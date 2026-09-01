Οι εργαζόμενοι συνδέουν την AI με απολύσεις, burnout και ανασφάλεια

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη θέση στις αξιολογήσεις εργοδοτών στη Glassdoor, όμως η συζήτηση των εργαζομένων έχει γίνει σαφώς πιο επιφυλακτική. Οι αναφορές στην AI αυξήθηκαν κατά 240% από τον Μάιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026, ενώ στις αξιολογήσεις του 2026 οι αρνητικές αναφορές έφτασαν το 53%, οι θετικές το 43% και οι μικτές το 4%.

Η μεταστροφή αφορά κάτι περισσότερο από τον φόβο απώλειας θέσεων. Τα σχόλια συνδέουν την AI με τη στρατηγική των επιχειρήσεων, την ποιότητα της εργασίας, την εμπιστοσύνη στη διοίκηση και τις προοπτικές της εταιρείας. Η έρευνα καλύπτει αξιολογήσεις εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης στις ΗΠΑ, με εξαίρεση ειδικά σημειωμένες περιπτώσεις. Για τον εντοπισμό των αναφορών, η Glassdoor χρησιμοποίησε τις αυτοτελείς λέξεις AI, LLM, GPT, Artificial Intelligence και OpenAI.

Από θετική υπόσχεση σε αυστηρότερη κρίση

Πριν από την εποχή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, το 81% των αξιολογήσεων που μνημόνευαν AI την ενέτασσαν μόνο στα θετικά στοιχεία, το 2019. Η εικόνα του 2026 έχει αλλάξει. Καθώς αυξάνονται οι αναφορές, οι επικριτικές τοποθετήσεις μεγαλώνουν ταχύτερα από τις θετικές, με αποτέλεσμα η AI να εμφανίζεται συχνότερα στην ενότητα των αρνητικών στοιχείων κάθε αξιολόγησης.

Οι θέσεις των εργαζομένων διαφέρουν έντονα. Η εταιρική ηγεσία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό θετικών σχολίων, αφού το 67% των σχετικών αναφορών καταγράφεται στα πλεονεκτήματα του εργοδότη. Θετικότερο τόνο εμφανίζουν επίσης στελέχη πωλήσεων και προϊόντος, recruiters, software architects και data analysts ή engineers. Στον αντίποδα, το 98% των σχολίων από εκτιμητές ασφαλιστικών ζημιών είναι αρνητικό, ενώ ιδιαίτερα επικριτικές αξιολογήσεις καταγράφονται από writers, journalists, accountants, εργαζομένους εξυπηρέτησης πελατών, designers και προσωπικό ΙΤ.

Η εφαρμογή βαρύνει περισσότερο από την έκθεση

Η μελέτη διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι με μικρότερη έκθεση σε αντικατάσταση από AI μιλούν λιγότερο για αυτήν. Στα επόμενα επίπεδα έκθεσης, οι αναφορές είναι συχνές και οι πιο εκτεθειμένοι ρόλοι τείνουν να είναι ελαφρώς θετικότεροι. Το εύρημα μεταφέρει το βάρος από την τεχνική έκθεση στον τρόπο με τον οποίο κάθε επιχείρηση εντάσσει τα εργαλεία στην καθημερινή εργασία.

Στα θετικά σχόλια που περιλαμβάνουν συγκεκριμένη αιτιολόγηση, το 44% αποδίδει την ευνοϊκή στάση στο όφελος της εταιρείας από την άνθηση της AI και το 41% στην παροχή εργαλείων, εκπαίδευσης και υποστήριξης για χρήση στον χώρο εργασίας. Οι επικρίσεις απλώνονται σε περισσότερα πεδία: ανησυχία για αντικατάσταση θέσεων, επιβολή εργαλείων, απομάκρυνση από τον βασικό σκοπό της επιχείρησης, χρήση της AI για επιτήρηση ή εσωτερική επικοινωνία, αργή προσαρμογή και υψηλές προσδοκίες παραγωγικότητας.

Η επιφυλακτικότητα συνδέεται και με ευρύτερες πιέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι που μιλούν κριτικά για την AI αναφέρονται 3,7 φορές συχνότερα σε burnout ή εργασιακή ανασφάλεια και έξι φορές συχνότερα σε απολύσεις. Το ένα τέταρτο των αξιολογήσεων που κατατάσσουν την AI στα αρνητικά περιλαμβάνει αναφορά σε layoff. Αντίθετα, όσοι την αναφέρουν ως πλεονέκτημα υποβάλλουν αιτήσεις για άλλη θέση στη Glassdoor 47% λιγότερο συχνά τον μήνα μετά την αξιολόγησή τους.

Οι διαφοροποιήσεις ανά ηλικία, φύλο και κλάδο

Η κριτική στάση είναι εντονότερη στις νεότερες γενιές και στις γυναίκες. Οι αξιολογήσεις ανδρών είναι θετικές κατά 45%, έναντι 32% για τις γυναίκες. Η θετική στάση φτάνει το 47% στη Gen X, το 40% στους Millennials και το 33% στη Gen Z. Στη Gen Z, το 42% των σχολίων ανδρών είναι θετικά και στις γυναίκες το ποσοστό περιορίζεται στο 21%, διαφορά που παραμένει και μετά τον έλεγχο κλάδου και επαγγέλματος, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση της Glassdoor.

Ο κλάδος και το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζουν επίσης την εμπειρία. Οι εργαζόμενοι στην τεχνολογία μνημονεύουν την AI 3,6 φορές συχνότερα από τη βάση, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι media & communication και management & consulting. Οι αξιολογήσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές στις τέχνες, στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στις ασφαλίσεις, στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές ή logistics. Στις μικρότερες επιχειρήσεις τα θετικά σχόλια προσεγγίζουν το 50%, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 33% σε εταιρείες με πάνω από 10.000 εργαζομένους.