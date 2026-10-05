Η LG Electronics γίνεται προτιμώμενος συνεργάτης της NVIDIA για λύσεις τροφοδοσίας και ψύξης

Η LG Electronics εντάχθηκε στο δίκτυο NVIDIA Partner Network (NPN) ως Προτιμώμενος Συνεργάτης στον τομέα των Λύσεων Τροφοδοσίας και Ψύξης, ενισχύοντας τη θέση της στις λύσεις διαχείρισης θερμότητας για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης υψηλής πυκνότητας.

Καθώς τα κέντρα δεδομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν υψηλότερη απόδοση ψύξης για τη διαχείριση των αυξανόμενων θερμικών φορτίων, η LG διευρύνει τη γκάμα των λύσεων υγρής ψύξης υψηλής απόδοσης που διαθέτει. Οι λύσεις της LG για κέντρα δεδομένων έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνονται στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, παρέχοντας μια σαφή βάση για τον σχεδιασμό των συστημάτων ψύξης και των υποστηρικτικών υποδομών. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει τη δημιουργία υποδομών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ισχύος και θερμικής διαχείρισης των μονάδων τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς.

Η Μονάδα Διανομής Ψυκτικού Μέσου (CDU) ισχύος 2,6-megawatt της LG πιστοποιήθηκε πρόσφατα ως NVIDIA DSX Ready CDU και το 2.6MW CDU, διαθέτει πλέον τη μεγαλύτερη δυναμικότητα ψύξης μεταξύ των συνεργατών που προσφέρουν λύσεις DSX Ready CDU. Η LG ολοκλήρωσε επίσης τη διαδικασία πιστοποίησης υποδομής για τις μονάδες ισχύος 600 kW και 1 MW, ικανοποιώντας αυστηρά τεχνικά κριτήρια που αφορούν την απόδοση ψύξης, τις δυνατότητες εφεδρικής λειτουργίας και την αξιοπιστία. Οι εν λόγω πιστοποιήσεις της NVIDIA αναδεικνύουν την τεχνογνωσία της εταιρείας στον τομέα της υγρής ψύξης για διάφορα στάδια υποδομών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής πυκνότητας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την υψηλή απόδοση και αξιοπιστία των λύσεων υγρής ψύξης που προσφέρει σε παρόχους υπηρεσιών cloud κλίμακας hyperscale σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι CDU της LG έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τις σημαντικές θερμικές απαιτήσεις των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης . Αξιοποιώντας μια λύση υγρής ψύξης απευθείας στο chip (DTC) η οποία διοχετεύει το ψυκτικό μέσο κατευθείαν στην CPU, την GPU και άλλα εξαρτήματα που παράγουν θερμότητα, οι μονάδες λειτουργούν σε συνέργεια με τις υφιστάμενες υποδομές ψύξης με αέρα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αποδοτικό υβριδικό σύστημα ψύξης. Οι μονάδες CDU της LG που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης για υποδομές AI της NVIDIA παρουσιάστηκαν στην έκθεση Data Centre World Asia 2026 (DCWA 2026), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο Marina Bay Sands της Σιγκαπούρης.

Έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η LG σχεδιάζει να επιδιώξει την πιστοποίηση από την NVIDIA για το μοντέλο CDU ισχύος 4,0 MW, ενισχύοντας την ποιότητα του διευρυνόμενου χαρτοφυλακίου της σε λύσεις υγρόψυξης για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) επόμενης γενιάς.

«Η ένταξη στο NVIDIA Partner Network με την ιδιότητα του “Power and Cooling Preferred Partner” αποτελεί καθοριστικό βήμα στη στρατηγική μας για την υποστήριξη της επέκτασης του παγκόσμιου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης », δήλωσε ο James Lee, Πρόεδρος της LG ES Company. «Σε συνεργασία με την NVIDIA, η LG θα συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας προηγμένες λύσεις ψύξης που αντιμετωπίζουν τις πιο κρίσιμες θερμικές προκλήσεις του κλάδου».