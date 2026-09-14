Η Κίνα προτείνει κοινότητα ανοικτού κώδικα AI στους BRICS

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πρότεινε τη δημιουργία κοινότητας ανοικτού κώδικα για την τεχνητή νοημοσύνη στους BRICS, συνδέοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων με τη συνεργασία των αναπτυσσόμενων χωρών. Η πρόταση παρουσιάστηκε στη δεύτερη συνεδρία της 18ης Συνόδου Κορυφής των BRICS, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί στις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη δήλωσή του, ο Σι παρουσίασε πέντε πρωτοβουλίες με άξονες την AI, τη διευκόλυνση εμπορίου και επενδύσεων, την ψηφιακή βιομηχανία, την έξυπνη μεταποίηση και την ανάπτυξη επιστημονικού προσωπικού. Η κινεζική πλευρά έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των δεσμών των BRICS με άλλες αναδυόμενες αγορές και χώρες του Παγκόσμιου Νότου, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη μοντέλων AI επιταχύνεται διεθνώς.

Ανοικτός κώδικας και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τη σύσταση μιας κοινότητας ανοικτού κώδικα AI των BRICS. Η Κίνα δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοποριακό ρόλο στην ίδρυσή της, θα υποστηρίξει τη συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και θα οργανώσει εξειδικευμένα σεμινάρια και κύκλους κατάρτισης. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται η δημιουργία ανοικτού οικοσυστήματος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σι συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ανάγκη διαμόρφωσης πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης της AI που θα στηρίζεται στη συναίνεση. Όπως ανέφερε, οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου πρέπει να επιδιώξουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας για θετικούς σκοπούς και να επιταχύνουν τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης στη διακυβέρνησή της. Η ομιλία άφησε εκτός τη διεθνή συζήτηση για τους κινδύνους ασφάλειας από την AI.

Στην ευρύτερη τοποθέτησή του, ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε από τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να υπερασπιστούν την πολυμερή συνεργασία, τον ρόλο του ΟΗΕ και τη μεταρρύθμιση των διεθνών θεσμών. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη σταθερών βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων και στη δημιουργία μιας μεγάλης ολοκληρωμένης αγοράς, συνδέοντας την τεχνολογική συνεργασία με την οικονομική ατζέντα του σχήματος.

Ψηφιακή πλατφόρμα και βιομηχανική συνεργασία

Στη δεύτερη δέσμη ψηφιακών προτάσεων, το Πεκίνο θέλει να προωθήσει την ίδρυση πλατφόρμας cloud για το ψηφιακό οικοσύστημα των BRICS. Η πλατφόρμα θα συνοδεύεται από κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, τεχνολογικές ανταλλαγές και συντονισμό της βιομηχανίας, με σκοπό τη στήριξη της ψηφιακής οικονομίας των χωρών του σχήματος.

Η Κίνα προσφέρθηκε επίσης να βοηθήσει τις λοιπές χώρες των BRICS στην κατασκευή έξυπνων εργοστασίων και στην ανάπτυξη προτύπων και κανόνων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για έξυπνη μεταποίηση. Παράλληλα, πρότεινε μια ειδική οικονομική ζώνη συνεργασίας, μέσω της οποίας τα μέλη θα μπορούν να δημιουργήσουν έξυπνη πύλη, να συντονίζουν πολιτικές και να διαμορφώνουν νέο πεδίο ανοικτής ανάπτυξης. Το Πεκίνο ανακοίνωσε ακόμη ότι θα φιλοξενήσει το επόμενο έτος το BRICS Forum on Trade in Services.

Η κινεζική πρόταση για τις οικονομικές σχέσεις περιλαμβάνει και τη δημιουργία εταιρικής σχέσης ειδικών οικονομικών ζωνών των BRICS. Ο Σι τη συνέδεσε με την αναζήτηση νέων μοχλών συνεργασίας στο εμπόριο και τις επενδύσεις, ενώ η ατζέντα για τη μεταποίηση καλύπτει παράλληλα την αναβάθμιση παραδοσιακών κλάδων, την ανάπτυξη αναδυόμενων βιομηχανιών και την αξιοποίηση μελλοντικών τεχνολογιών.

Μηχανικοί και νέοι επιστήμονες

Η πέμπτη πρωτοβουλία προβλέπει συμμαχία για την εκπαίδευση μηχανικών στους BRICS, με κοινή ανάπτυξη στελεχών και αμοιβαία αναγνώριση προτύπων επάρκειας. Η Κίνα σχεδιάζει επίσης πρόγραμμα ανταλλαγών νέων για την επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία, με στόχο την καλλιέργεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι προτάσεις εντάσσονται στην ευρύτερη τοποθέτηση του Σι για στενότερη συνεργασία των BRICS και του Παγκόσμιου Νότου. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2009 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική και στη συνέχεια διευρύνθηκε με την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο κλείσιμο της ομιλίας, ο Σι συνέδεσε το πλαίσιο συνεργασίας με την έναρξη του 15ου Πενταετούς Σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κίνας, το οποίο χαρακτήρισε ταυτόχρονα σχέδιο για την κινεζική ανάπτυξη και κατάλογο συνεργασίας με άλλες χώρες. Οι πέντε πρωτοβουλίες παραμένουν προτάσεις, καθώς η δήλωση δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ούτε ανακοινώνει συμφωνία των μελών.