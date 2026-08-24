Τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά για το περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω ΤΝ

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο γνώριμο στοιχείο της μαθητικής τους καθημερινότητας. Έτσι, η Kaspersky εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να τη χρησιμοποιούν υπεύθυνα. Επισημαίνει, ακόμη, τη σημασία της επαλήθευσης των απαντήσεων που παράγονται από AI, της δυνατότητας αναγνώρισης των AI hallucinations και της αποφυγής κοινοποίησης προσωπικών ή σχολικών δεδομένων σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα ευρήματα της Kaspersky δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για τα εργαλεία AI συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς αυτές οι τεχνολογίες γίνονται όλο και πιο προσβάσιμες και ενσωματώνονται στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία. Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, η AI αναμένεται να αποτελέσει μέρος της μελέτης τους όπως ακριβώς οι μηχανές αναζήτησης, τα διαδικτυακά λεξικά και τα εκπαιδευτικά βίντεο. Τα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν βοηθούς AI για να κατανοήσουν ένα δύσκολο θέμα, να δημιουργήσουν ιδέες για μια έκθεση, να ελέγξουν ένα κείμενο, να λύσουν ένα πρόβλημα στα μαθηματικά ή να προετοιμάσουν μια παρουσίαση.

Παρά τα εκπαιδευτικά οφέλη της, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ταυτόχρονα και νέες προκλήσεις. Τα νευρωνικά δίκτυα μπορεί να επινοήσουν λεπτομέρειες που φαίνονται πραγματικές ή να δημιουργήσουν παραπλανητικές εικόνες, οδηγώντας τους χρήστες σε λάθος συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ψηφιακός εγγραμματισμός σήμερα απαιτεί περισσότερα από την απλή γνώση σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών. Τα παιδιά χρειάζεται επίσης να μάθουν να αμφισβητούν όσα βλέπουν, να αναγνωρίζουν πιθανές μορφές χειραγώγησης και να προστατεύουν τις πληροφορίες που μοιράζονται.

Κάντε την AI εργαλείο για μάθηση, όχι για έτοιμες εργασίες

Όταν ένα παιδί μπορεί να δημιουργήσει μια έκθεση ή να λάβει μια ολοκληρωμένη απάντηση σε ένα μαθηματικό πρόβλημα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, είναι εύκολη λύση να παραδώσει το αποτέλεσμα χωρίς να το κατανοήσει. Με αυτή την επιλογή μπορεί να εξοικονομεί χρόνο τη συγκεκριμένη στιγμή, όμως δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες που έχει σχεδιαστεί να καλλιεργεί η εργασία που του έχει ανατεθεί. Οι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν με τα παιδιά ώστε να χρησιμοποιούν την AI για να τα βοηθά στην επεξήγηση μιας έννοιας, να προτείνει μια δομή για εργασία, να παρέχει παραδείγματα ή να κάνει ερωτήσεις εξάσκησης, αλλά δεν θα πρέπει να κάνει ολόκληρη την εργασία για λογαριασμό τους.

Για παράδειγμα, αντί το παιδί να πληκτρολογήσει απλά σε ένα chatbot «γράψε την έκθεσή μου», θα μπορούσε να του ζητήσει να προτείνει διάφορα επιχειρήματα, να εξηγήσει άγνωστους όρους ή να επισημάνει αδυναμίες σε ένα προσχέδιο που έχει γράψει μόνο του. Όταν λύνει ένα μαθηματικό πρόβλημα, μπορεί να ζητήσει εξήγηση της μεθόδου και στη συνέχεια να προσπαθήσει να βρει την ίδια λύση χωρίς να κοιτάζει την απάντηση. Σημαντικό είναι, ακόμη, να δίνεται η παρότρυνση στα παιδιά να συγκρίνουν την απάντηση που δημιουργήθηκε από την AI με το σχολικό βιβλίο, τις σημειώσεις τους ή αξιόπιστες εκπαιδευτικές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, η αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε άσκηση κριτικής σκέψης και όχι σε απλή αντιγραφή.

