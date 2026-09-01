Cosmos Business Systems & Dell Technologies: χτίζοντας τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ελλάδα του 2030

Η Cosmos Business Systems, σε συνεργασία με τη Dell Technologies, διοργανώνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, εκδήλωση αφιερωμένη στις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης που θα διαμορφώσουν την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.

Με τίτλο «Χτίζοντας τις Υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης για την Ελλάδα του 2030», η εκδήλωση θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της Πολιτείας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, δημιουργώντας ένα πεδίο ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η μετάβαση από το ψηφιακό στο AI-enabled κράτος, καθώς και οι τεχνολογικές υποδομές που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών AI: υπολογιστική ισχύς, Data Centers, Cloud, δεδομένα και κυβερνοασφάλεια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των Πανεπιστημίων και της ερευνητικής κοινότητας, αλλά και στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική οικονομία, ώστε η επιστημονική γνώση, η τεχνολογία και η επιχειρηματικότητα να λειτουργήσουν συνδυαστικά για τη δημιουργία του ελληνικού AI ecosystem του 2030.

Η θεματολογία της εκδήλωσης θα αναπτυχθεί μέσα από τρεις βασικούς άξονες: την Εθνική Στρατηγική AI και τον μετασχηματισμό του κράτους, την τεχνολογική βάση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη σύνδεση Πανεπιστημίων, Έρευνας και Παραγωγικής Οικονομίας. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν στελέχη και εκπρόσωποι οργανισμών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την τεχνολογική αγορά, καθώς και από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα έχει το Fireside Chat με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, με επίκεντρο τη στρατηγική της χώρας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου και τις υποδομές που απαιτούνται για τη μετάβαση της Ελλάδας στη νέα εποχή της AI.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, με ώρα προσέλευσης 11:30 π.μ. και έναρξη του προγράμματος στις 12:00. Τη συζήτηση και τις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης θα συντονίσει η δημοσιογράφος κ. Μαρία Σαμολαδά.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Υπολογιστική ισχύς, Data Centers, δεδομένα, δίκτυα, Cloud και κυβερνοασφάλεια αποτελούν τον κορμό της βασικής core υποδομής. Η Cosmos σε συνεργασία με την Dell, έχει ήδη εγκατεστημένα υπερυπολογιστικά συστήματα σε λειτουργία και διαθέτει την πραγματική – επί του πεδίου – εμπειρία για την μετάβαση στην νέα εποχή».