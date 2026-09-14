Κληρώσεις για τους πελάτες του My favourite ACS Locker με δώρα iPhone 17 Pro και AirPods 4

Η ACS ανανεώνει τον διαγωνισμό «My favourite ACS Locker», που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, προσθέτοντας μία δεύτερη μηνιαία κλήρωση και νέα δώρα.

Στην πρώτη κλήρωση μπορούν να συμμετέχουν όσοι δηλώνουν για πρώτη φορά τουλάχιστον ένα αγαπημένο ACS Locker μέσω της ψηφιακής βοηθού ACiStant, στο acscourier.gr ή στο ACS Mobile App. Στη δεύτερη κλήρωση συμμετέχουν όσοι έχουν ήδη δηλώσει αγαπημένο locker, πραγματοποιούν παραλαβή από αυτό και αξιολογούν την εμπειρία τους στην ενότητα «Οι Παραλαβές μου» του ACS Mobile App.

Συνολικά, κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου–Νοεμβρίου, θα αναδειχθούν 12 νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν έξι iPhone 17 Pro και έξι ζευγάρια AirPods 4 με Active Noise Cancellation.

Η υπηρεσία «My favourite ACS Locker» επιτρέπει στους πελάτες της ACS να επιλέγουν, χωρίς πρόσθετη χρέωση, έως τρία αγαπημένα ACS Locker, κοντά στο σπίτι, την εργασία ή οποιοδήποτε άλλο σημείο τους εξυπηρετεί. Έτσι, οι παραλαβές γίνονται πιο εύκολα και ευέλικτα, καθώς ο πελάτης μπορεί να παραλαμβάνει την αποστολή του από το σημείο που έχει επιλέξει, στον χρόνο που τον εξυπηρετεί, μέσω του πανελλαδικού δικτύου ACS Smartpoint Locker.

Η ανταπόκριση των πελατών αποτυπώνεται και στα στοιχεία χρήσης της υπηρεσίας, μέσω της οποίας έχουν ήδη διεκπεραιωθεί περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια αποστολές, με ποσοστό επιτυχημένων παραλαβών 99,7% και μέσο χρόνο παραλαβής μικρότερο των 11 ωρών. Παράλληλα, οι παραδόσεις μέσω locker διπλασιάστηκαν το 8μηνο του 2026 συγκριτικά με το 8μηνο του 2025, ενώ 12% των παραλαβών πραγματοποιείται εκτός του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, αναδεικνύοντας στην πράξη την ευελιξία που προσφέρει η υπηρεσία.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία «My favourite ACS Locker» έχει λάβει ήδη διακρίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις (e-volution Awards, Mobile & IoT Awards, UX/CX Awards), γεγονός που αναδεικνύει την καινοτόμο προσέγγιση της ACS στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και βελτιώνουν την εμπειρία παραλαβής.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από το συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο ACS Smartpoint Locker, το οποίο διαθέτει σήμερα 80.000 θυρίδες σε 1.655 σημεία Πανελλαδικά, προσφέροντας στους πελάτες ακόμη περισσότερες επιλογές για την παραλαβή των αποστολών τους.

Κάθε μηνιαία κλήρωση αφορά τις έγκυρες συμμετοχές που έχουν καταχωριστεί κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail ή Viber, ενώ τα ονόματά τους ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ACS.