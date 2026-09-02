Τα κινεζικά μοντέλα AI κερδίζουν έδαφος στην αγορά χαμηλού κόστους

Η αυξανόμενη χρήση κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, με κόστος εκτέλεσης έως και 90% χαμηλότερο από κορυφαίες αμερικανικές εναλλακτικές, αναδιαμορφώνει τις επιλογές των developers και αυξάνει την πίεση στα οικονομικά μοντέλα των δυτικών εργαστηρίων AI, σύμφωνα με νέα έρευνα της Juniper Research.

Η εταιρεία στρατηγικής τεχνολογίας, με έδρα το Hampshire του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρει ότι η μετατόπιση αυτή αγγίζει και την αγορά των data centers. Μεγάλες επενδύσεις σε νέες υποδομές έχουν στηριχθεί στην υπόθεση ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για τα ισχυρότερα μοντέλα.

Η μεταβολή στο OpenRouter

Η Juniper Research επικαλείται στοιχεία του OpenRouter, μιας ανοιχτής αγοράς όπου οι developers επιλέγουν μεταξύ ανταγωνιστικών μοντέλων AI. Τα αμερικανικά εργαστήρια, όπως η Google, η OpenAI και η Anthropic, αντιστοιχούσαν περίπου στο 30% της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα, από περίπου 70% την προηγούμενη χρονιά.

Η διαφορά αυτή συνδέεται με το κόστος. Τα κινεζικά μοντέλα προσφέρουν χαμηλότερες τιμές για την εκτέλεση εργασιών και διεκδικούν μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, ενώ οι δυτικοί πάροχοι διατηρούν υψηλότερη τιμολόγηση για τις δυνατότητές τους σε πιο σύνθετες εφαρμογές.

Η έκθεση της Juniper Research, με τίτλο Beyond the Headlines: What the ‘AI Bubble’ Really Means, διακρίνει δύο αγορές. Η μία ανταγωνίζεται κυρίως στην τιμή και η δεύτερη στην ποιότητα, στην ακρίβεια και στην αξιοπιστία για απαιτητικές χρήσεις.

Το προβάδισμα των frontier μοντέλων

Τα δυτικά frontier labs εξακολουθούν να έχουν προβάδισμα όταν απαιτούνται ακρίβεια και διαχείριση σύνθετων εργασιών, όπως σε μεγάλες και απαιτητικές εντολές, σε εφαρμογές για κλάδους με αυστηρή ρύθμιση και σε λογισμικό που λειτουργεί με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι χρήστες, όμως, καταβάλλουν υψηλό τίμημα για αυτή την αξιοπιστία. Η Juniper Research εκτιμά ότι η γρήγορη βελτίωση των κινεζικών μοντέλων φέρνει τις δύο αγορές πιο κοντά, μεταφέροντας σταδιακά περισσότερες εργασίες προς φθηνότερη υπολογιστική ισχύ.

Ο Senior Analyst της Juniper Research, Jawad Jahan, δήλωσε ότι τα open-weight μοντέλα περιορίζουν το χάσμα δυνατοτήτων με τα frontier μοντέλα «με ένα κλάσμα του κόστους». Πρόσθεσε ότι μπορούν επίσης να λειτουργούν τοπικά σε καταναλωτικό hardware.

Η πίεση στη χρηματοδότηση των data centers

Η έκθεση συνδέει τη μεταβολή αυτή με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε data centers στη Δύση. Κατά την Juniper Research, οι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δεσμευθεί για νέες υποδομές, συχνά μέσω δανεισμού ή σύνθετων χρηματοδοτικών συμφωνιών, προϋποθέτουν συνεχή ζήτηση για ακριβές υπηρεσίες AI.

Αν το κόστος εκτέλεσης τεχνητής νοημοσύνης υποχωρήσει αρκετά, τα έσοδα από inference που στηρίζουν αυτές τις επενδύσεις θα περιοριστούν. Ο Jahan επισήμανε ότι η αποδυνάμωση των σχετικών εσόδων θα επηρεάσει και τις χρηματοδοτικές δομές που βασίζονται σε αυτά.

Η Juniper Research περιγράφει την εξέλιξη ως κίνδυνο για τα δυτικά εργαστήρια και τις υποδομές που χρηματοδοτούνται με την προσδοκία διατήρησης υψηλών τιμών. Η έκθεση είναι διαθέσιμη ως δωρεάν λήψη από την εταιρεία.