Η εξέλιξη της πλατφόρμας συνδυάζει exploit validation, attack paths, contextual risk και continuous verification, βοηθώντας τις ομάδες ασφαλείας να κατανοούν τι είναι πραγματικά exploitable και τι πρέπει να διορθώσουν πρώτο.

Η Mind The Hack παρουσιάζει την Exposure Decision Platform, σηματοδοτώντας την εξέλιξη της πλατφόρμας της από την αναγνώριση ευπαθειών προς ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων που βασίζεται στον πραγματικό κίνδυνο για κάθε οργανισμό.

Οι ομάδες κυβερνοασφάλειας διαθέτουν σήμερα περισσότερα δεδομένα από ποτέ. Vulnerability scanners, security tools και συνεχείς αξιολογήσεις παράγουν μεγάλους όγκους ευρημάτων, χωρίς όμως να απαντούν πάντα στα ερωτήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία: ποια ευπάθεια μπορεί πράγματι να αξιοποιηθεί από έναν επιτιθέμενο, πώς διαφορετικές αδυναμίες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, ποια κρίσιμα συστήματα μπορεί να επηρεαστούν και ποιες ενέργειες αποκατάστασης πρέπει να προηγηθούν;

Η Mind The Hack μεταφέρει το επίκεντρο από τον όγκο των ευρημάτων στην τεκμηριωμένη αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου.

Η πλατφόρμα ανακαλύπτει συνεχώς ευπάθειες, επιβεβαιώνει ποιες αδυναμίες είναι πραγματικά exploitable, συνδέει επιβεβαιωμένους κινδύνους σε attack paths και βοηθά τις ομάδες ασφαλείας να εστιάζουν στις ενέργειες που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση του κινδύνου.

Η προσέγγιση του Exposure Decision Platform βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

Proven Risk, Not Findings – Μέσω ελεγχόμενου exploit validation, η πλατφόρμα διαχωρίζει τις θεωρητικές ευπάθειες από εκείνες που αντιπροσωπεύουν πραγματικό κίνδυνο εκμετάλλευσης.

Attack Paths, Not Isolated Issues – Τα επιβεβαιωμένα exposures συνδέονται μεταξύ τους, αναδεικνύοντας πώς ένας επιτιθέμενος θα μπορούσε να κινηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον και να φτάσει σε κρίσιμα συστήματα.

Top Actions, Not Another Backlog – Το Decision Engine της Mind The Hack αξιολογεί την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης ευπαθειών, τα attack paths, την κρισιμότητα των assets και το επιχειρησιακό περιβάλλον, ώστε να αναδεικνύει τις ενέργειες αποκατάστασης με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη επίδραση στη μείωση του κινδύνου.

Continuous Verification, Not Point–in–Time Confidence – Μετά την αποκατάσταση μιας ευπάθειας, η πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιεί επανέλεγχο, επιβεβαιώνοντας ότι ο κίνδυνος έχει πράγματι απομακρυνθεί και εντοπίζοντας περιπτώσεις regression όταν η διόρθωση δεν είναι αποτελεσματική.

«Οι ομάδες κυβερνοασφάλειας δεν χρειάζονται ακόμα μία λίστα με ευπάθειες. Χρειάζονται να γνωρίζουν τι μπορεί πραγματικά να εκμεταλλευτεί ένας επιτιθέμενος στο δικό τους περιβάλλον και τι πρέπει να διορθώσουν πρώτο», δήλωσε ο Σταύρος Κηρύκος, Founder & CEO της Mind The Hack.

«Με την Exposure Decision Platform, μετατρέπουμε την τεχνική πληροφορία σε σαφείς αποφάσεις: αποδεικνύουμε ποιος κίνδυνος είναι πραγματικός, δείχνουμε πώς διαφορετικά exposures συνδέονται μεταξύ τους και βοηθάμε τους οργανισμούς να κατευθύνουν τον χρόνο και τους πόρους τους εκεί όπου μπορούν να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση.»

Η πλατφόρμα της Mind The Hack υποστηρίζει συνεχείς αξιολογήσεις ασφαλείας σε external και internal infrastructure, web applications και APIs, cloud environments και Kubernetes. Συνδυάζει δυνατότητες όπως Attack Surface Management, automated penetration testing, Exploit Validation, Attack Path Analysis, Contextual Risk prioritization, Decision Engine, reporting και συνεχή επαλήθευση της αποκατάστασης.

Παράλληλα, η Mind The Hack παρουσιάζει τη νέα ψηφιακή της παρουσία στο www.mindthehack.ai, η οποία αποτυπώνει τη νέα τοποθέτηση της εταιρείας και παρουσιάζει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα μετατρέπει το exposure data σε τεκμηριωμένες αποφάσεις ασφαλείας.