιήσει τη ρυθμιστική της ισχύ για να επιβάλει αλλαγές σε προϊόντα και πρακτικές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, από το App Store της Apple έως τη μηχανή αναζήτησης της Google και τις πολιτικές προστασίας δεδομένων της Meta.

Η φον ντερ Λάιεν συνέδεσε τους νέους κανόνες με την ευρύτερη προσπάθεια της Ένωσης να ρυθμίσει την τεχνολογία, διατηρώντας ταυτόχρονα χώρο για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών με οικονομικό αντίκτυπο. Εξέφρασε ανησυχία για τους κινδύνους ασφαλείας της AI, υπογράμμισε όμως ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ενισχύσει την ανάπτυξή της ώστε να μη μείνει πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. «Πρέπει να μείνουμε στην κούρσα», είπε.

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο

Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο έχει τοποθετηθεί ψηλά στις προτεραιότητες της προέδρου της Επιτροπής, εν μέσω ανησυχιών γονέων, ειδικών ψυχικής υγείας και πολιτικών. Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, οι νέοι στην ΕΕ περνούν σήμερα τέσσερις έως έξι ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες. «Τα παιδιά παρασύρονται όλο και βαθύτερα σε ροές σχεδιασμένες να τα κρατούν να κάνουν scroll», ανέφερε.

Η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ η Γαλλία, η Δανία, η Ισπανία και η Σουηδία έχουν κινηθεί ή εξετάζουν αντίστοιχους ηλικιακούς περιορισμούς. Στη Γαλλία, απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών που είχε εγκριθεί μετά από ψηφοφορία τον Ιούλιο ακυρώθηκε αργότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Στις ΗΠΑ, η Meta συμφώνησε τον περασμένο μήνα να καταβάλει έως 17,1 δισ. δολάρια σε κυρώσεις και να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στα προϊόντα της, στο πλαίσιο δικαστικού συμβιβασμού για ισχυρισμούς ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των υπηρεσιών της επηρέασε παιδιά. Η εταιρεία, που διαθέτει το Instagram και το Facebook, ανέφερε ότι θα περιορίσει τον χρόνο παραμονής των εφήβων στις πλατφόρμες της και λειτουργίες όπως το ατελείωτο scroll.

Εφαρμογή και προστασία των δεδομένων

Η πρόταση θα χρειαστεί τη συμφωνία των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αριθμεί 720 μέλη, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Κεντρικό ζήτημα θα αποτελέσει η επιβολή των κανόνων: στην Αυστραλία, επικριτές υποστηρίζουν ότι έφηβοι παρακάμπτουν εύκολα τους περιορισμούς και ότι ο νόμος δεν έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή του.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν εξετάσει τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας, οι οποίες προκαλούν ανησυχίες για την ιδιωτικότητα. Ο Αγκουστίν Ρέινα, διευθυντής της ευρωπαϊκής οργάνωσης καταναλωτών BEUC, δήλωσε ότι τα παιδιά χρειάζονται σαφώς καλύτερη προστασία στο διαδίκτυο, προειδοποιώντας όμως πως η επαλήθευση ηλικίας δεν αποτελεί από μόνη της λύση και ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.