Αύξηση 49,5% στις παγκόσμιες δαπάνες για AI το 2026

Η παγκόσμια δαπάνη για τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να φθάσει τα 2,7 τρισ. δολάρια το 2026, αυξημένη κατά 49,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Gartner. Η υποδομή AI προβλέπεται να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, καθώς οι hyperscalers και οι πάροχοι υπηρεσιών επεκτείνουν τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων τους.

Η Gartner, αποτυπώνοντας τα ποσά σε εκατ. δολάρια, αναφέρει πως οι συνολικές δαπάνες AI διαμορφώνονται σε 2.670.460 εκατ. δολάρια το 2026, από 1.786.671 εκατ. δολάρια το 2025. Για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος στα 3.637.292 εκατ. δολάρια.

Η υποδομή στο επίκεντρο

Η Gartner προβλέπει δαπάνες 1.484.397 εκατ. δολαρίων για υποδομές AI το 2026, από 981.920 εκατ. δολάρια το 2025. Η κατηγορία περιλαμβάνει AI-optimized IaaS, AI-optimized servers, δικτυακή υποδομή AI, επεξεργαστές και συσκευές.

Ο John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst της Gartner, εκτιμά ότι η ζήτηση για αυτή την υποδομή θα παραμείνει ισχυρή, παρά τις πιέσεις από την αύξηση των τιμών μνήμης. Όπως αναφέρει, η επέκταση της δυναμικότητας των κέντρων δεδομένων για AI συνιστά το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έχει αναλάβει ποτέ η ανθρωπότητα, με τις αγορές AI-optimized servers από hyperscalers και παρόχους υπηρεσιών να παραμένουν η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία δαπανών.

Οι υπηρεσίες AI προβλέπεται να φθάσουν τα 576.481 εκατ. δολάρια το 2026, από 434.046 εκατ. δολάρια το 2025, και τα 745.655 εκατ. δολάρια το 2027. Η Gartner εκτιμά ότι έργα μετασχηματισμού και έμμεσες εφαρμογές θα διαμορφώσουν ευκαιρία 1,2 τρισ. δολαρίων στις υπηρεσίες AI έως το 2030.

Ενσωματωμένη agentic AI στο λογισμικό

Στην αγορά λογισμικού, οι προμηθευτές ενσωματώνουν λειτουργίες agentic AI στα υπάρχοντα προϊόντα τους, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και να ανταγωνιστούν τους νέους cross-functional agents. Η Gartner τοποθετεί τη generative AI στη φάση Trough of Disillusionment για το 2026.

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν απλούστερες, ενσωματωμένες λειτουργίες AI από τους υφιστάμενους προμηθευτές τους, με στόχο την αυτοματοποίηση ροών εργασίας, τη βελτίωση της επαφής με τους πελάτες και την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων. Οι δαπάνες για λογισμικό AI προβλέπεται να ανέλθουν στα 461.637 εκατ. δολάρια το 2026, από 288.168 εκατ. δολάρια το 2025.

Η κατηγορία των AI agents και assistants εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 29.219 εκατ. δολάρια το 2026, από 16.481 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Για τα generative AI models, η πρόβλεψη ανέρχεται στα 28.266 εκατ. δολάρια, από 13.021 εκατ. δολάρια το 2025.

Αναθεωρημένες προβλέψεις για εφαρμογές και μοντέλα

Η Gartner αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τις πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών AI. Η ανάπτυξή τους το 2026 εκτιμάται πλέον σε 39%, από 28% στην προηγούμενη πρόβλεψη, καθώς επιχειρήσεις, εταιρείες λογισμικού και πάροχοι υπηρεσιών επιδιώκουν να αναπτύξουν προσαρμοσμένες εφαρμογές AI.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν επίσης τρόπους παρακολούθησης της χρήσης και του κόστους των εφαρμογών AI μέσα στις ροές εργασίας τους. Η πίεση προς τους παρόχους μοντέλων για οικονομικότερες λύσεις προσαρμοσμένες στις εταιρικές χρήσεις δημιουργεί, κατά την Gartner, μια μικρή αλλά αυξανόμενη ευκαιρία για domain-specific language models.

Η πρόβλεψη ανάπτυξης για τα generative AI models το 2026 αυξήθηκε σε 117%, από 110% προηγουμένως. Στη νέα πρόβλεψη, η Gartner διαχωρίζει τους cross-functional agents και assistants από το λογισμικό AI και προσθέτει τους consumer agents και assistants, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα την αναδυόμενη ευκαιρία στη συγκεκριμένη κατηγορία.