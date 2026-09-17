Jaggle.Apps: η νέα πρόταση της COMSYS για ευέλικτες επιχειρησιακές εφαρμογές

Η COMSYS παρουσίασε τα Jaggle.Apps, μια σειρά επιχειρησιακών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί πάνω στην πλατφόρμα Jaggle.eu. Η εταιρεία τοποθετεί τη νέα σειρά ως επιλογή για οργανισμούς που θέλουν έτοιμη λειτουργικότητα, με δυνατότητα παραμετροποίησης, διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα και προσαρμογής των ροών εργασίας τους.

Η πρώτη παρουσίαση της σειράς περιλαμβάνει επτά εφαρμογές: Jaggle.CRM, Jaggle.HR, Jaggle.Signage, Jaggle.Conversational AI, Jaggle.RAG, Jaggle.AutoML και Jaggle.XL2App. Οι εφαρμογές καλύπτουν λειτουργίες από πωλήσεις, συμβάσεις και ανθρώπινο δυναμικό έως ψηφιακή σήμανση, αυτοματοποίηση συνομιλιών, αξιοποίηση εταιρικής γνώσης, προγνωστικά μοντέλα και μετατροπή υπολογιστικών φύλλων σε λειτουργικές εφαρμογές.

Η λογική πίσω από τη νέα σειρά

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η COMSYS περιέγραψε τα Jaggle.Apps ως μια διαφορετική αφετηρία για την απόκτηση επιχειρησιακού λογισμικού. Η εταιρεία αντιπαρέβαλε τη λύση αυτή με δύο συνήθεις προσεγγίσεις: το τυποποιημένο λογισμικό, που συχνά χρειάζεται εκτεταμένη παραμετροποίηση για να καλύψει ειδικές διαδικασίες, και την πλήρως εξατομικευμένη ανάπτυξη, που μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο, υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερη τεχνολογική ευθύνη.

Η πρόταση της COMSYS βασίζεται στη συνύπαρξη έτοιμης λειτουργικότητας και δυνατότητας αλλαγών πάνω στην ίδια τεχνολογική βάση. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι οργανισμοί μπορούν να ξεκινούν από εφαρμογές που καλύπτουν συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες και στη συνέχεια να προσθέτουν διαδικασίες, διασυνδέσεις ή πρόσθετα στοιχεία, βάσει του τρόπου λειτουργίας τους.

Ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, διευθύνων σύμβουλος της COMSYS, δήλωσε ότι «με τα Jaggle.Apps δίνουμε στους οργανισμούς μια διαφορετική αφετηρία: έτοιμες επιχειρησιακές εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν γρήγορα αλλά ταυτόχρονα να προσαρμοστούν, να διασυνδεθούν και να εξελιχθούν σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε οργανισμού».

Η βάση των εφαρμογών είναι το Jaggle.eu, το οποίο η COMSYS παρουσίασε το 2025 ως ελληνική low-code πλατφόρμα με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αναφέρει ότι η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για περιβάλλοντα όπου απαιτούνται έλεγχος δεδομένων, πρόσβαση βάσει ρόλων, καταγραφή ενεργειών, διασύνδεση με άλλα συστήματα και δυνατότητες συμμόρφωσης με τον GDPR. Επίσης, υποστηρίζει ότι η χρήση της μπορεί να βελτιώσει τον χρόνο παράδοσης εφαρμογών έως και 90%.

Οι εφαρμογές και οι χρήσεις τους

Το Jaggle.CRM συνδέει τη διαχείριση ευκαιριών και σταδίων πώλησης με συμβάσεις, προγραμματισμό τιμολογήσεων, παρακολούθηση ταμειακών ροών και εξυπηρέτηση πελατών. Στόχος του είναι να φέρει σε κοινό περιβάλλον τις εμπορικές, οικονομικές και υποστηρικτικές διαδικασίες που αφορούν τη σχέση μιας επιχείρησης με τον πελάτη.

Το Jaggle.HR συγκεντρώνει στοιχεία εργαζομένων, onboarding, αιτήματα, εγκρίσεις, άδειες, εκπαίδευση, πιστοποιήσεις και καθημερινές υπηρεσίες προς το προσωπικό. Η εταιρεία αναφέρει ότι η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί με μισθοδοσία, λογιστική, διαχείριση ταυτοτήτων και συστήματα εγγράφων, ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός διαδικασιών που συχνά μοιράζονται μεταξύ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστικών φύλλων και κοινόχρηστων φακέλων.

Το Jaggle.Signage αφορά οργανισμούς που λειτουργούν δίκτυα ψηφιακής σήμανσης σε διαφορετικές τοποθεσίες. Συγκεντρώνει τη διαχείριση περιεχομένου, λιστών αναπαραγωγής, εκστρατειών, σημείων προβολής και συσκευών, επιτρέποντας στοχευμένη προβολή σε συγκεκριμένες οθόνες ή ομάδες συσκευών.

Στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, το Jaggle.Conversational AI υποστηρίζει σχεδιασμό και διαχείριση συνομιλιών σε chat, φωνητικά κανάλια, messaging και social media. Περιλαμβάνει εργαλεία σχεδιασμού ροών διαλόγου, κατανόηση φυσικής γλώσσας, αναλυτικά στοιχεία και δυνατότητα μεταφοράς της επικοινωνίας σε εκπρόσωπο εξυπηρέτησης.

