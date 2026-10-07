Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης Chip-to-Chiller στην έκθεση Data Center World Asia 2026

Η LG Electronics παρουσίασε τις λύσεις ψύξης «Chip-to-Chiller» για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης στην έκθεση Data Center World Asia 2026 (DCWA 2026), η οποία διεξήχθη στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη. Η έκθεση ανέδειξε την ολοκληρωμένη προσέγγιση της LG για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών διαχείρισης θερμότητας και κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας συνεργάτης υποδομών «End–to–End» για εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, με τη φιλοσοφία «One LG»

Συμμετέχοντας στη DCWA για δεύτερη συνεχή χρονιά, η LG ανέδειξε τις δυνατότητές της ως συνεργάτης ολοκληρωμένων υποδομών για εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI factories), σε εκθεσιακό χώρο που υπερβαίνει κατά τρεις φορές το μέγεθος του περιπτέρου της το 2025. Η εταιρεία παρουσίασε μια ολοκληρωμένη λύση υποδομής, βασισμένη στη στρατηγική «One LG», η οποία συνδυάζει τις τεχνολογίες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) της LG με την τεχνογνωσία της LG CNS στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία (DBO) κέντρων δεδομένων, καθώς και με τον εξοπλισμό διαχείρισης ενέργειας της LG Energy Solution. Παράλληλα, η LG Energy Solution παρουσίασε λύσεις μπαταριών που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την αξιόπιστη τροφοδοσία ενέργειας σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS), μονάδων εφεδρικής τροφοδοσίας μπαταρίας (BBU) και συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS).

Ταχύρρυθμη ανάπτυξη με προκατασκευασμένες αρθρωτές λύσεις

Οι προκατασκευασμένες υδρονικές λύσεις και οι φυγοκεντρικοί ψύκτες αερόψυκτης λειτουργίας της LG υποστηρίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη και κλιμάκωση των υποδομών κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη. Η υδρονική λύση ενσωματώνει τον εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό τροφοδοσίας ισχύος και τα συστήματα ελέγχου σε μία ενιαία προκατασκευασμένη μονάδα, μειώνοντας τις εργασίες μηχανικής στον χώρο εγκατάστασης και περιορίζοντας τον χρόνο υλοποίησης.

Το αερόψυκτο φυγοκεντρικό ψυκτικό συγκρότημα της LG ενσωματώνει φυγοκεντρικό συμπιεστή με μαγνητικά έδρανα και λειτουργία χωρίς λάδι, ο οποίος ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω μηχανικής τριβής και βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το συγκρότημα αξιοποιεί την τεχνολογία «Refrigerant Free Cooling» της εταιρείας, η οποία εκμεταλλεύεται τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες για να μειώσει το φορτίο του συμπιεστή και να συμβάλει στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας του κέντρου δεδομένων.

Εξειδικευμένες τεχνολογίες ψύξης για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης υψηλής πυκνότητας

Η έκθεση παρουσίασε επίσης τις πιο πρόσφατες λύσεις υγρής ψύξης της LG για διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης (AI servers), συμπεριλαμβανομένων των προηγμένων Μονάδων Διανομής Ψυκτικού Μέσου (CDUs). Μια μονάδα CDU αποτελεί βασικό εξάρτημα ενός συστήματος υγρής ψύξης απευθείας στο τσιπ (DTC), το οποίο τροφοδοτεί και κυκλοφορεί ψυκτικό μέσο σε πλάκες ψύξης (cold plates) που τοποθετούνται πάνω σε επεξεργαστές (CPU) και κάρτες γραφικών (GPU) για την απορρόφηση της θερμότητάς τους.

Οι μονάδες διανομής ψυκτικού μέσου (CDU) της LG, ισχύος 1 MW, 2,6 MW και 600 kW, ολοκλήρωσαν φέτος τη διαδικασία πιστοποίησης υποδομής της NVIDIA, ικανοποιώντας τεχνικά κριτήρια που αφορούν την απόδοση ψύξης, τις δυνατότητες εφεδρικής λειτουργίας (failover) και την αξιοπιστία του συστήματος. Επιπλέον, η μονάδα CDU της LG ισχύος 2,6 MW πιστοποιήθηκε ως «NVIDIA DSX Ready CDU», πληρώντας τις σχετικές απαιτήσεις του σχεδιασμού αναφοράς NVIDIA DSX για λύσεις υγρής ψύξης της πλατφόρμας AI Factory.

