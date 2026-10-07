Custom GPT: Πώς να φτιάξεις εύκολα και γρήγορα το δικό σου οικονομικό βοηθό

Μήπως ανήκεις και εσύ στην κατηγορία των ανθρώπων που στις 15 του μήνα ο τραπεζικός σου λογαριασμός έχει ήδη αδειάσει; Αν ναι, τότε αυτό το άρθρο είναι για σένα!

Με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη, οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να καλύψουμε ακόμα και τα βασικά, πόσο δε μάλλον να αποταμιεύσουμε. Ένα όμως είναι σίγουρο: αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα αλλάξει και τίποτα.

Η καλή είδηση είναι πως η τεχνητή νοημοσύνη -και συγκεκριμένα το ChatGPT- μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερη διαχείριση των χρημάτων σου. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί σίγουρα όμως να σε βοηθήσει να βάλεις μία τάξη στα οικονομικά σου. Πώς; Με ένα custom GPT που θα γίνει ο προσωπικός σου οικονομικός βοηθός.

Τι είναι όμως ένα Custom GPT;

Αν υποθέσουμε πως το ChatGPT είναι ένας γενικός παθολόγος, ένα custom GPT είναι ένας εξειδικευμένος γιατρός. Έχει συγκεκριμένη αποστολή, επομένως μπορεί να σου δώσει πιο στοχευμένες και ακριβείς απαντήσεις.

Με την ίδια λογική αν ρωτήσεις το ChatGPT να σου δώσει κάποιες πρακτικές συμβουλές οικονομικής διαχείρισης θα το κάνει αλλά όχι τόσο καλά όσο ένας εξειδικευμένος οικονομικός σύμβουλος.

Συνέχισε να διαβάζεις για να δεις πώς θα μπορέσεις να φτιάξεις το δικό σου custom GPT που θα αναλάβει τον ρόλο του εξειδικευμένου οικονομικού βοηθού και το οποίο θα κάνει για σένα τα εξής:

Θα σου εξηγήσει βασικούς οικονομικούς όρους, ώστε να παίρνεις καλύτερες αποφάσεις

Θα σε βοηθήσει να καταγράψεις και να αναλύσεις τα έσοδα και τα έξοδά σου βήμα προς βήμα

Θα εντοπίσει ξεχασμένες συνδρομές και μικρά έξοδα που σιγά σιγά γίνονται μεγάλα

Θα σε βοηθήσει να χτίσεις έναν μηνιαίο προϋπολογισμό με απλό τρόπο

Θα σου δείξει πώς να ορίσεις μικρούς, ρεαλιστικούς στόχους αποταμίευσης

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Η οργάνωση των οικονομικών σου δεν χρειάζεται να μοιάζει με βουνό. Με τα σωστά εργαλεία μπορεί να γίνει απλή, πρακτική και, γιατί όχι, ευχάριστη.

👉 Δες σε αυτό το βίντεο στο YouTube τις αναλυτικές οδηγίες για το πώς να χτίσεις τον δικό σου προσωπικό οικονομικό βοηθό και κατέβασε τον δωρεάν πολυσέλιδο PDF οδηγό με όλες τις οδηγίες και πολλά παραδείγματα. Επίσης στο βίντεο θα δεις πώς να αποκτήσεις πρόσβαση στον δικό μου οικονομικό βοηθό για να τον δοκιμάσεις.