Το Jaggle.RAG συνδέει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με πηγές γνώσης ενός οργανισμού, όπως έγγραφα, βάσεις δεδομένων, ιστότοπους και αποθετήρια αρχείων. Η COMSYS αναφέρει ότι η αρχιτεκτονική του επιτρέπει τη διαρκή ενημέρωση της βάσης γνώσης και την εφαρμογή πολιτικών διακυβέρνησης, με σκοπό οι απαντήσεις να στηρίζονται σε ελεγχόμενο και εγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το Jaggle.AutoML καλύπτει στάδια από τη σύνδεση και την προετοιμασία δεδομένων έως τον καθορισμό στόχων πρόβλεψης, την αυτοματοποιημένη εκπαίδευση και αξιολόγηση μοντέλων. Τα αποτελέσματα μπορούν, σύμφωνα με την εταιρεία, να αξιοποιούνται σε εφαρμογές υποστήριξης αποφάσεων, συστήματα συστάσεων ή εξωτερικά συστήματα.

Το Jaggle.XL2App απευθύνεται σε διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί σε υπολογιστικά φύλλα. Επιτρέπει τη μεταφορά της δομής, των τύπων και της υπολογιστικής λογικής ενός spreadsheet σε εφαρμογή, διατηρώντας γνώση που έχει ήδη ενσωματωθεί στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Η εμπορική πορεία και η θέση απέναντι στον ανταγωνισμό

Σε ερώτηση του BizNow.gr για την πορεία του Jaggle.eu, στελέχη της COMSYS ανέφεραν ότι από πέρυσι έχουν προστεθεί περίπου 12 νέοι πελάτες, ορισμένοι από τους οποίους βρίσκονται στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Γερμανία. Η εταιρεία σημείωσε ότι οι πωλήσεις τέτοιων λύσεων έχουν μεγάλους κύκλους ωρίμανσης και ότι οι σχετικές συζητήσεις εξελίσσονται σταδιακά.

Σε ερώτηση μας για τον ανταγωνισμό των εφαρμογών, η COMSYS τόνισε ότι η στρατηγική της δεν στοχεύει στον ανταγωνισμό με κάθε διεθνή προμηθευτή επιχειρησιακού λογισμικού. Η στόχευση αφορά συγκεκριμένες ανάγκες, ιδιαίτερα σε κάθετες αγορές ή λειτουργίες όπου οι έτοιμες λύσεις δυσκολεύονται να καλύψουν ειδικές απαιτήσεις.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετης λειτουργικότητας πάνω στην πλατφόρμα και προσαρμογής της λύσης γύρω από τη λειτουργία του πελάτη. Η εταιρεία ανέφερε ότι ορισμένοι οργανισμοί αναζητούν πρώτα μια απάντηση σε συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόβλημα και στη συνέχεια αξιολογούν την τεχνολογία υποδομής που μπορεί να το καλύψει.

Η COMSYS ανέφερε ότι οι μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ λύσεων ως προς την κλίμακα, τη λειτουργικότητα και το εύρος τιμών δεν επιτρέπουν μια ενιαία ποσοτική σύγκριση. Ανέφερε όμως ότι η low-code προσέγγιση μπορεί να περιορίσει το αρχικό κόστος, τις υπηρεσίες υλοποίησης και τις εργασίες συντήρησης ή επέκτασης που χρειάζονται με την πάροδο του χρόνου.

Αναβαθμίσεις, ανάπτυξη και συνεργασίες

Κατά την παρουσίαση, η COMSYS περιέγραψε την πλατφόρμα ως πολυμισθωτική, με διαχωρισμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, ελέγχου, αποδοχής από τους χρήστες και παραγωγικής λειτουργίας. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί μηχανισμούς δημιουργίας συνθετικών δεδομένων για δοκιμές, ώστε οι έλεγχοι να μπορούν να γίνονται σε περιβάλλοντα που προσομοιάζουν τα δεδομένα παραγωγής, καθώς και μηχανισμούς επαναφοράς σε περίπτωση προβλήματος μετά από αλλαγή.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η τεχνολογική αναβάθμιση του «επιπέδου» του Jaggle διαχωρίζεται από τη λειτουργική εξέλιξη εφαρμογών που έχουν προσαρμοστεί για συγκεκριμένους πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο, η υποκείμενη πλατφόρμα μπορεί να εμπλουτίζεται τεχνολογικά, ενώ οι εφαρμογές διατηρούν τη δική τους λειτουργική πορεία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η βασική επένδυσή της παραμένει το Jaggle.eu και ότι σχεδιάζει την ενσωμάτωση agentic δυνατοτήτων στην πλατφόρμα έως το τέλος του έτους. Ως προς το μοντέλο συνεργασιών, η εταιρεία σημείωσε ότι προσεγγίζει την αγορά της πλατφόρμας μέσω partners, οι οποίοι μπορούν να αναπτύσσουν δική τους πνευματική ιδιοκτησία πάνω στο Jaggle.eu.

Η COMSYS δραστηριοποιείται από το 1989 στην παροχή λύσεων πληροφορικής και ολοκλήρωσης συστημάτων, με έργα σε περισσότερες από 20 χώρες. Η εταιρεία επικεντρώνεται σε λύσεις Contact Center και Digital CX, καθώς και στην ανάπτυξη εφαρμογών low-code.