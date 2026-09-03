Η Νέα Υόρκη περιορίζει την AI για 600.000 μαθητές δημοτικών σχολείων

Η Νέα Υόρκη προχωρά σε μορατόριουμ ενός έτους για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις τάξεις των δημόσιων σχολείων της, περιορίζοντας την πρόσβαση περίπου 600.000 μαθητών από την προνηπιακή εκπαίδευση 2-K έως και την όγδοη τάξη.

Το μέτρο θα ισχύσει τη σχολική χρονιά 2026-2027 και συνοδεύεται από νέους περιορισμούς στις ψηφιακές συσκευές, καθώς και από πιλοτική χρήση επιλεγμένων εργαλείων AI σε περιορισμένο αριθμό λυκείων. Οι εκπαιδευτικοί θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία μαθημάτων.

Περιορισμοί για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Οι κανόνες του Department of Education της Νέας Υόρκης απαγορεύουν στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν εργαλεία AI για τη βαθμολόγηση εργασιών. Οι μαθητές θα απέχουν από τη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη έως την είσοδό τους στο λύκειο, ενώ για τα chatbots που έχουν σχεδιαστεί για συντροφιά ή ψυχική υποστήριξη αναφέρεται ότι θα ισχύσει απαγόρευση σε όλες τις βαθμίδες.

Για τους μαθητές λυκείου, η χρήση AI θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το σχέδιο προβλέπει επίσης δύο μαθήματα ψηφιακού γραμματισμού στην AI κάθε χρόνο, με στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν κριτική σκέψη πριν βασιστούν σε τέτοια εργαλεία.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani, συνέδεσε την πολιτική με τον ρόλο της διδασκαλίας και της ανθρώπινης επαφής στη μαθησιακή διαδικασία. «Τα παιδιά χρειάζονται δασκάλους και ανθρώπινη σύνδεση για να μάθουν και να αναπτυχθούν», ανέφερε σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι χρειάζονται χρόνο να αναπτύσσουν δεξιότητες με τους συνομηλίκους τους, να χτίζουν σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και να αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα με τις δικές τους δυνάμεις.

Όρια στις οθόνες και ειδικές εξαιρέσεις

Η πολιτική επεκτείνεται και στη χρήση ατομικών οθονών, οι οποίες θα απαγορεύονται έως την τρίτη τάξη. Το Department of Education εξέδωσε επίσης συστάσεις για τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, με ανώτατο όριο τα 45 λεπτά ημερησίως για τους μαθητές γυμνασίου.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν εξαιρέσεις για εργαλεία AI που υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρίες ή πολυγλωσσικούς μαθητές. Εξαιρέσεις μπορούν επίσης να εγκριθούν για ειδικές χρήσεις, όπως προγράμματα επιστήμης υπολογιστών.

Η πόλη έχει ήδη εφαρμόσει, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, απαγόρευση χρήσης προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών με πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των smartphones. Η νέα παρέμβαση προσθέτει την AI στο ευρύτερο πλαίσιο περιορισμών για την ψηφιακή τεχνολογία στο σχολείο.

Πιλοτική χρήση σε λίγα λύκεια

Η Νέα Υόρκη θα επιτρέψει περιορισμένο πιλοτικό πρόγραμμα AI σε έως πέντε τάξεις ενός μικρού αριθμού λυκείων. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ το πρόγραμμα προβλέπει χρονικά όρια χρήσης ώστε ο μαθητής να παραμένει ο βασικός φορέας σκέψης.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται το Quill για υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα, το Edia για τα μαθηματικά, το Brisk Teaching για την καθοδήγηση στη μελέτη, καθώς και τα Playlab και Intel AI-Ready Schools για υποστήριξη σε περισσότερα μαθήματα.

Στελέχη της σχολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης χαρακτηρίζουν το μορατόριουμ μία από τις αυστηρότερες πολιτικές στις ΗΠΑ. Το σχέδιο έρχεται ενώ χώρες όπως η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν υιοθετήσει εθνικές παρεμβάσεις για ζητήματα που συνδέονται με την επίδραση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη των παιδιών.