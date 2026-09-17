Η Canon ενισχύει τις σειρές imagePROGRAF TM και TX με μία νέα γενιά μοντέλων

Η Canon Europe ανακοινώνει σήμερα την κυκλοφορία μιας νέας γενιάς για τις σειρές imagePROGRAF TM και TX, η οποία περιλαμβάνει 12 νέα μοντέλα για τεχνικές εφαρμογές επαγγελματικής εκτύπωσης μεγάλου format.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Canon στην εκτύπωση μεγάλου format, οι νέοι εκτυπωτές διαθέτουν μια νέα, υψηλής πυκνότητας ματ μαύρη μελάνη και αναβαθμισμένη τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας, προσφέροντας μεγαλύτερη ακρίβεια και βελτιωμένη απόδοση λεπτομερειών. Η γκάμα συμπεριλαμβάνει plotter MFP και στις δύο σειρές, ενσωματώνοντας παράλληλα αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών (έως και 25% ανακυκλωμένο πλαστικό, 5% ανακυκλωμένο σίδερο), καθώς και συσκευασίες χωρίς EPS. Οι νέες σειρές είναι σχεδιασμένες για εφαρμογές που κυμαίνονται από σχέδια CAD, χάρτες GIS και τεχνικά σχέδια, έως αφίσες και υλικά για σημεία πώλησης και συνδυάζουν βελτιωμένη ποιότητα εκτύπωσης και παραγωγικότητα με αναβαθμισμένα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας.

Η σειρά imagePROGRAF TM

Η νέα σειρά imagePROGRAF TM περιλαμβάνει τους plotters MFP TM-610M και TM-510M, καθώς και έξι μοντέλα αποκλειστικά για εκτύπωση: τα TM-600, TM-500, TM-610, TM-510, TM-615 και TM-515.

Η σειρά imagePROGRAF TM της Canon έχει σχεδιαστεί για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατασκευών, καθώς και σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, η εκπαίδευση, καθώς και η εστίαση και φιλοξενία. Προσφέρει τεχνική και έγχρωμη απόδοση επαγγελματικής ποιότητας σε μια συμπαγή και εύχρηστη σχεδίαση, με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 3,2 σελίδες ανά λεπτό για εκτύπωση μεγέθους A1 στα μοντέλα 36 ιντσών.

Για πρώτη φορά στη σειρά TM, η Canon παρουσιάζει plotters με ενσωματωμένο σαρωτή, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστή μονάδα σάρωσης. Τα imagePROGRAF TM-510M και TM-610M συνδυάζουν τη λειτουργία εκτυπωτή και σαρωτή σε μία ενιαία, συμπαγή συσκευή, απλοποιώντας την εγκατάσταση και τη λειτουργικότητα μέσω μίας πηγής τροφοδοσίας, μίας διεύθυνσης IP και ενός ενοποιημένου interface, στo οποίo παρέχεται πρόσβαση μέσω μιας νέας οθόνης αφής 5 ιντσών με δυνατότητα κλίσης.

Τα TM-510M και TM-610M απλοποιούν τη ροή εργασίας σάρωσης-προς-εκτύπωση μεγάλου format, συνδυάζοντας τη λειτουργία εκτύπωσης και σάρωσης σε μία μόνο συσκευή. Οι ταχύτητες σάρωσης είναι έως και πέντε φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις προηγούμενες διαμορφώσεις, ενώ ο διπλός φωτισμός LED συμβάλλει στη βελτίωση της ψηφιοποίησης διπλωμένων και παλαιών εγγράφων, χάρη στις πηγές φωτός που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του αισθητήρα, οι οποίες περιορίζουν τις σκιές και την ανομοιόμορφη φωτεινότητα που προκαλούνται από τις τσακίσεις.

Στη σειρά TM, η νέα μελάνη MBK υψηλής πυκνότητας, η βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας και η αναβαθμισμένη χρωματική απόδοση σε απλό χαρτί προσφέρουν εξαιρετικά ακριβή τεχνικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με πιο σκούρα μαύρα και πιο ζωντανά χρώματα. Αυτό υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τεχνικά σχέδια και κατόψεις έως αφίσες και υλικά σε σημεία πώλησης.

Επίσης, η πιστοποίηση Mopria επιτρέπει την εκτύπωση χωρίς προγράμματα οδήγησης σε Windows και Android, ενώ η υποστήριξη προγραμμάτων οδήγησης κλάσης IPP και της λειτουργίας προστατευμένης εκτύπωσης των Windows προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε διαφορετικά περιβάλλοντα IT.

