Η LG Electronics επεκτείνει τη βιομηχανική παραγωγή της στη Λατινική Αμερική

Η LG Electronics εγκαινίασε ένα νέο εργοστάσιο στην Paraná της Βραζιλίας, ενισχύοντας το βιομηχανικό της αποτύπωμα στη χώρα και υποστηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, μια σημαντική περιοχή ανάπτυξης για την LG.

Η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 310 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (1,5 δισεκατομμύριο BRL) και το εργοστάσιο αποτελεί τη δεύτερη παραγωγική βάση οικιακών συσκευών της LG στη Βραζιλία. Προστίθεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Manaus, στην πολιτεία Amazonas, οι οποίες ξεκίνησαν τη λειτουργία τους πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες. Η νέα εγκατάσταση καταλαμβάνει έκταση περίπου 770.000 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 600.000 ψυγείων, που αντιστοιχεί σε ένα ψυγείο κάθε 14 δευτερόλεπτα.

Έξυπνη παραγωγή για αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα

Το εργοστάσιο της Paraná ενσωματώνει λύσεις έξυπνου εργοστασίου (Smart Factory), συμπεριλαμβανομένων της τεχνητής νοημοσύνης και της βιομηχανικής ρομποτικής, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί συστήματα ελέγχου που βασίζονται στο Vision AI της LG, καθώς και αυτοματισμούς με τη χρήση ρομπότ, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων και τη συνέπεια της παραγωγικής διαδικασίας. Αρθρωτά ρομπότ χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών που είναι σωματικά απαιτητικές ή ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως η μεταφορά θυρών ψυγείων.

Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η σταθερότητα των παραγωγικών διαδικασιών.

Ψυγεία προσαρμοσμένα στον τρόπο ζωής των Βραζιλιάνων

Η διευρυμένη παραγωγική υποδομή θα ενισχύσει την ικανότητα της LG να διαθέτει στην αγορά οικιακές συσκευές προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες. Τα ψυγεία που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Paraná έχουν αναπτυχθεί με βάση εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τις τοπικές καταναλωτικές συνήθειες, την οποία πραγματοποίησε η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της LG στη Βραζιλία. Η ομάδα αποτελείται από περίπου 40 επαγγελματίες και διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων είναι βελτιστοποιημένος για τα βραζιλιάνικα σπίτια και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών.

Επιπλέον, τα ψυγεία που παράγονται στην Paraná διαθέτουν συμβατότητα διπλής τάσης (bi-voltage), αντανακλώντας τη χρήση τόσο 127V όσο και 220V ηλεκτρικών συστημάτων στη Βραζιλία. Σχεδιασμένες για το θερμό και υγρό κλίμα της χώρας, καθώς και για την έντονη κουλτούρα φιλοξενίας και συγκεντρώσεων στο σπίτι, οι συσκευές διαθέτουν επίσης εσωτερική απολύμανση με τεχνολογία LED, η οποία συμβάλλει στην πρόληψη της ανάπτυξης βακτηρίων.

Στρατηγικός κόμβος παραγωγής για την τοπική προμήθεια και την περιφερειακή ανάπτυξη

Αρχικά, το εργοστάσιο της Paraná θα επικεντρωθεί στην κάλυψη της εγχώριας αγοράς της Βραζιλίας, επιτρέποντας την έγκαιρη προμήθεια προϊόντων που είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Η παραγωγή εντός της χώρας αναμένεται επίσης να βελτιώσει την αποδοτικότητα των logistics, να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές, να περιορίσει τους χρόνους παράδοσης έως και 80% και να ενισχύσει την ικανότητα της LG να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει ως στρατηγικός παραγωγικός και εξαγωγικός κόμβος για τη Λατινική Αμερική. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποστηρίξει την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ θα επιτρέψει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταβολές των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων και στις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς. Στην πράξη, η εγκατάσταση συμβάλλει στη δημιουργία μικρότερων χρόνων logistics, προσφέροντας στην LG μεγαλύτερη ευελιξία στην τροφοδοσία των καταστημάτων λιανικής, καθώς και στην ανταπόκριση στις εποχικές μεταβολές της ζήτησης και στις περιφερειακές τάσεις.

«Το νέο εργοστάσιο της Paraná ενισχύει τις παραγωγικές μας δυνατότητες, επιτρέποντάς μας να εξασφαλίσουμε σταθερή προμήθεια προϊόντων και να προσφέρουμε οικιακές συσκευές προσαρμοσμένες στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών στη Βραζιλία και σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο Baek Seung-tae, πρόεδρος της LG Home Appliance Solution Company. «Μέσω αυτής της στρατηγικής επένδυσης, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε διαφοροποιημένες εμπειρίες στους πελάτες μας και να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην περιοχή».