Εξηγήστε στα παιδιά ότι η AI δεν είναι αλάνθαστη

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι να αντιμετωπίζεται μια απάντηση που δημιουργείται από AI σαν να προέρχεται από μηχανή αναζήτησης ή από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία. Στην πραγματικότητα, ένα γλωσσικό μοντέλο δημιουργεί μια απάντηση προβλέποντας ποιες λέξεις είναι πιθανότερο να ακολουθήσουν η μία την άλλη, με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευσή του. Η απάντηση μπορεί να είναι ακριβής, όμως το μοντέλο μπορεί επίσης να συγχέει γεγονότα, να επινοεί μια πηγή, να αναφέρεται σε μια μελέτη που δεν υπάρχει ή να περιγράφει με βεβαιότητα ένα γεγονός που δεν συνέβη ποτέ.

Αυτά τα σφάλματα συχνά αποκαλούνται AI hallucinations. Οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν την έννοια στα παιδιά με απλά λόγια: ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν παρέχει πάντα πληροφορίες που γνωρίζει ότι είναι αληθινές. Όταν δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, μπορεί να καλύψει τα κενά με κάτι που ακούγεται πειστικό, αλλά είναι λανθασμένο. Επομένως, τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν έναν βασικό κανόνα: όσο πιο σημαντική είναι η ερώτηση, τόσο πιο προσεκτικά πρέπει να ελέγχεται η απάντηση.

Πέντε ερωτήσεις για να ελέγχετε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο

Μια απλή σειρά από ερωτήσεις μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να σκεφτούν προτού αντιγράψουν αμέσως πληροφορίες σε μια σχολική εργασία ή τις εκλάβουν αυτόματα ως δεδομένα.

Η πρώτη ερώτηση είναι: Ποια είναι η πηγή; Αν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αναφέρει κάποιο βιβλίο, μια μελέτη, ένα απόσπασμα ή ένα ιστορικό γεγονός, το παιδί θα πρέπει να ελέγξει αν η αρχική πηγή υπάρχει πράγματι και αν είναι αξιόπιστη.

Η δεύτερη ερώτηση είναι: Ταιριάζει η απάντηση σε αυτό που ζητήθηκε; Η AI μπορεί να δημιουργήσει μια καλογραμμένη απάντηση που ακούγεται πειστική, αλλά να έχει παρερμηνεύσει την ερώτηση, να χρησιμοποιεί περισσότερες ή λιγότερες λεπτομέρειες από όσες απαιτούνται ή να δίνει μια απάντηση που δεν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.

Η τρίτη ερώτηση είναι: Μπορώ να το εξηγήσω με δικά μου λόγια; Αν ένα παιδί δεν μπορεί να κατανοήσει ή να αναπαράγει ανεξάρτητα το σκεπτικό της απάντησης, τότε δεν θα πρέπει να την παραδώσει ως δική του εργασία.

Η τέταρτη ερώτηση είναι: Πού αλλού μπορώ να το επαληθεύσω; Οι σημαντικές πληροφορίες θα πρέπει να ελέγχονται σε ένα σχολικό βιβλίο, στις σημειώσεις από το μάθημα, σε μια επίσημη εκπαιδευτική πηγή ή σε άλλες αξιόπιστες πηγές.

Η πέμπτη ερώτηση είναι: Πρέπει να ρωτήσω έναν ενήλικα; Αν οι πληροφορίες αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, ένα ευαίσθητο θέμα ή απλώς φαίνονται μπερδεμένες, το να ζητήσει το παιδί τη βοήθεια ενός γονέα ή εκπαιδευτικού αποτελεί μια λογική επιλογή στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι γονείς μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτό το πλαίσιο μαζί με τα παιδιά τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς, εξετάζοντας από κοινού μια απάντηση AI σε μια σχολική εργασία, ελέγχοντας τις πηγές της και συζητώντας ποια σημεία είναι χρήσιμα, ποια είναι ανακριβή και ποια χρειάζεται να ξαναγραφτούν.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με εργαλεία AI

Τα παιδιά μπορεί να νομίζουν ότι η συνομιλία με ένα chatbot είναι μια ιδιωτική αλληλεπίδραση. Είναι πιθανόν να νιώθουν ότι η AI είναι ένας έμπιστος συνομιλητής στον οποίο μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, το σχολείο τους ή προσωπικές τους ανησυχίες.

