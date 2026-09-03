Παγκόσμια διάκριση για τον Όμιλο EPSILONNET στα WITSA Global AI Awards 2026

Ο Όμιλος EPSILONNET ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διεθνή διάκριση του EPSILON SMART AI CFO Agent στα WITSA Global AI Awards 2026, έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς που επιβραβεύουν την καινοτομία και τις τεχνολογικές λύσεις που παράγουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία. Το βραβείο WITSA Global AI Award for Entrepreneurship παρέλαβαν η Ρέα Παπαθανασοπούλου και η Αγγελική Ρεμπάκου, Senior Product Development Managers του Ομίλου, κατά τη διάρκεια μίας ιδιαίτερα εντυπωσιακής βραδιάς Τελετής Απονομής των Βραβείων WITSA Global AI & Gala Dinner την 1η Σεπτεμβρίου 2026 στην Taipei της Taiwan.

Η βράβευση αναγνωρίζει τη στρατηγική προσέγγιση της EPSILONNET στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας προηγμένες AI τεχνολογίες σε ένα πρακτικό, προσιτό και άμεσα αξιοποιήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το EPSILON SMART AI CFO Agent, ενσωματωμένο στην πλατφόρμα επιχειρηματικού λογισμικού EPSILON SMART, προσφέρει έξυπνη υποστήριξη στην ανάλυση δεδομένων και στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, συνδυάζοντας δυνατότητες Agentic AI και AI CFO Assistant. Μέσα από φυσική συνομιλία με τα επιχειρηματικά δεδομένα (π.χ. «Ποιες ήταν οι πωλήσεις μου τον Αύγουστο;») ο χρήστης αποκτά άμεση πρόσβαση σε οικονομικές πληροφορίες, ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, παρακολούθηση κερδοφορίας, προβλέψεις πωλήσεων, έλεγχο ρευστότητας και βελτιστοποίηση κεφαλαίου κίνησης.

Η καινοτομία της λύσης δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία, ο AI CFO Agent φέρνει δυνατότητες που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο σε μεγάλους οργανισμούς και μέσω εξειδικευμένων ERP συστημάτων και ομάδες αναλυτών, καθιστώντας τες προσβάσιμες σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω μιας οικονομικά προσιτής εφαρμογής με υψηλό δείκτη «value for money».

Σήμερα, το οικοσύστημα των λύσεων της πλατφόρμας EPSILON SMART υποστηρίζει καθημερινά περισσότερες από 130.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 22 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και κλάδους δραστηριότητας. Οι νέες AI δυνατότητες έχουν ενσωματωθεί λειτουργικά στην πλατφόρμα EPSILON SMART τους τελευταίους μήνες και ήδη χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αξιοποιούν ενεργά το AI περιβάλλον των εφαρμογών, ενώ καταγράφεται και εντυπωσιακός ρυθμός υιοθέτησης των δυνατοτήτων. Η πρακτική αξία της λύσης επιβεβαιώνεται μέσα από τη χρήση της στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, με αποτελέσματα που περιλαμβάνουν:

έως 80% μείωση του χρόνου αναζήτησης και άντλησης επιχειρηματικής πληροφορίας

συν 70% ταχύτερη παραγωγή χρηματοοικονομικών αναφορών και αναλύσεων

έως 30% στην βελτιστοποίηση της ακρίβειας για τις προβλέψεις πωλήσεων της περιόδου

έως 90% ταχύτερο εντοπισμό αποκλίσεων σε σχέση με τους κινδύνους ρευστότητας και αποκλίσεων στην κερδοφορία

Ο Ανδρέας Γρίμπελας Chief Technology Officer (CTO) του Ομίλου, μέλος του ΔΣ της EPSILONNET και Γενικός Διευθυντής της ΕPSILONSINGULARLOGIC, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για μία τόσο σημαντική, διεθνή διάκριση. Η διάκριση στα WITSA Awards επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου EPSILONNET στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες δημιουργούν μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Θέλω να τονίσω μάλιστα ότι ο επενδυτικός σχεδιασμός του Ομίλου μας προβλέπει τη συνεχή επέκταση του οικοσυστήματος AI Agents με νέες εξειδικευμένες λειτουργίες και κάθετες λύσεις για διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας με στόχο την ουσιαστική συμβολή μας στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας των πελάτων μας με ανταγωνιστικό κόστος».