Η σειρά imagePROGRAF TX

Η νέα σειρά imagePROGRAF TX περιλαμβάνει τους plotters TX-4300 44 ιντσών και TX-3300 36 ιντσών αποκλειστικά για εκτύπωση, ενώ διατίθενται επίσης οι plotters πολυμηχανήματα TX-4310 44 ιντσών και TX-3310 36 ιντσών, τα οποία συνδυάζουν τον εκτυπωτή με μια ξεχωριστή λύση σαρωτή Global Scanning για οργανισμούς που επιθυμούν δυνατότητες σάρωσης.

Σχεδιασμένη για αρχιτέκτονες και μηχανικούς με μεγαλύτερες ανάγκες, οργανισμούς στον κατασκευαστικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας, εταιρικά και κυβερνητικά τμήματα, καθώς και παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης, η νέα σειρά TX προσφέρει ταχύτητες εκτύπωσης έως και 3,3 σελίδες ανά λεπτό (ppm) για εκτύπωση μεγέθους A1.

Η διαχείριση εκτυπωτικών υλικών μέσω διπλού ρολού, οι δεξαμενές μελανιού άμεσης αντικατάστασης και οι δυνατότητες αυτοματοποιημένης βαθμονόμησης συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στη διατήρηση σταθερών αποτελεσμάτων. Ένα νέο, πτυσσόμενο καλάθι συλλογής έχει σχεδιαστεί ώστε να στοιβάζει τακτικά μεγάλες δέσμες σχεδίων με την όψη προς τα κάτω, διατηρώντας παράλληλα τη σειρά εκτύπωσης. Υποστηρίζοντας τη συνεχή εκτύπωση μεγεθών A0 και A1 και μειώνοντας την ανάγκη παρέμβασης από τον χειριστή, το νέο καλάθι βοηθά στη διατήρηση της παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια εκτυπώσεων μεγάλου όγκου.

Η νέα μελάνη MBK υψηλής πυκνότητας και η βελτιωμένη τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας προσφέρουν ακριβή οριοθέτηση γραμμών και βελτιωμένες τεχνικές λεπτομέρειες, υποστηρίζοντας εφαρμογές που κυμαίνονται από σχέδια CAD και χάρτες GIS έως τεχνική τεκμηρίωση. Η αυτόματη τροφοδοσία, οι απλοποιημένες ρυθμίσεις και η οθόνη αφής 4,3 ιντσών απλοποιούν περαιτέρω τις καθημερινές εργασίες.

Η σειρά TX ενσωματώνει επίσης προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως εκτύπωση με κωδικό PIN, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και ασφαλή διαγραφή δεδομένων σκληρού δίσκου, βοηθώντας τους οργανισμούς να προστατεύουν «ευαίσθητες» τεχνικές τεκμηριώσεις και επιχειρησιακά δεδομένα. Όταν διαμορφώνονται με τον σαρωτή Global Scanning Z36, τα πολυμηχανήματα της σειράς TX επιτρέπουν την ταυτόχρονη σάρωση και εκτύπωση, ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να σαρώσει το επόμενο σχέδιο ενώ το προηγούμενο εξακολουθεί να εκτυπώνεται, ή να εκτυπώνει έγγραφα από έναν υπολογιστή ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια σάρωση.

Οι νέοι εκτυπωτές imagePROGRAF TM και TX ενσωματώνουν αυξημένο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών και συσκευασία χωρίς EPS. Επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνονται επίσης στο μητρώο EPEAT® στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο αναγνωρίζει ηλεκτρονικές συσκευές που πληρούν καθορισμένα κριτήρια περιβαλλοντικής απόδοσης.

Ο Mathew Faulkner, EMEA Marketing and Innovation Director στην Canon Europe, αναφέρει: «Σήμερα, οι οργανισμοί πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών και τοποθεσιών, συνεχίζοντας παράλληλα να παράγουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας γρήγορα και αποδοτικά. Με τις νέες σειρές imagePROGRAF TM και TX, εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας μεγάλου format για να συμβάλουμε στην απλοποίηση της καθημερινής ροής εργασίας, να υποστηρίξουμε καλύτερα τον συντονισμό και να επιτρέψουμε ταχύτερη, πιο τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και επαγγελματικών περιβαλλόντων εκτύπωσης».