Οι γονείς θα πρέπει να τους εξηγήσουν ότι τα prompts και οι συνομιλίες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται και, ανάλογα με την εκάστοτε πλατφόρμα, να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση ή την εκπαίδευση συστημάτων AI. Επομένως, τα παιδιά θα πρέπει να αποφεύγουν να εισάγουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του σχολείου, κωδικούς πρόσβασης, έγγραφα ταυτοποίησης, στοιχεία τραπεζικών καρτών, φωτογραφίες εισιτηρίων ή οποιαδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα δεδομένα άλλων ανθρώπων. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να ανεβάζουν φωτογραφίες, μηνύματα ή έγγραφα άλλων χωρίς την άδειά τους.

Προστατέψτε τις συσκευές σας και καλλιεργήστε την κριτική σκέψη

Η κριτική σκέψη αποτελεί την σημαντικότερη άμυνα απέναντι στο παραπλανητικό περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. Εξίσου σημαντική είναι, όμως, και η λήψη βασικών μέτρων ψηφιακής ασφάλειας.

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στους λογαριασμούς των παιδιών και κάθε λογαριασμός θα πρέπει να διαθέτει έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Οι εφαρμογές θα πρέπει να κατεβαίνουν μόνο από επίσημες πηγές και να παραμένουν ενημερωμένες. Μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό σελίδων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), κακόβουλων αρχείων και άλλων διαδικτυακών απειλών.

Οι γονείς μπορούν επίσης να ελέγχουν μαζί με τα παιδιά τις ρυθμίσεις απορρήτου και να εξετάζουν πόσες προσωπικές πληροφορίες είναι ορατές σε αγνώστους.

Εξοικειώστε τα παιδιά σας με τις βασικές αρχές κυβερνοασφάλειας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το Kaspersky Cybersecurity Alphabet — ένα δωρεάν βιβλίο που μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά και εξηγεί βασικές έννοιες, κανόνες ψηφιακής ασφάλειας και τρόπους για να αποφύγετε τις διαδικτυακές απάτες.

Οι γονείς μπορούν κι εκείνοι να ενισχύσουν τις δικές τους ψηφιακές δεξιότητες παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Kaspersky «Cyberhygiene». Το συγκεκριμένο εργαλείο εξηγεί τις βασικές αρχές της διαδικτυακής ασφάλειας με απλό τρόπο και μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν συζητούν με τα παιδιά τους για τους κωδικούς πρόσβασης, τα προσωπικά δεδομένα, το phishing, τους ύποπτους συνδέσμους και την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων.

«Η AI μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο μάθησης όταν τα παιδιά τη χρησιμοποιούν για να ερευνήσουν ένα θέμα, να ελέγξουν αν έχουν καταλάβει κάτι ή να βελτιώσουν ένα προσχέδιο μιας έκθεσης, αντί απλώς να γράφει την εργασία τους. Η βασική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξουν είναι να μάθουν να μην αποδέχονται κάθε απάντηση άκριτα. Μια απάντηση που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φαίνεται σίγουρη και να είναι καλά δομημένη, ενώ ταυτόχρονα περιέχει επινοημένες πληροφορίες, ψευδείς παραπομπές ή λανθασμένο τρόπο σκέψης. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν ενθαρρύνοντας τα παιδιά να ελέγχουν τις σημαντικές πληροφορίες σε σχολικά βιβλία και αξιόπιστες πηγές, να εξηγούν την απάντηση με δικά τους λόγια και να ζητούν βοήθεια όποτε κάτι τους φαίνεται ασαφές. Αυτές οι συνήθειες θα βοηθήσουν τα παιδιά να αξιοποιούν τα οφέλη της AI, αναπτύσσοντας παράλληλα την κριτική σκέψη που θα χρειαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς», σχολιάζει ο Andrey Sidenko, Cyber Literacy Projects Lead στην Kaspersky.