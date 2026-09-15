Realme x Harry Potter: νέα συνεργασία με τη Warner Bros

Η νέα συνεργασία συνδυάζει τον κόσμο του Harry Potter με την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα της realme, συνεχίζοντας τη στρατηγική της εταιρείας για συνεργασίες με κορυφαία entertainment franchises.

Η συνεργασία αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης σύμπραξης των δύο εταιρειών με το Game of Thrones και εντάσσεται στη στρατηγική της realme να συνδυάζει την τεχνολογία με τη δημιουργική αφήγηση και την παγκόσμια κουλτούρα της ψυχαγωγίας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας δημιουργήθηκε μια ειδική έκδοση του realme 16 Pro, εμπνευσμένη από τον κόσμο του Harry Potter, η οποία δεν θα κυκλοφορήσει προς το παρόν στην ελληνική αγορά.

Η μαγεία του Harry Potter συναντά τη νέα γενιά

Το Harry Potter αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα franchises παγκοσμίως, έχοντας συνδεθεί με εκατομμύρια θαυμαστές διαφορετικών γενεών. Μέσα από τις ιστορίες του, ο κόσμος του Hogwarts συνεχίζει να εμπνέει τη φαντασία, την ανακάλυψη και τη δημιουργικότητα.

Η νέα συνεργασία φέρνει κοντά την εμπειρία της Warner Bros. Discovery Global Consumer Products στην ανάπτυξη εμβληματικών entertainment brands με την προσέγγιση της realme στην τεχνολογία και τον σύγχρονο σχεδιασμό. Στόχος είναι η δημιουργία εμπειριών που συνδέουν τον κόσμο του Harry Potter με τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των νέων καταναλωτών.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να κάνουμε την τεχνολογία πιο ευχάριστη και ουσιαστική», δήλωσε ο Xu Qi (Chase Xu), Vice President και CMO της realme. «Η συνεργασία μας με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products σε ένα project εμπνευσμένο από τον Harry Potter μάς επιτρέπει να δημιουργούμε εμπειρίες που ενθαρρύνουν τους νέους να ανακαλύψουν τη δική τους μαγεία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσκαλούμε τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν τη μαγεία του Hogwarts και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο εταιρείες παρουσιάζουν επίσης ένα αποκλειστικό Harry Potter | realme co–branded λογότυπο, το οποίο συνδυάζει την ταυτότητα των δύο brands και αποτελεί το κοινό σύμβολο της νέας τους σύμπραξης.

Μια συνεργασία που ενισχύει τη φιλοσοφία «Make it real»

Η συνεργασία με το Harry Potter αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών της realme με κορυφαία franchises ψυχαγωγίας. Μετά την προηγούμενη σύμπραξή της με τη Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που συνδυάζουν την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Παράλληλα, η νέα συνεργασία εκφράζει τη φιλοσοφία «Make it real» της realme, η οποία εστιάζει στη νέα γενιά και στην ανάπτυξη τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά της. Με περισσότερους από 300 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, η realme συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της και να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν τη σύνδεσή της με τους νέους καταναλωτές.

Μέσα από τη νέα αυτή σύμπραξη, η realme και η Warner Bros. Discovery Global Consumer Products αναδεικνύουν τη δυνατότητα της τεχνολογίας και της δημιουργικής αφήγησης να συναντώνται, φέρνοντας τον κόσμο του Harry Potter πιο κοντά σε μια νέα γενιά θαυμαστών.

Σχετικά με το franchise Harry Potter

Από τη στιγμή που ο εντεκάχρονος Harry Potter συνάντησε τον Rubeus Hagrid, Φύλακα των Κλειδιών και των Εκτάσεων της Σχολής Μαγείας και Ξορκιών Hogwarts, οι περιπέτειές του άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ποπ κουλτούρα. Σήμερα, περισσότερα από 25 χρόνια αργότερα, το φαινόμενο Harry Potter παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα franchises ψυχαγωγίας στην ιστορία.

Τα best-selling μυθιστορήματα της J.K. Rowling έχουν ζωντανέψει μέσα από ένα διαρκώς εξελισσόμενο και αλληλοσυνδεόμενο σύμπαν, αγαπητό σε εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως. Οκτώ κινηματογραφικές ταινίες Harry Potter και τρεις ταινίες Fantastic Beasts, η θεατρική παραγωγή Harry Potter and the Cursed Child, ηχητικά βιβλία, βιντεοπαιχνίδια, προϊόντα και θεματικές εμπειρίες συνεχίζουν να διευρύνουν τον μαγικό κόσμο για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.