Η ΕPSILONNET στην 90ή ΔΕΘ: οδηγώντας το μέλλον της επιχειρηματικότητας με τη δύναμη του AI

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ο Όμιλος EPSILONNET παρουσιάζει την επόμενη γενιά επιχειρηματικού λογισμικού και τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Με κεντρικό άξονα το Agentic AI–Powered Business Software και με στρατηγική κατεύθυνση το «Οδηγώντας το μέλλον της επιχειρηματικότητας με τη δύναμη του AI», η EPSILONNET φέρνει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια νέα αντίληψη για το business software: από ένα εργαλείο που απλώς εκτελεί εντολές, σε έναν έξυπνο συνεργάτη της επιχείρησης. Με την αξιοποίηση του Agentic AI, η τεχνολογία αποκτά πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού, υποστηρίζοντας τους ανθρώπους του με ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική πληροφόρηση, πάντα με έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία.

Η συμμετοχή του Ομίλου στην 90ή ΔΕΘ αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία άμεσης επαφής με την επιχειρηματική κοινότητα και παρουσίασης των τεχνολογιών που διαμορφώνουν ήδη το νέο περιβάλλον του επιχειρείν. Στο περίπτερο του Ομίλου (Hall 13 | Stand 11) οι επιχειρηματίες και τα στελέχη τους θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν από κοντά:

Τις λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού PYLON, PYLON FLEX & GALAXY για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τις λύσεις EPSILON SMART για μικρές επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες

Τα συστήματα HRMS, Payroll και της λύσεις για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Τις λύσεις Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Τις εξειδικευμένες λύσεις για τους τομείς του Hospitality, Restaurant, Retail, Φαρμακείων, Πρατήριων Καυσίμων & Technology Systems

Τις λύσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Digital Marketing

Για την EPSILONNET, το Business Software και η ενσωμάτωση του ΑΙ αποτελούν τον καταλύτη για μια νέα εποχή στην επιχειρηματικότητα. Μέσα από εξειδικευμένες λύσεις που απλοποιούν σύνθετες διαδικασίες, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν με πολύ χαμηλό κόστος να αυξήσουν την παραγωγικότητα του προσωπικού τους και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Η δύναμη του AI μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου και ο Όμιλος EPSILONNET είναι δίπλα σας για να σας υποστηρίξει ολοκληρωμένα.

Ο Όμιλος EPSILONNET και τα εξειδικευμένα στελέχη του θα βρίσκονται στο Hall 13 | Stand 11, παρουσιάζοντας στους επαγγελματίες τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις ολοκληρωμένες λύσεις του Ομίλου για τον σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Σας περιμένουμε στην νέα εποχή της πληροφορικής και της καινοτομίας.