Το Freenow by Lyft και το UNIC Athens ενώνουν δυνάμεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του αύριο

Το Freenow by Lyft, το #1 taxi app στην Ελλάδα και το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Η συνεργασία εστιάζει στην ενίσχυση της διασύνδεσης φοιτητών και νέων επαγγελματιών με τον κόσμο της εργασίας, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της τεχνολογίας και της αστικής κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Freenow και το UNIC Athens θα υλοποιήσουν κοινές δράσεις, όπως πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικά workshops, διαλέξεις και ερευνητικά projects, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ανάλυση Δεδομένων, τις Ψηφιακές Τεχνολογίες και τις Έξυπνες Πόλεις. Στόχος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές στον κλάδο της αστικής κινητικότητας.

Παράλληλα, το Freenow αποτελεί επίσημο συνεργάτη μετακίνησης του UNIC Athens, με ειδικό σημείο επιβίβασης και αποβίβασης στην είσοδο του campus. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, διευκολύνονται οι μετακινήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, των καθηγητών, του διοικητικού προσωπικού και των συνεργατών του πανεπιστημίου.

Η κα Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια, Freenow by Lyft Ελλάδας, ανέφερε: «Η επένδυση στους ανθρώπους και στις δεξιότητες του μέλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να διαμορφώνουμε το μέλλον της αστικής κινητικότητας. Μέσα από τη συνεργασία μας με το UNIC Athens, θέλουμε να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην πραγματική αγορά εργασίας, δίνοντάς τους πρόσβαση σε γνώση, εμπειρία και ευκαιρίες που μπορούν να μετατραπούν σε ουσιαστική επαγγελματική προοπτική.»

Ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Campus Director, UNIC Athens, πρόσθεσε: «Η συνεργασία με το Freenow ενισχύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους φοιτητές μας εμπειρίες και ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Μέσα από την επαφή με την τεχνολογία, την καινοτομία και τις πραγματικές προκλήσεις της αστικής κινητικότητας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η ακαδημαϊκή γνώση αποκτά πρακτική διάσταση και μετατρέπεται σε δεξιότητες με πραγματικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.»