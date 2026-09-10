Μνημόνιο συνεργασίας ΕΛΚΑΚ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θέτοντας τις βάσεις για μια ισχυρή σύμπραξη που θα επιδιώξει τη συστηματική σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την αμυντική βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο του ΕΛΚΑΚ ως γέφυρα για την άμεση μεταφορά τεχνογνωσίας από το εργαστήριο στην αγορά, αναδεικνύοντας τις ικανότητες του επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευρύνοντας τις δυνατότητες του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας στο πεδίο των τεχνολογιών Διττής Χρήσης.

Οι κύριοι άξονες της συνεργασίας είναι:

Ÿ Ενίσχυση Καινοτομίας: Συστηματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας και των φορέων άμυνας στο πεδίο των τεχνολογικών λύσεων Διττής Χρήσης.

Συστηματική διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας και των φορέων άμυνας στο πεδίο των τεχνολογικών λύσεων Διττής Χρήσης. Ÿ Μεταφορά Τεχνογνωσίας & Εμπορική Αξιοποίηση: Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, και παροχή πλαισίου υποστήριξης για την κατοχύρωση πατεντών και την εμπορική αξιοποίηση τους.

Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, και παροχή πλαισίου υποστήριξης για την κατοχύρωση πατεντών και την εμπορική αξιοποίηση τους. Ÿ Ανάπτυξη Οικοσυστήματος & Spin-offs: Προώθηση τεχνοβλαστών (spin-offs), ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων του Πανεπιστημίου.

Προώθηση τεχνοβλαστών (spin-offs), ερευνητικών εργαστηρίων και κέντρων του Πανεπιστημίου. Ÿ Δράσεις Επιτάχυνσης & Εκπαίδευσης: Υλοποίηση προγραμμάτων mentoring, δικτύωσης, επιτάχυνσης καινοτομίας, καθώς και από κοινού διοργάνωση webinars και δράσεων ανταλλαγής γνώσης.

Υλοποίηση προγραμμάτων mentoring, δικτύωσης, επιτάχυνσης καινοτομίας, καθώς και από κοινού διοργάνωση webinars και δράσεων ανταλλαγής γνώσης. ŸΔημιουργία Συνεργειών: Διασύνδεση με Κέντρα Καινοτομίας, Clusters, Επιχειρηματικά Πάρκα και εξειδικευμένους φορείς χρηματοδότησης.

Προστιθέμενη Αξία και Οφέλη

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη ξεκλειδώνει νέες προοπτικές για το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας, ενισχύοντας πολύπλευρα την ανταγωνιστικότητά του.

Ÿ Τεχνολογική Αυτονομία: Ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας και θωράκιση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της χώρας.

Ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής καινοτομίας και θωράκιση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας της χώρας. Ÿ Ταχεία Μετάβαση στην Αγορά: Επιτάχυνση της μετατροπής της ερευνητικής αριστείας σε πραγματικές, εμπορικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές.

Επιτάχυνση της μετατροπής της ερευνητικής αριστείας σε πραγματικές, εμπορικά αξιοποιήσιμες εφαρμογές. Ÿ Χρηματοδότηση & Επιχειρηματικότητα: Στήριξη της ίδρυσης βιώσιμων τεχνοβλαστών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της προσέλκυσης επενδυτών υψηλού προφίλ από την εγχώρια και διεθνή αμυντική βιομηχανία, VCs κ.α.

Στήριξη της ίδρυσης βιώσιμων τεχνοβλαστών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της προσέλκυσης επενδυτών υψηλού προφίλ από την εγχώρια και διεθνή αμυντική βιομηχανία, VCs κ.α. Ÿ Δικτύωση Υψηλού Επιπέδου: Άμεση διασύνδεση ερευνητών, επιχειρήσεων και επενδυτών.

Άμεση διασύνδεση ερευνητών, επιχειρήσεων και επενδυτών. ŸΑνάδειξη Ακαδημαϊκής Αριστείας: Πλήρης αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για τη σημασία της συμφωνίας, ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ κ. Παντελής Τζωρτζάκης δήλωσε:

«Η καινοτομία προϋποθέτει τη δημιουργική και ευέλικτη σύζευξη της ακαδημαϊκής έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στις νέες τεχνολογίες και την αμυντική καινοτομία, στηριζόμενη στο επιστημονικό ταλέντο και το συγκροτημένο ερευνητικό έργο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της. Παράλληλα, το εγχώριο οικοσύστημα είναι έτοιμο να απορροφήσει και να αξιοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε λύσεις Διττής Χρήσης (Dual-Use). Το μνημόνιο αυτό υπογραμμίζει τον κομβικό αυτό ρόλο του επιταχυντή και στρατηγικού ενορχηστρωτή του εγχώριου οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας που διαδραματίζει το ΕΛΚΑΚ. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει την ολιστική προσέγγιση του ΕΛΚΑΚ για το technology and innovation transfer μέσα από συμπράξεις που συμβάλλουν στην θωράκιση της τεχνολογικής αυτονομίας των Ενόπλων Δυνάμεων και στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο πεδίο της αμυντικής καινοτομίας.»

O κ. Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δήλωσε:

«Η συνεργασία με το ΕΛΚΑΚ δημιουργεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο για να περάσει η γνώση και η έρευνα που παράγεται στο Πανεπιστήμιο από το εργαστήριο στην εφαρμογή. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει σημαντικό ερευνητικό δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν, μέσα από τη συνεργασία, να αποκτήσουν πραγματικό αντίκτυπο.Το Μνημόνιο δεν αφορά μόνο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ανοίγει δυνατότητες για τη στήριξη νέων τεχνολογιών και τεχνοβλαστών, τη δικτύωση των ερευνητών μας, την πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης και την ανάπτυξη λύσεων διττής χρήσης, με στόχο η τεχνολογική καινοτομία να βρίσκει εφαρμογές και σε ευρύτερο κοινωνικό και παραγωγικό επίπεδο. Για εμάς, αυτή είναι μια έμπρακτη διάσταση της αποστολής ενός σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου: η έρευνα να μετατρέπεται σε καινοτομία και η καινοτομία σε λύσεις που υπηρετούν την κοινωνία, την οικονομία και τις στρατηγικές ανάγκες της χώρας. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΚΑΚ, κ. Παντελή Τζωρτζάκη, και τα στελέχη του Κέντρου για τη συνεργασία. Στόχος μας είναι αυτή η συμφωνία να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από κοινές δράσεις και νέες συνέργειες.»