Στη DCWA 2026, η LG παρουσίασε μια λύση ψύξης με εμβάπτιση (immersion cooling), η οποία απομακρύνει αποτελεσματικά τη θερμότητα βυθίζοντας τους διακομιστές σε μη αγώγιμο ψυκτικό υγρό. Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε τη μονάδα Fan Wall Unit (FWU): μια λύση ψύξης με αέρα που ενσωματώνει ανεμιστήρες EC υψηλής απόδοσης και ωοειδή στοιχεία εναλλαγής θερμότητας χαμηλής πτώσης πίεσης, ώστε να παρέχει σταθερή ροή αέρα με ενεργειακή απόδοση στα ικριώματα (racks) των διακομιστών.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Διαχείρισης και Ενέργειας

Η LG παρουσίασε το σύστημα Data Center Cooling Manager (DCCM), το οποίο υποστηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση βασικού εξοπλισμού ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων CDU, FWU και των ψυκτικών συγκροτημάτων (chillers). Αξιοποιώντας την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), το DCCM μπορεί να προβλέψει το φορτίο ψύξης και να βελτιστοποιήσει τα συστήματα ψύξης, συμβάλλοντας στην πιο αποδοτική λειτουργία του κέντρου δεδομένων.

Στο πλαίσιο της πρότασης «One LG», οι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου LG, LG CNS και LG Energy Solution, παρουσίασαν επίσης τις λύσεις τους για κέντρα δεδομένων στη φετινή διοργάνωση DCWA. Η LG CNS παρουσίασε τη λύση της για τη Διαχείριση Υποδομών Κέντρων Δεδομένων (DCIM), η οποία εξορθολογίζει τη διαχείριση των ποικίλων στοιχείων υποδομής των κέντρων δεδομένων, ενώ η LG Energy Solution πρόβαλε λύσεις υποδομής ενέργειας, σχεδιασμένες να υποστηρίζουν την αδιάλειπτη και σταθερή παροχή ενέργειας σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η LG Energy Solution παρουσίασε μια ποικιλία προϊόντων μπαταριών ειδικά σχεδιασμένων για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI), όπως η κυλινδρική μπαταρία 2170 για εφαρμογές BBU σε rack διακομιστών (που παρέχει άμεση τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος όταν απαιτείται), το JF2 DC Link (ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BESS με κυψέλες τύπου long-cell τεχνολογίας LFP και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας) και η μπαταρία JP5 UPS (τεχνολογίας NCM, σχεδιασμένη για βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου σε συστήματα UPS). Τα προϊόντα αυτά αναδεικνύουν τις διαφοροποιημένες τεχνολογίες μπαταριών της εταιρείας, οι οποίες καλύπτουν τις ποικίλες και ραγδαία αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της αγοράς κέντρων δεδομένων AI.

Η LG CNS παρουσίασε το «Προκατασκευασμένο Αρθρωτό Κέντρο Δεδομένων» (PMDC) και τις «Υπηρεσίες Πλήρους Φάσματος (Full-Stack) για Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Factory). Το PMDC αποτελείται από τυποποιημένες μονάδες —συμπεριλαμβανομένων μονάδων GPU, διακομιστών, καθώς και συστημάτων τροφοδοσίας και ψύξης που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός εργοστασίου τεχνητή νοημοσύνης— οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονται εκτός του χώρου εγκατάστασης και τοποθετούνται στη συνέχεια στο σημείο λειτουργίας τους. Η λύση αυτή αναδεικνύεται σε μια πολλά υποσχόμενη επιλογή για την αντιμετώπιση της έλλειψης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Καθώς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI) αυξάνονται σε κλίμακα και πολυπλοκότητα, οι πελάτες χρειάζονται ολοκληρωμένες υποδομές που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, να λειτουργούν αξιόπιστα και να κλιμακώνονται αποδοτικά», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες “Chip-to-Chiller” της LG, τις δυνατότητες DBO της LG CNS και τον εξοπλισμό διαχείρισης ενέργειας της LG Energy Solution, στοχεύουμε να αναδειχθούμε σε κορυφαίο συνεργάτη για ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής εγκαταστάσεων AI.»