Τέλος εποχής για τον SQL Server 2016

Με τη λήξη της τυπικής υποστήριξης (Extended Support) για τον Microsoft SQL Server 2016 να αποτελεί πλέον γεγονός, οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να βασίζονται στην εν λόγω πλατφόρμα στερούνται πλέον δωρεάν ενημερώσεων ασφαλείας. Η συνέχιση της χρήσης της συγκεκριμένης έκδοσης με ασφάλεια μέσω του επίσημου προγράμματος Extended Security Updates (ESU) συνεπάγεται υψηλό κόστος, οδηγώντας πολλές εταιρείες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για να αποφύγουν τις δαπανηρές, άμεσες αναβαθμίσεις.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η λήξη της υποστήριξης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ανάγκη επένδυσης στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

«Οι επιχειρήσεις συχνά θεωρούν δεδομένο ότι η λήξη της υποστήριξης τις αναγκάζει να αγοράσουν αμέσως την πιο πρόσφατη έκδοση. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν είναι πάντα η βέλτιστη – ούτε τεχνικά ούτε οικονομικά. Η επιλογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική χρήση του περιβάλλοντος, στις απαιτήσεις των εφαρμογών και στον προγραμματισμένο χρόνο ζωής των συστημάτων», επισημαίνει ο Dusan Hubacek, Chief Channel Officer της Forscope.

Οι διαθέσιμες επιλογές στην αγορά

Ως εναλλακτική στην αγορά των νεότερων εκδόσεων, ορισμένοι οργανισμοί στρέφονται σε δευτερογενείς, μόνιμες άδειες χρήσης (perpetual licences) για προγενέστερες εκδόσεις που εξακολουθούν να καλύπτονται πλήρως από τον κατασκευαστή:

SQL Server 2019: Προτιμάται από οργανισμούς που χρειάζονται συμβατότητα με υφιστάμενες εφαρμογές, σχεδιάζουν σταδιακή μετάβαση ή αναμένουν αλλαγές υποδομής τα επόμενα χρόνια, καθώς η τυπική του υποστήριξη διαρκεί έως τον Ιανουάριο του 2030.

Προτιμάται από οργανισμούς που χρειάζονται συμβατότητα με υφιστάμενες εφαρμογές, σχεδιάζουν σταδιακή μετάβαση ή αναμένουν αλλαγές υποδομής τα επόμενα χρόνια, καθώς η τυπική του υποστήριξη διαρκεί έως τον Ιανουάριο του 2030. SQL Server 2022: Απευθύνεται σε όσους διαθέτουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, με την υποστήριξη να συνεχίζεται έως τον Ιανουάριο του 2033, προσφέροντας παράλληλα αναβαθμίσεις σε τομείς απόδοσης και ασφάλειας.

Η ανάλωση σε πολύπλοκα σενάρια αδειοδότησης – όπως ο υπολογισμός βάσει πυρήνων, χρηστών, εικονικοποίησης και μελλοντικής ανάπτυξης – καθιστά αναγκαία τη λεπτομερή χαρτογράφηση του υφιστάμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες μπορούν να επιχειρήσουν τον εκσυγχρονισμό των βάσεων δεδομένων τους περιορίζοντας το δημοσιονομικό αποτύπωμα της μετάβασης.